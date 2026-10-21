Bitcoin hält 82.900 Dollar: Brent bei 110 Dollar, FOMC nächste Woche, Solana vor Alpenglow

Kryptomarkt

21.10.26 10:15 Uhr

Bitcoin hält am Mittwochmorgen die Zone um 82.900 Dollar, ein Ölpreis von rund 110 Dollar und das FOMC am 27. und 28. Oktober halten die Inflationssorgen hoch, während Solana vor der Aktivierung des Alpenglow-Upgrades steht.

• Solana steht vor der Aktivierung des Alpenglow-Upgrades, das Transaktionsfinalität deutlich beschleunigen soll, während ETFs mit Abflüssen kämpfen und Ethereum stabil bleibt, aber weiterhin unter Druck durch ETF-Abflüsse steht.

• Der Ölpreis liegt bei rund 110 US-Dollar pro Barrel, die US-Inflation im September betrug 3,7 %, was den Inflationsdruck in den Fokus rückt, insbesondere vor möglichen Zinserhöhungen.

• Bitcoin hat am 21. Oktober 2026 bei etwa 82.941 US-Dollar notiert und hat den Rücksetzer vom Mittag bei 81.504 US-Dollar vollständig ausgeglichen, während der Markt auf das FOMC-Meeting im Blick bleibt.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 21. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 82.941,32 US-Dollar und hat damit den Dienstagsrücksetzer auf 81.504,80 US-Dollar vom Mittag vollständig aufgeholt.

Brent kostet rund 110 US-Dollar je Barrel, die US-Inflation lag im September bei 3,7 Prozent: Vor dem FOMC am 27. und 28. Oktober bleibt der Inflationsdruck das beherrschende Thema am Kryptomarkt.

Solana notierte bei 106,50 US-Dollar und steht vor der Aktivierung des Alpenglow-Upgrades, das die Finalität von Transaktionen auf rund 150 Millisekunden senken soll.

Der Kryptomarkt zeigt sich am Morgen des 21. Oktober 2026 in einer ruhigen Seitwärtsbewegung. Bitcoin notierte am 21. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 82.941,32 US-Dollar, ein Plus von 0,03 Prozent gegenüber dem Vortag von 82.918,21 US-Dollar. Am Dienstagmittag hatte der Kurs noch bei 81.504,80 US-Dollar gelegen und notiert nun auch klar über dem Montagsstand von 81.887,99 US-Dollar. Der Optionsverfall über 2,25 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und Ethereum vom Dienstagmorgen ist damit verdaut, ohne dass der Markt eine neue Richtung eingeschlagen hat. Bitcoin Cash war mit einem Plus von 1,56 Prozent auf 287,32 US-Dollar der auffälligste Gewinner unter den größeren Kryptowährungen.

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Öl und Inflation: Warum der Markt auf der Stelle tritt

Der Ölpreis bleibt der wichtigste externe Belastungsfaktor. Brent notierte am Mittwochmorgen bei rund 110 US-Dollar je Barrel, WTI bei rund 98,80 US-Dollar. Die Energiepreise hatten den US-Verbraucherpreisindex für September auf 3,7 Prozent im Jahresvergleich getrieben, nach 3,4 Prozent im August. Benzin verteuerte sich im September um 9,1 Prozent und erklärte mehr als die Hälfte des monatlichen Anstiegs. Die Kerninflation stieg auf 2,6 Prozent. Unmittelbar nach der Veröffentlichung am 14. Oktober sprang die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung beim FOMC am 27. und 28. Oktober von rund 17 auf rund 45 Prozent. Bitcoin bewegt sich seither in einer Spanne zwischen 80.000 und 84.000 US-Dollar. Analysten nennen die Zone um 81.000 bis 82.000 US-Dollar als nächste Unterstützung, darunter gilt die Marke von 80.000 US-Dollar als entscheidende Verteidigungslinie.

Solana: Alpenglow vor der Aktivierung, ETFs mit Abflüssen

Solana notierte am 21. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 106,50 US-Dollar, ein Plus von 0,05 Prozent gegenüber dem Vortag von 106,45 US-Dollar. Am Dienstag war der Kurs von 103,87 US-Dollar am Mittag auf bis zu 106,99 US-Dollar am späten Nachmittag gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden bewegte sich Solana zwischen 103,68 und 108,00 US-Dollar. Das Netzwerk steht vor der Aktivierung des Alpenglow-Upgrades, das die Finalität von Transaktionen auf rund 150 Millisekunden senken soll. Die Kapitalflüsse sind dagegen zurückhaltend: Die Solana-Spot-ETFs verzeichneten zuletzt, Stand 16. Oktober, Nettoabflüsse von rund 25,5 Millionen US-Dollar. Das Upgrade könnte damit zum entscheidenden Impulsgeber für die kommenden Wochen werden.

Ethereum stabil, Ether-ETFs unter Druck

Ethereum notierte am 21. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 2.448,08 US-Dollar, ein Plus von 0,04 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.447,11 US-Dollar. Am Dienstagvormittag hatte der Kurs noch bei 2.389,30 US-Dollar gelegen. Die ETF-Zuflüsse bleiben das Sorgenkind: US-Spot-Ether-ETFs verloren in der Woche bis zum 16. Oktober rund 320 Millionen US-Dollar, Bitcoin-ETFs rund 229 Millionen US-Dollar. Am 14. und 15. Oktober verzeichneten die Ether-Fonds Abflüsse von 129,5 und 60,3 Millionen US-Dollar. Der nächste große Termin ist das FOMC am 27. und 28. Oktober: Eine Zinserhöhung würde den Druck auf die Unterstützungszonen erhöhen, eine Pause trotz der hohen Inflation könnte dem Markt neuen Spielraum geben.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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