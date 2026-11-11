Bitcoin hält 74.000 Dollar und ignoriert die Tech-Rally: ETF-Abflüsse verlangsamen sich, Optionsverfall ab morgen

Kryptomarkt

11.11.26 17:30 Uhr

Bitcoin hält sich am Mittwochnachmittag bei rund 74.000 Dollar und profitiert kaum vom Aktienaufschwung nach den CoreWeave-Zahlen. Gleichzeitig sinken die ETF-Abflüsse auf 95 Millionen Dollar, den niedrigsten Wert der vergangenen vier Handelstage. Am Optionsmarkt stehen Absicherungen mit Ausübungspreisen zwischen 69.000 und 74.000 Dollar im Fokus, die zwischen dem 12. und 27. November verfallen.

• Der Optionsmarkt zeigt vor allem Absicherungen gegen fallende Kurse, während die US-Notenbank voraussichtlich am 9. Dezember eine Zinserhöhung um mindestens 25 Basispunkte plant; die Märkte reagieren aber wenig auf den aktuellen Aktienaufschwung.

• US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten weiterhin Nettoabflüsse, wobei sich die Abflussrate im Vergleich zu früheren Tagen verlangsamt hat, insgesamt flossen seit Jahresbeginn über 1,1 Milliarden US-Dollar ab.

• Bitcoin notierte am 11. November 2026 bei etwa 74.000 US-Dollar, blieb jedoch seit dem Vortag relativ stabil und über dem Tief vom August.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 11. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 73.985,18 US-Dollar, ein Plus von 0,40 Prozent gegenüber dem Vortag (73.692,17 US-Dollar). Damit blieb der Kurs über dem Dienstagstief von 72.727 US-Dollar, dem niedrigsten Stand seit dem 20. August, sowie über der Kursmarke von rund 73.000 US-Dollar vom 20./21. August.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag Nettoabflüsse von 95 Millionen US-Dollar. Es war der vierte Abflusstag in Folge und der niedrigste Tageswert dieser Serie nach 430 Millionen am Donnerstag, 412 Millionen am Freitag und 201 Millionen am Montag.

Am Bitcoin-Optionsmarkt dominieren Absicherungen gegen fallende Kurse: Acht der zehn aktivsten Put-Kontrakte auf Deribit mit Verfallsterminen zwischen dem 12. und 27. November haben Ausübungspreise zwischen 69.000 und 74.000 US-Dollar. Für den 9. Dezember wird eine Zinserhöhung der Fed um mindestens 25 Basispunkte nahezu vollständig eingepreist.

Der Kryptomarkt stabilisiert sich am Mittwochnachmittag auf niedrigem Niveau. Bitcoin notierte am 11. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 73.985,18 US-Dollar, ein Plus von 0,40 Prozent gegenüber dem Vortag (73.692,17 US-Dollar). Am Dienstagnachmittag war der Kurs bis auf 72.727 US-Dollar gefallen, hatte sich anschließend jedoch erholt. Ethereum notierte um 09:41 Uhr MEZ bei 2.055,98 US-Dollar, ein Plus von 0,41 Prozent. Solana legte um 12:31 Uhr MEZ um 0,72 Prozent auf 83,83 US-Dollar zu, nach 83,23 US-Dollar am Vortag. Avalanche stieg um 2,65 Prozent auf 8,603 US-Dollar, nach 8,381 US-Dollar am Vortag. Bitcoin Cash gab dagegen um 0,42 Prozent auf 229,57 US-Dollar nach. Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 29 Punkten und signalisiert weiterhin Angst.

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Bitcoin bleibt beim Aktienaufschwung außen vor

An den Aktienmärkten sorgten starke Quartalszahlen von CoreWeave für Erleichterung. Der KI-Infrastrukturkonzern meldete kräftiges Umsatzwachstum und einen höheren operativen Gewinn, allerdings auch einen gestiegenen Nettoverlust. Die Aktie legte vorbörslich um rund 14 Prozent zu, während die Nasdaq-100-Futures um etwa 1,6 Prozent stiegen. Bitcoin konnte von der Erholung nicht profitieren und bewegte sich seit Mitternacht kaum. Der Marktanteil von Bitcoin am gesamten Kryptomarkt stieg auf 60,5 Prozent. Zahlreiche größere Altcoins blieben auf 24-Stunden-Sicht schwach, besonders deutlich verlor Zcash. Das offene Interesse an Bitcoin-Termingeschäften ging zuletzt zurück, während die Finanzierungsraten leicht positiv, aber gedämpft blieben. Dies deutet auf einen teilweisen Abbau gehebelter Positionen hin. Binnen 24 Stunden bis zum Mittwochmorgen wurden kryptomarktweit Positionen im Wert von rund 724 Millionen US-Dollar zwangsliquidiert. Knapp 79 Prozent davon entfielen auf Long-Positionen.

ETF-Abflüsse verlangsamen sich, bleiben aber negativ

Das Tempo der Kapitalabflüsse nimmt ab, die negative Entwicklung hält jedoch an. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag laut SoSoValue Nettoabflüsse von 95 Millionen US-Dollar. Davon entfielen 78,2 Millionen US-Dollar auf BlackRocks IBIT, der damit den achten Abflusstag in Folge verbuchte. An den vier aufeinanderfolgenden Verlusttagen seit dem 5. November summierten sich die Nettoabflüsse der Bitcoin-ETFs auf rund 1,14 Milliarden US-Dollar. In den fünf Handelstagen bis zum 10. November flossen aus Bitcoin-ETFs insgesamt 1.063,5 Millionen und aus Ether-ETFs 326,1 Millionen US-Dollar ab. Die Nettoabflüsse der US-Spot-Bitcoin-ETFs seit Jahresbeginn belaufen sich inzwischen auf mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar. Ob die Kapitalabflüsse weiter nachlassen, werden die Zahlen für Mittwoch zeigen, die nach dem US-Handelsschluss veröffentlicht werden.

Bitcoin-Optionen, Fed und US-Konjunkturdaten im Fokus

Die Optionsmärkte stehen im Zeichen der Absicherung gegen fallende Kurse. Bei den Bitcoin-Optionen auf Deribit mit Verfallsterminen zwischen dem 12. und 27. November übersteigt das Handelsvolumen der Puts das der Calls. Acht der zehn aktivsten Kontrakte sind Verkaufsoptionen mit Ausübungspreisen zwischen 69.000 und 74.000 US-Dollar. Dies unterstreicht die Nachfrage nach Absicherungen in diesem Kursbereich, lässt jedoch keine sichere Prognose über die weitere Kursentwicklung zu. Nach dem Anstieg der US-Verbraucherpreise um 0,4 Prozent im Oktober gegenüber dem Vormonat rechnen die Märkte am 9. Dezember nahezu sicher mit einer Zinserhöhung der Fed. Die Wahrscheinlichkeit eines Schritts um 25 Basispunkte liegt bei rund 90 Prozent, die eines größeren Schritts um 50 Basispunkte bei knapp 10 Prozent. Morgen um 14:30 Uhr MEZ erscheinen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartet werden rund 195.000 nach 189.000 in der Vorwoche. Zudem sprechen mehrere Fed-Vertreter. Am Freitag um 14:30 Uhr MEZ folgt der US-Erzeugerpreisindex, für den ein Anstieg um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat prognostiziert wird. Am 17. November legt Nvidia seine Quartalszahlen vor. Aus charttechnischer Sicht gelten nach oben 75.500 und 80.000 US-Dollar als wichtige Marken. Nach unten stehen der Bereich um 73.000 US-Dollar und das Dienstagstief bei 72.727 US-Dollar im Fokus.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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