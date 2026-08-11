Bitcoin klebt bei 63.000 Dollar: Erster US-Bitcoin-ETF schließt - zehn Tage bis Jackson Hole

Kryptomarkt

17.08.26 10:15 Uhr

Der erste US-Spot-Bitcoin-ETF aller Zeiten wird heute liquidiert, Trump empfängt diese Woche Krypto-CEOs im Weißen Haus - und Bitcoin notiert weiter unverändert bei 63.000 Dollar, zehn Tage vor dem Jackson-Hole-Symposium, bei dem Fed-Chef Warsh erstmals in diesem Format sprechen wird.

• US-Präsident Trump trifft Krypto-CEOs im Weißen Haus, was ein bedeutendes Signal für die Branche ist, jedoch ohne konkrete regulatorische Veränderungen, während der Markt auf den Jackson Hole-Geldpolitiktalk wartet.

• Bitcoin notiert am 17. August 2026 bei rund 63.030 US-Dollar, zeigt seit Jahresbeginn ein Minus von etwa 28 %, während Ethereum, Solana und XRP ebenfalls unter Druck stehen und wichtige psychologische Marken unterschreiten.

Das Wichtigste in Kürze:

Hashdex liquidiert heute seinen DEFI Spot-Bitcoin-ETF - das erste Mal in der Geschichte, dass ein US-Spot-Bitcoin-ETF geschlossen wird, zwei Jahre nach der bahnbrechenden Genehmigungsrunde im Januar 2024.

Bitcoin notiert am 17. August 2026 bei rund 63.030 US-Dollar, nahezu unverändert - täglich, wöchentlich und monatlich im Minus, während der Markt in einer klassischen Pre-Jackson-Hole-Seitwärtsphase zehn Tage vor dem Symposium wartet.

US-Präsident Trump empfängt diese Woche Krypto-CEOs im Weißen Haus - das erste hochrangige Branchentreffen nach dem Scheitern des CLARITY Acts im Senat.

Der Kryptomarkt startet in die vorletzte Augustwoche mit einem historischen Einschnitt und unveränderter Kurslethargie. Bitcoin notierte laut CoinMarketCap am 17. August 2026 um 08:13 Uhr WIB bei 63.030 US-Dollar, ein Plus von 0,05 Prozent in 24 Stunden, aber ein Minus von 2,99 Prozent auf Wochensicht. Seit Jahresbeginn liegt Bitcoin rund 28 Prozent im Minus - und gehört damit noch zu den besseren Performern des Jahres. Von den zehn größten Kryptowährungen stehen nur Hyperliquid mit rund 120 Prozent und TRON mit rund 16 Prozent im Jahresplus; Ethereum verliert rund 37 Prozent, Solana rund 40 Prozent und XRP rund 47 Prozent (laut it-boltwise.de/cryptoticker.io, 17. August 2026). Der Fear-and-Greed-Index notiert bei 29 Punkten - klar im Bereich "Fear", aber weit entfernt vom Zyklustiefstand von 10 Punkten am 5. Februar 2026.

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Hashdex liquidiert: Erster US-Bitcoin-ETF schließt seine Türen

Das meistbeachtete Einzelereignis des heutigen Tages ist eine Liquidation: Hashdex stellt nach dem 17. August 2026 seinen DEFI Spot-Bitcoin-ETF ein und wird damit zum ersten US-Spot-Bitcoin-ETF, der in der Geschichte dieser Produktkategorie liquidiert wird (laut wallstreetONLINE, 17. August 2026). Die wichtigste Krypto-News dieser Woche trennt Projekte, die überleben, von denen, die verschwinden - und das Hashdex-Produkt ist das erste einer Kategorie, das diesen Überlebenskampf verloren hat. Der ETF war ein Nischenprodukt geblieben, das den thematischen Fokus auf DeFi-nahe Bitcoin-Exposition nie in ausreichende Assets under Management übersetzen konnte. Für den Markt ist die Schließung ein Signal, dass der Konsolidierungsdruck im US-Bitcoin-ETF-Markt zunimmt: BlackRock und Fidelity haben die institutionelle Nachfrage so stark auf sich konzentriert, dass kleinere Anbieter ohne strukturelle Differenzierung keinen Bestand haben.

Trump und Krypto-CEOs im Weißen Haus - nach dem CLARITY-Schock

US-Präsident Trump empfängt diese Woche führende Krypto-Unternehmenschefs im Weißen Haus - das erste hochrangige Branchentreffen nach dem Scheitern des CLARITY Acts im Senat vor der Sommerpause. World Liberty Financial erhielt eine erste regulatorische Genehmigung in Richtung einer Banklizenz, was zeigt, dass die Verbindung zwischen dem Trump-Umfeld und der Krypto-Industrie nicht nur legislativer Natur ist, sondern auch institutionell voranschreitet. Für den Markt ist das White-House-Meeting ein Stimmungssignal, aber kein regulatorischer Ersatz: Ohne CLARITY Act fehlt dem Sektor weiterhin die föderale Rechtsgrundlage, auf die institutionelle Investoren warten.

Ethereum, Solana und XRP unter der Dollarschwelle

Ethereum zeigte laut Liputan6 eine leichte 24-Stunden-Stärke, leidet aber unter einer strukturellen Besonderheit: 34,4 Prozent aller im Umlauf befindlichen ETH sind derzeit gesperrt - ein Rekordanteil, der Liquiditätsfragen für größere Marktbewegungen aufwirft. Solana notierte bei 74,86 US-Dollar, ein Plus von 0,5 Prozent in 24 Stunden (laut CoinMarketCap/Liputan6, 17. August 2026). XRP rutschte auf 0,9969 US-Dollar und damit unter die psychologisch wichtige 1-Dollar-Marke - ein weiterer Schritt einer Jahreskorrektur von rund 47 Prozent. Auf der Terminseite ist der nächste strukturelle Kalendertermin das CFTC Innovation Advisory Committee am 20. August 2026, gefolgt von Jackson Hole vom 27. bis 29. August, wo Fed-Chef Kevin Warsh erstmals in diesem Format zum geldpolitischen Ausblick sprechen wird.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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