Kryptomarkt

Die CPI-Erleichterungsrally vom Dienstag setzt sich fort - Ethereum legt rund 5 Prozent zu und überholt Bitcoin als stärkstes Large-Cap-Asset, während Warsh heute Nachmittag vor dem Senat spricht und Senate-Demokraten den CLARITY Act als korrupt bezeichnen.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin näherte sich am 15. Juli 2026 der Marke von 65.000 US-Dollar und notierte bei rund 64.650 US-Dollar - ein Tagesplus von rund 3 Prozent als Fortsetzung der gestrigen CPI-Erleichterungsrally.

Ethereum überholte Bitcoin als stärkstes Large-Cap-Asset mit einem Tagesplus von rund 4,6 bis 7 Prozent auf rund 1.872 US-Dollar - der stärkste Tagesgewinn seit März 2026.

Senate-Demokraten erklärten den CLARITY Act öffentlich zum "korrupten" Gesetz und gefährden damit die für die Woche des 20. Juli angestrebte Floor-Abstimmung - ein neuer politischer Rückschlag für die wichtigste regulatorische Weichenstellung des Jahres.

Der Kryptomarkt verlängert am 15. Juli 2026 die gestrige Erholung nach dem überraschend schwachen CPI-Print. Bitcoin notierte laut wallstreetONLINE am Mittwochmorgen bei rund 64.650 US-Dollar, ein Plus von rund 3 Prozent gegenüber dem Vortag, und rückte damit an die technisch entscheidende Zone zwischen 64.700 und 65.000 US-Dollar heran. Die Markt-Wetten auf eine Fed- Zinserhöhung im Juli kollabierten weiter: Laut CME FedWatch lag die Wahrscheinlichkeit noch bei 16,6 Prozent, auf Polymarket bei nur noch 9 Prozent - nach einem Wert von bis zu 34 Prozent vor dem CPI-Print am Vortag.

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Ethereum übernimmt die Führung in der Rally

Ethereum legte am 15. Juli 2026 rund 4,6 Prozent auf rund 1.872 US-Dollar zu (laut wallstreetONLINE) und überholte damit Bitcoin als das stärkste Asset unter den Large Caps. Asiatische Marktdaten bestätigten ein 24-Stunden-Plus von über 7 Prozent (laut Liputan6/CoinMarketCap, 15. Juli 2026, 09:00 Uhr WIB). Warsh warnte ausdrücklich davor, aus einem einzelnen Inflationsbericht weitreichende Schlussfolgerungen für die Geldpolitik zu ziehen - eine Einschränkung, die zeigt, dass der Markt die gestrige Erleichterung möglicherweise stärker gewichtet als die Fed selbst.

Solana und das US-Regierungs-Bitcoin-Signal

Solana notierte bei rund 77,64 US-Dollar, ein Plus von rund 4,4 Prozent gegenüber dem Vortag (laut CoinMarketCap/Liputan6, 15. Juli 2026), und folgte damit der breiteren Altcoin-Erholung. Ein separates On-Chain-Signal sorgte gleichzeitig für Aufmerksamkeit: Die US-Regierung transferierte am 14. Juli 2026 Bitcoin im Wert von rund 244 Millionen US-Dollar an Coinbase Prime (laut BTC-ECHO, 14. Juli 2026, 13:00 Uhr). Beschlagnahmte Staatsbestände, die an Prime-Broker transferiert werden, deuten historisch auf eine mögliche Liquidierung hin - eine Entwicklung, die als latenter Verkaufsdruck auf den Markt eingewirkt hat, den die CPI-Rally bislang aber überdeckt.

CLARITY Act: Senate-Demokraten erklären Widerstand

Mehrere Senate-Demokraten erklärten den CLARITY Act öffentlich zum "korrupten" Gesetz und begründeten dies mit den persönlichen Krypto-Einnahmen von Präsident Trump in Höhe von mehr als 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 - ein direkter Angriff auf die Glaubwürdigkeit des Gesetzgebungsverfahrens, der die für die Woche des 20. Juli angestrebte Floor-Abstimmung gefährdet. Der Senat hat rechnerisch bis zum 7. August Zeit, bevor die nächste Sommerpause beginnt. Prediction Markets bewerten die Passage des Gesetzes noch in 2026 mittlerweile mit weniger als 48 Prozent.

Warsh vor dem Senate Banking Committee: Der härtere Test

Ab 16:00 Uhr MESZ spricht Fed-Chef Kevin Warsh heute vor dem Senate Banking Committee - das zweite und analytisch bedeutendere Testimony der Woche, da dieses Komitee stärker mit Crypto-fokussierten Senatoren besetzt ist. Warsh hat Bitcoin als digitales Gold und als nachhaltigen Wertspeicher beschrieben und spricht sich gegen eine US-Zentralbank-Digitalwährung aus, während er privat emittierte Stablecoins befürwortet - eine Haltung, die gut zu den Branchenpräferenzen passt. Gleichzeitig erwartet der Markt, dass Elizabeth Warren Warsh zu potenziellen Interessenkonflikten aufgrund seiner persönlichen digitalen Asset-Bestände befragen wird. Die September-Zinserhöhungs-Odds verharren unverändert bei rund 51 Prozent - der Markt kauft die Juli-Entlastung, preist aber weiterhin eine spätere Straffung ein.

Der entscheidende Moment des heutigen Nachmittags liegt zwischen 16:00 und 18:00 Uhr MESZ: Bestätigt Warsh vor dem Senat die gestrige gemäßigte Linie aus dem House-Testimony, könnte Bitcoin den Ausbruch über 65.000 US-Dollar nachhaltig vollziehen. Verschärft er seinen Ton unter dem Druck der Senatoren, könnte die Rally schnell wieder unter die 63.000-Dollar-Marke zurückfallen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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