Bitcoin hält 77.000 Dollar vor der FOMC-Entscheidung morgen — CPI sorgte für kurzes Auf und Ab

Kryptomarkt

14.09.26 10:15 Uhr

Bitcoin hält sich am Montagmorgen bei rund 77.000 Dollar in engen Grenzen — der CPI für August trieb den Kurs am Donnerstag kurz Richtung 80.000 Dollar, bevor Verkaufsdruck zurück auf die hohen 76.000er drückte, und nun engt sich die Liquidität vor der FOMC-Entscheidung morgen Abend weiter ein.

• Die Federal Reserve trifft am 16. September 2026 ihre Zinsentscheidung, wobei ein dovischer Ton bei Warshs Dot Plot den Bitcoin-Preis über 80.000 US-Dollar treiben könnte, während eine hawkische Haltung den Kurs nach unten drücken würde.

• Nach der CPI-Veröffentlichung am 11. September stieg Bitcoin kurzzeitig auf 80.000 US-Dollar, fiel jedoch wieder auf etwa 77.000 US-Dollar zurück, was als Pause im Markt interpretiert wird.

• Der Bitcoin-Kurs lag am 14. September 2026 bei rund 77.000 US-Dollar, vor der entscheidenden Fed-Zinsentscheidung, mit geringem Liquiditätsvolumen in Derivaten und einer Marktphase der Vorsicht.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am Morgen des 14. September 2026 bei rund 77.000 US-Dollar und hält damit eine enge Spanne vor der Fed-Zinsentscheidung morgen Abend — die dünnste Liquiditätslage seit Wochen mit Volumen konzentriert in Derivaten statt im Spot-Markt.

Der CPI für August, veröffentlicht am 11. September, trieb Bitcoin kurzzeitig Richtung 80.000 US-Dollar, bevor Verkaufsdruck den Kurs in die hohen 76.000er drückte — die Erholung auf 77.000 US-Dollar gilt als Pause, nicht als Trendwende.

Ethereum notierte am 14. September 2026 bei 2.507 US-Dollar, rund 0,55 Prozent unter dem Vortag — Altcoins blieben zuletzt breit hinter Bitcoin zurück, da institutionelles Kapital vor dem FOMC selektiv in Bitcoin-ETFs und Derivate rotierte.

Der Kryptomarkt tritt am Montagmorgen, dem 14. September 2026, in die stillen 36 Stunden vor dem wichtigsten geldpolitischen Entscheid des Monats ein. Bitcoin notierte am Morgen des 14. September 2026 bei rund 77.000 US-Dollar — eine Erholung vom Wochentief in den hohen 76.000er-Bereich, das nach der CPI-Veröffentlichung am 11. September erreicht wurde. Die Marktstruktur spiegelt maximale Vorsicht wider: Die Order-Book-Tiefe verengte sich deutlich in Richtung des FOMC-Fensters, das Handelsvolumen konzentrierte sich in Derivaten statt im Spot-Markt, und bei dem Dip auf rund 76.500 US-Dollar war sichtbare Slippage erkennbar. Der Gesamtmarkt digitaler Assets las die Session als Pause, nicht als Trendwende.

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CPI 11. September: Kurzer 80.000-Dollar-Touch — dann Rückzug

Der Consumer Price Index für August, veröffentlicht am 11. September 2026 um 14:30 Uhr MESZ, lieferte einen Impuls, der den Markt in beide Richtungen bewegte. Bitcoin stieg unmittelbar nach der Veröffentlichung kurz in Richtung 80.000 US-Dollar, bevor Verkaufsdruck einsetzte und den Kurs in die hohen 76.000er zurückdrängte. Das Muster ist ein bekanntes: Ein CPI-Print, der nicht eindeutig hawkisch überrascht, löst zunächst eine Erleichterungsrally aus — diese wird aber abverkauft, sobald Marktteilnehmer realisieren, dass der Wert keine hinreichende Grundlage für eine Zinspause liefert. Die turbulente Spanne seit dem CPI endete am Wochenende mit einer Stabilisierung bei rund 77.000 US-Dollar — kein Signal einer Richtungsentscheidung, sondern klassisches Pre-FOMC-Abwarten.

Ethereum und Altcoins: Breit unter Bitcoin

Ethereum notierte am 14. September 2026 bei 2.507,17 US-Dollar, ein Minus von 0,55 Prozent gegenüber dem Vortag. Solana gab leicht nach — Altcoins blieben zuletzt in der Breite hinter Bitcoin zurück, da institutionelles Kapital im Vorfeld des FOMC selektiv in Bitcoin-ETFs und Derivate rotierte. XRP fiel um 0,61 Prozent auf 1,35 US-Dollar, BNB verlor 0,69 Prozent auf 721,35 US-Dollar. Das Bild des Derivate-Marktes dominiert: Der Großteil des Handelsvolumens lief in dieser Phase über Futures und Options statt über Spot-Bücher, was dünnere Liquidität im Spot-Markt und erhöhte Anfälligkeit für Slippage bedeutet.

FOMC morgen: Warshs erste Zinsentscheidung mit Dot Plot

Die Federal Reserve trifft ihre Zinsentscheidung übermorgen, am 16. September 2026, um rund 20:00 Uhr MESZ — begleitet vom ersten neuen Dot Plot seit Juni 2026, in dem Kevin Warsh seinen Zinspfad erstmals offiziell dokumentiert. Die Frage, ob die Fed die Zinsen anheben oder unverändert lassen wird, ist nach den Daten der vergangenen Wochen — starker NFP, ambivalenter CPI — noch nicht eindeutig beantwortet. Für Bitcoin ist die Richtungsfrage klar: Eine unerwartete Zinspause mit dovishem Ton in Warshs Pressekonferenz würde den Ausbruch über 80.000 US-Dollar erneut ermöglichen. Eine Zinserhöhung oder ein hawkischer Dot Plot dagegen würde den Druck auf die 76.000-Dollar-Zone erhöhen und die nächste Unterstützung bei rund 72.000 US-Dollar in den Fokus rücken. Bis übermorgen Abend hält der Markt die Luft an.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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