Kryptomarkt

Ein auf ein Vierzig-Jahres-Tief gefallener Yen treibt den Dollar weiter nach oben, ein Ausverkauf bei Gold und Silber zieht Bitcoin mit nach unten, und Solana gibt die Gewinne vom Vortag wieder ab.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin pendelt am 30. Juni 2026 knapp um die Marke von 60.000 US-Dollar, nachdem ein starker US-Dollar und ein Ausverkauf bei Edelmetallen erneut Druck aufgebaut haben.

Der japanische Yen fiel auf ein Vierzig-Jahres-Tief gegenüber dem US-Dollar, was den Dollar-Index stützt und Risikoassets wie Bitcoin zusätzlich belastet.

Solana gibt einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab, während bei Strategy der monatliche Dividendenraten-Reset der Vorzugsaktie STRC im Fokus steht.

Der Kryptomarkt bewegt sich am 30. Juni 2026 in eine ungewisse Richtung. Bitcoin notierte laut CoinDesk-Live-Daten bei rund 60.010 US-Dollar, nahezu unverändert gegenüber dem Vortag. Der Coin eröffnete den Handelstag laut Yahoo-Finance-Daten noch bei 60.148,50 US-Dollar, ein Plus von rund 1,1 Prozent gegenüber dem Vortageseröffnungskurs, fiel im weiteren Vormittagshandel aber wieder auf rund 58.751 US-Dollar zurück. Im Jahresvergleich liegt der heutige Eröffnungskurs damit rund 44,5 Prozent unter dem Niveau vom Vorjahr.

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Starker Dollar als zusätzliche Last

Ein zentraler Belastungsfaktor kam vom Devisenmarkt: Der japanische Yen fiel auf ein Vierzig-Jahres-Tief gegenüber dem US-Dollar, was den Dollar insgesamt stärkte und damit indirekt Druck auf Bitcoin als alternative Wertaufbewahrung ausübte. Verstärkt wurde dieser Effekt durch einen parallelen Ausverkauf bei Gold und Silber, die in der laufenden Marktphase ähnlich wie Bitcoin als Absicherung gegen eine Dollarschwäche gehandelt wurden. Da diese Korrelation in den vergangenen Wochen zunehmend in die entgegengesetzte Richtung wirkte, geriet auch Bitcoin unter zusätzlichen Verkaufsdruck.

Ethereum folgt der Bitcoin-Bewegung

Ethereum notierte laut CoinDesk-Live-Daten bei rund 1.573 US-Dollar, nahezu unverändert gegenüber dem Vortag. Der Eröffnungskurs lag bei 1.610,48 US-Dollar, ein Plus von rund 2,6 Prozent gegenüber dem Vortag, fiel im Tagesverlauf jedoch ebenfalls auf rund 1.562 US-Dollar zurück. Im Jahresvergleich notiert Ethereum damit rund 35,6 Prozent unter dem Eröffnungsniveau vom Vorjahr.

Solana gibt Vortagesgewinne ab, Strategy im Fokus

Solana notierte bei rund 70,53 US-Dollar (laut CoinDesk), ein Rückgang von rund 1,7 Prozent gegenüber dem Vortag, nachdem der Coin am 29. Juni 2026 noch die stärkste Erholung unter den großen Kryptowerten gezeigt hatte. Parallel richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf Strategy (vormals MicroStrategy): Der 30. Juni 2026 markiert den Ex-Dividenden-Stichtag sowie den monatlichen Zinsraten-Reset der Vorzugsaktie STRC, ein Termin, der angesichts der zuletzt unter Druck stehenden Bewertung des Unternehmens von Investoren genau beobachtet wird.

Für die kommenden Tage richtet sich der Blick auf den Start des Davos Tech Summit am 1. Juli 2026 sowie auf den US-Arbeitsmarktbericht vom 2. Juli 2026. Beide Termine könnten zeigen, ob sich die widersprüchlichen Signale aus Dollarstärke, Edelmetallausverkauf und Krypto-Sentiment in der ersten Juliwoche auflösen oder weiter verschärfen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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