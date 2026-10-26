Bitcoin pendelt um 80.000 Dollar: Fed am Mittwoch, PCE, BIP und Strategy-Zahlen am Donnerstag

Kryptomarkt

26.10.26 17:30 Uhr

Bitcoin pendelt am Montagnachmittag um die Marke von 80.000 Dollar, und mit der Fed am Mittwoch sowie PCE, BIP und den Zahlen von Strategy am Donnerstag steht eine Woche an, in der Analysten bei einem Wochenschluss unter 80.000 Dollar vor einer Kapitulation warnen.

• Der Handel mit gehebelten Turbo-Zertifikaten ist hochriskant, mit einer Verlustquote von etwa 70 % bei Kleinanlegern; langfristige Strategien werden durch die hohen Schwankungen und Hebel eher erschwert. Die bevorstehenden Wirtschaftsdaten und der Zinsentscheid der Fed könnten die Märkte weiter volatilisieren.

• Ethereum und Solana zeigen stabile Kursbewegungen, während geopolitische Unsicherheiten im Iran-Konflikt den Markt belasten und den Ölpreis hoch halten, was Inflationsdruck verstärkt. Die Marktteilnehmer beobachten die Energiepreise und politische Entwicklungen, die das Risiko- und Investitionsklima beeinflussen.

• Bitcoin notierte am 26. Oktober 2026 bei etwa 80.186 US-Dollar, mit kurzfristigen Schwankungen knapp unter der 80.000-Dollar-Marke, während Analysten auf wichtige Unterstützungszonen bei 79.000 und 81.500 US-Dollar hinweisen. Ein Wochenschluss unter 80.000 US-Dollar könnte eine Kapitulation auslösen, wobei die Kursentwicklung stark von Short-Positionen beeinflusst wird. Die kommende Woche ist entscheidend, da die US-Notenbank (Fed) Zinsentscheidungen und wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 26. Oktober 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 80.186,29 US-Dollar, ein Plus von 0,43 Prozent gegenüber dem Vortag von 79.841,00 US-Dollar, und gab im weiteren Handelsverlauf wieder knapp unter die Marke von 80.000 US-Dollar nach.

Analysten sehen Bitcoin zwischen Liquiditätszonen bei 81.500 und 79.000 US-Dollar und warnen: Ein Wochenschluss unter 80.000 US-Dollar könnte eine Kapitulation auslösen.

Am Mittwoch um 19:00 Uhr MEZ entscheidet die Fed, am Donnerstag folgen US-BIP, September-PCE und die Quartalszahlen von Strategy: Die Woche entscheidet über die Richtung.

Der Kryptomarkt tritt am Montagnachmittag, dem 26. Oktober 2026, auf der Stelle. Bitcoin notierte am 26. Oktober 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 80.186,29 US-Dollar, ein Plus von 0,43 Prozent gegenüber dem Vortag von 79.841,00 US-Dollar. Im weiteren Verlauf rutschte der Kurs zeitweise wieder knapp unter die Marke von 80.000 US-Dollar auf rund 79.600 US-Dollar. Das Wochenendtief hatte bei rund 79.100 US-Dollar gelegen. Der DAX legte am Nachmittag knapp 1 Prozent zu, ohne dass der Kryptomarkt davon spürbar profitierte.

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Zwischen zwei Liquiditätszonen: Die 80.000-Dollar-Marke entscheidet

Analyst Ted Pillows verortet Bitcoin zwischen zwei größeren Liquiditätszonen bei rund 81.500 und 79.000 US-Dollar. Da das Momentum derzeit die Verkäufer begünstige, hält er zunächst einen Vorstoß zur unteren Zone für wahrscheinlicher. Kursanstiege gingen seiner Einschätzung nach vor allem auf das Schließen von Short-Positionen zurück, nicht auf Nachfrage am Spotmarkt. Verliere Bitcoin die 80.000-Dollar-Zone auf Wochenbasis, könne eine Kapitulation folgen. Daan Crypto Trades verweist darauf, dass Bitcoin am Wochenende das 61,8-Prozent-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung getestet hat und die 80.000-Dollar-Marke auch für ihn der entscheidende Bereich der Woche ist. Die 200-Perioden-Durchschnitte im Vierstundenchart liegen bei rund 81.900 und 83.300 US-Dollar und damit über dem Kurs. Michaël van de Poppe würde ein kurzes Unterschreiten des Tiefs mit rascher Erholung begrüßen, ein Fall unter 77.000 US-Dollar würde aus seiner Sicht den Aufwärtstrend beenden.

Donnerstag als zweiter Stichtag: PCE, BIP und Strategy

Die Fed gibt ihren Zinsentscheid am Mittwoch, dem 28. Oktober, wegen der Zeitumstellung schon um 19:00 Uhr MEZ bekannt, die Pressekonferenz folgt um 19:30 Uhr MEZ. Erwartet wird eine Beibehaltung bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Am Donnerstag, dem 29. Oktober, folgen das US-Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal und der PCE-Preisindex für September, außerdem Quartalsberichte großer US-Technologiekonzerne. Der Kern-PCE lag im August bei 3,0 Prozent und damit unter den Erwartungen, nach dem Anstieg des CPI auf 3,7 Prozent im September wird der neue Wert mit Spannung erwartet. Zudem veröffentlicht Strategy am Donnerstag nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Bis zum Morgen war keine neue Kaufmeldung des Unternehmens erschienen, was auf eine erneute Pause hindeuten könnte. Am Freitag verfallen zudem Bitcoin-Optionen über 11,1 Milliarden US-Dollar.

Ethereum und Solana stabil, Iran-Konflikt als Unsicherheitsfaktor

Ethereum notierte am 26. Oktober 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 2.327,10 US-Dollar, ein Plus von 0,42 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.317,36 US-Dollar. Solana stieg um 0,41 Prozent auf 101,26 US-Dollar, nach 100,84 US-Dollar am Vortag, und verteidigt damit die 100-Dollar-Marke. Chainlink legte um 0,27 Prozent auf 11,42 US-Dollar zu, Dogecoin blieb bei 0,0769 US-Dollar unverändert. Der Iran-Konflikt bleibt ein Belastungsrisiko: Die Verhandlungen stocken seit Wochen, die Sorge vor einer erneuten größeren Eskalation wächst, obwohl US-Präsident Trump am Sonntag erklärte, es werde keinen Angriff geben. Der Ölpreis notierte am Nachmittag bei rund 115 US-Dollar und hält den Inflationsdruck hoch. Eine Entspannung könnte über niedrigere Energiepreise und geringere Inflationssorgen stützen, eine Eskalation dagegen den Druck auf Risikoanlagen erhöhen.

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Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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