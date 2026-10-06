Bitcoin hält 86.000 Dollar: Ethereum-ETFs mit ersten Abflüssen — Fiserv startet Bankenplattform auf Solana

Kryptomarkt

06.10.26 17:30 Uhr

Bitcoin hält am Dienstagnachmittag stabil bei 86.100 Dollar, nachdem die 85.000-Dollar-Verkaufsmauer am Morgen gebrochen wurde — Ethereum-ETFs verbuchten nach Wochen starker Zuflüsse erstmals wieder Abflüsse, Fiserv startete seine Bankenplattform auf Solana mit nur moderater Kurswirkung, und der Nasdaq legte 1,1 Prozent zu.

• Fiserv startete seine Bankenplattform auf Solana, was einen bedeutenden Schritt für den Einsatz eines globalen Zahlungsdienstleisters im Solana-Netzwerk darstellt, mit moderater Kursreaktion auf Solana selbst.

• US-Ethereum-ETFs verzeichneten nach Wochen starker Zuflüsse erstmals wieder Nettoabflüsse, während der Kurs stabil bei über 2.700 US-Dollar bleibt und das Glamsterdam-Upgrade im vierten Quartal erwartet wird.

• Bitcoin notierte am 6. Oktober 2026 bei 86.105 US-Dollar, knapp unter dem September-Hoch, nachdem die Verkaufsmauer bei 85.000 US-Dollar gefallen ist.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am Nachmittag des 6. Oktober 2026 bei 86.105 US-Dollar, ein Plus von 0,46 Prozent gegenüber dem Vortag von 85.508 US-Dollar — die Verkaufsmauer bei 85.000 US-Dollar ist gebrochen, und Bitcoin hält sich knapp unter dem September-Hoch von 87.281 US-Dollar.

Ethereum-Spot-ETFs in den USA verbuchten nach mehreren Wochen starker Zuflüsse erstmals wieder Nettoabflüsse — trotz eines stabilen Kursniveaus über 2.700 US-Dollar und der Erwartung des Glamsterdam-Upgrades im vierten Quartal.

Fiserv startete seine Bankenplattform auf Solana — ein strukturell bedeutsamer Eintritt eines globalen Zahlungsdienstleisters ins Netzwerk, dessen unmittelbare Kurswirkung auf Solana jedoch moderat ausfiel.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 6. Oktober 2026 ein stabiles Bild nach dem konstruktivsten Morgen seit Wochen. Bitcoin notierte am 6. Oktober 2026 bei 86.105 US-Dollar, ein Plus von 0,46 Prozent gegenüber dem Vortag von 85.508 US-Dollar. Der Morgen hatte gezeigt, dass die Verkaufsmauer bei 85.000 US-Dollar endgültig gefallen ist; Bitcoin hält den Bereich über dieser Marke nun als neue Unterstützung. Das Aktienumfeld war freundlich: DAX und Nasdaq legten je rund 0,9 beziehungsweise 1,1 Prozent zu. Der Ölpreis fiel auf 99,5 US-Dollar je Barrel, ein Minus von 0,8 Prozent — damit bleibt Öl unter der psychologisch bedeutsamen 100-Dollar-Marke. Gold notierte bei 4.152 US-Dollar je Unze.

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Ethereum-ETFs: Erste Abflüsse nach Wochen starker Zuflüsse

Das auffälligste institutionelle Signal des Nachmittags kommt von den Ethereum-ETFs: Die US-Spot-Ethereum-ETFs verbuchten nach mehreren Wochen starker Zuflüsse — darunter ein Rekordlauf von neun aufeinanderfolgenden Zuflusstagen im August — erstmals wieder Nettoabflüsse. Ethereum notierte am 6. Oktober 2026 bei 2.713,20 US-Dollar, ein minimales Plus von 0,09 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.702,05 US-Dollar. Der Kurs hält sich stabil, die Kapitalflüsse signalisieren aber, dass institutionelle Anleger nach dem Quartalsende Gewinne aus dem ETH-Exposure mitnehmen. Der übergeordnete Ausblick bleibt konstruktiv: Das Glamsterdam-Upgrade — Ethereums nächster großer Protokollschritt mit Fokus auf Datenschutz und Zensurresistenz — wird im vierten Quartal 2026 erwartet.

Fiserv startet auf Solana: Strukturell bedeutsam, kursfristig moderat

Fiserv, ein globaler Zahlungsdienstleister mit über sechs Millionen Händlerkunden weltweit, startete heute seine Bankenplattform auf dem Solana-Netzwerk. Es ist einer der bedeutendsten Einstiege eines etablierten Finanzinfrastruktur-Unternehmens in die Solana-Ökosystem und unterstreicht die Positionierung Solanas als Layer-1-Netzwerk der Wahl für Hochfrequenz-Finanzanwendungen. Die unmittelbare Kurswirkung fiel jedoch moderat aus: Solana notierte am 6. Oktober 2026 laut The Block bei 120,00 US-Dollar, ein Minus von 0,58 Prozent in 24 Stunden. Solana-ETFs verzeichneten in der laufenden Woche leichte Zuflüsse. Das Muster — strukturell positives Ereignis ohne sofortige Kursbeschleunigung — ist typisch für institutionelle Adoptionsmeldungen, deren volle Wirkung erst über Monate in steigender On-Chain-Aktivität sichtbar wird.

Bitcoin-ETF-Zuflüsse dritte Woche, Oktober-CPI als nächster Richtungsentscheid

US-Spot-Bitcoin-ETFs stehen in der laufenden Woche auf Kurs für eine dritte Zufluss-Woche in Folge — trotz gelegentlicher Abflusstage im Wochenverlauf. Die institutionelle Kernachfrage nach Bitcoin bleibt damit strukturell intakt, auch wenn die Rekordwoche vom 21. bis 25. September mit 2,4 Milliarden US-Dollar nicht unmittelbar wiederholt werden kann. Der makroökonomische Kalender ist in den kommenden Tagen ruhig: Der Oktober-FOMC am 27. und 28. Oktober wird nach aktuellem Datenstand ohne Zinserhöhung verlaufen. Entscheidend ist der Oktober-CPI Mitte Oktober — er wird zeigen, ob der Disinflationstrend aus PCE und NFP anhält und damit den Weg für ein entspanntes FOMC-Meeting im Oktober frei macht, oder ob die Inflation erneut nach oben dreht.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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