Bitcoin konsolidiert nach Tageshoch 87.281 Dollar: Strategy kauft, Bitmine akkumuliert ETH — 648 Millionen Shorts liquidiert

Kryptomarkt

22.09.26 17:30 Uhr

Bitcoin erreichte am 22. September ein Tageshoch von 87.281 Dollar und konsolidiert seitdem bei rund 85.000 Dollar — Strategy kaufte am Vortag 950 Bitcoin für 76 Millionen Dollar, Bitmine häufte 27.562 Ether an, 648 Millionen Dollar Short-Positionen wurden liquidiert und der Nasdaq erzielte den stärksten Tag seit Anfang August.

• Der Nasdaq verzeichnete am Vortag den stärksten Handelstag seit August mit +2,8 %, was dem Kryptomarkt Rückenwind gab, während Ethereum über 2.700 US-Dollar konsolidiert und das Bitcoin-Gold-Verhältnis sich auf knapp 20 Unzen nähert.

• Institutionelle Anleger kauften am 21. September 950 Bitcoin und 27.562 Ether, was die wieder zunehmende Akkumulation im Kryptomarkt und den Optimismus im institutionellen Bereich unterstreicht.

• Bitcoin erreichte am 22. September 2026 ein Tageshoch von 87.281 US-Dollar, gefolgt von einer Konsolidierung bei rund 85.229 US-Dollar, nachdem Short-Positionen im Wert von 648 Millionen US-Dollar liquidiert wurden.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin erreichte am 22. September 2026 ein Tageshoch von 87.281 US-Dollar und konsolidiert am Nachmittag bei rund 85.229 US-Dollar — seit der nächtlichen Kurslücke über 82.000 US-Dollar wurden 648 Millionen US-Dollar an Short-Positionen liquidiert.

Strategy kaufte am 21. September 950 Bitcoin für rund 76 Millionen US-Dollar, Bitmine erwarb 27.562 Ether im Wert von rund 75 Millionen US-Dollar — zwei Unternehmens-Treasury-Käufe an einem einzigen Tag unterstreichen die anhaltende institutionelle Akkumulation.

Der Nasdaq erzielte am Vortag den stärksten Handelstag seit Anfang August mit einem Plus von 2,8 Prozent — der stärkste Einzeltag-Rückenwind für den Kryptomarkt seit Wochen.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 22. September 2026 das typische Muster nach einem starken Ausbruchstag: Bitcoin notierte am 22. September 2026 um 09:41 Uhr MESZ bei 85.229 US-Dollar, nach einem Tageshoch von 87.281 US-Dollar in den frühen Morgenstunden. Der Vortag hatte einen Schlusskurs von 86.453,90 US-Dollar hinterlassen. Die Konsolidierung ist keine Schwäche — sie ist das direkte Ergebnis von 648 Millionen US-Dollar an Short-Liquidationen, die seit der nächtlichen Kurslücke über 82.000 US-Dollar abgewickelt wurden und das Open Interest auf über 31 Milliarden US-Dollar Nominalwert angehoben haben. Wenn Short-Positionen in dieser Größenordnung aufgelöst werden, folgt nach dem initialen Kursschub typischerweise eine Atempause. Der Fear-and-Greed-Index notierte am 21. September bei 71 Punkten — klar im Greed-Bereich, aber noch weit vom euphorieanfälligen Bereich über 85 Punkten entfernt.

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Strategy und Bitmine: Zwei Treasury-Käufe an einem Tag

Das institutionelle Bild des 21. September 2026 war das stärkste seit dem Augustgipfel. Strategy erwarb 950 Bitcoin für rund 76 Millionen US-Dollar — ein weiterer Schritt der Unternehmens-Treasury-Strategie, die nach der langen Verkaufsphase im Sommer wieder in den Kaufmodus gewechselt hat. Parallel dazu kaufte das auf Ethereum fokussierte Unternehmen Bitmine 27.562 Ether im Wert von rund 75 Millionen US-Dollar und hält nun 5,98 Millionen ETH — das entspricht 4,9 Prozent des gesamten umlaufenden Ethereum-Angebots. Tom Lee von Fundstrat erklärte, dass institutionelle Anleger in Krypto im Vergleich zu KI-Aktien in diesem Jahr strukturell untergewichtet seien und Aufholbedarf hätten — eine These, die durch die zeitgleiche Bewegung im Derivate-Markt gestützt wird. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am 17. September 159,5 Millionen und am 18. September 433 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen.

Bitcoin-Gold-Ratio nähert sich 20 Unzen — Ethereum konsolidiert über 2.700 Dollar

Ethereum notierte am 22. September 2026 um 12:20 Uhr MESZ bei 2.746,71 US-Dollar, ein leichter Rückgang von 0,90 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.771,67 US-Dollar — eine Konsolidierung auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr 2026. Ethereum hält die 2.700-Dollar-Marke als neue Unterstützung. Solana gab am 22. September 2026 um 12:20 Uhr MESZ rund 1,3 Prozent auf 117,07 US-Dollar nach, nach einem Vortageswert von 118,57 US-Dollar. Bemerkenswert ist das Bitcoin-Gold-Verhältnis: Ein Bitcoin kauft derzeit rund 19,8 Unzen Gold — eine Annäherung an die 20-Unzen-Marke. Im Februar 2026 lag das Verhältnis noch bei 12 Unzen, was die strukturelle Stärke von Bitcoin gegenüber dem klassischen Inflationsschutz-Asset unterstreicht.

Nasdaq +2,8% und der Widerstand bei 87.500 Dollar

Am Dienstag, dem 22. September 2026, verzeichnete der Nasdaq am Vortag seinen stärksten Handelstag seit Anfang August mit einem Plus von 2,8 Prozent — ein breiter Risk-on-Impuls, der dem Kryptomarkt zusätzlichen Rückenwind gab und zeigt, dass die institutionelle Risikobereitschaft nach der FOMC-Verarbeitung deutlich zugenommen hat. Für Bitcoin liegt der nächste relevante Widerstand zwischen 87.300 und 87.500 US-Dollar — dort bündeln sich das jüngste Tageshoch von 87.281 US-Dollar und der Jahreskurs-Eröffnungswert von 87.496 US-Dollar für 2026. Ein nachhaltiger Schlusskurs darüber würde technisch den Weg in Richtung 90.000 US-Dollar öffnen. Der nächste übergeordnete Makrokatalysator ist der Oktober-CPI, gefolgt vom Dezember-FOMC.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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