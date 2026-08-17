Bitcoin springt auf 64.400 Dollar: Weißes Haus lädt morgen zur Krypto-Industrie - CLARITY Act 10 Prozent

Kryptomarkt

18.08.26 10:15 Uhr

Bitcoin zieht am 18. August um rund 2,6 Prozent auf 64.400 Dollar an und schiebt den Gesamtmarkt um 63 Milliarden Dollar nach oben - morgen empfängt Präsident Trump die CEOs von Coinbase, Ripple und Gemini sowie die CFTC- und SEC-Vorsitzenden im Weißen Haus, während Galaxy Research die CLARITY-Act-Passage-Odds auf 10 Prozent beziffert.

• Das hochrangige Treffen im Weißen Haus am 19. August, bei dem US-Regierungsvertreter und Krypto-Führungskräfte zusammenkommen, soll die Zukunft der Branche inmitten eines schwachen legislativen Umfelds beeinflussen, wobei die Wahrscheinlichkeit einer Gesetzespassage des CLARITY Acts auf nur 10 % gesunken ist.

• Der Kryptomarkt erholte sich am 18. August 2026 mit Bitcoin, das um 2,6 % auf 64.400 US-Dollar stieg, was den größten Tagesgewinn seit Anfang August bedeutete, und führte zu einem Gesamtanstieg von 63 Milliarden US-Dollar im Markt.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin stieg am 18. August 2026 um rund 2,6 Prozent auf 64.400 US-Dollar und schob den gesamten Kryptomarkt um rund 63 Milliarden US-Dollar nach oben - der stärkste Tagesgewinn seit Anfang August.

Präsident Trump empfängt morgen, am 19. August 2026, die Führungskräfte von Coinbase, Ripple, Gemini, Robinhood, Polymarket und Kalshi sowie die Vorsitzenden von CFTC und SEC im Weißen Haus - das hochrangigste Krypto-Gipfeltreffen der Amtszeit.

Galaxy Research beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass der CLARITY Act 2026 Gesetz wird, auf 10 Prozent - der Gipfel morgen soll zeigen, ob ein administrativer Weg die fehlende Gesetzgebung ersetzen kann.

Der Kryptomarkt dreht am 18. August 2026 nach oben. Bitcoin notierte laut CoinMarketCap um 09:05 Uhr WIB bei 64.400 US-Dollar, ein Plus von 2,59 Prozent in 24 Stunden und erstmals seit einer Woche wieder auf Wochenbasis im Plus (laut Liputan6, 18. August 2026). Der Gesamtmarkt gewann rund 63 Milliarden US-Dollar auf 2,32 Billionen US-Dollar, ein Plus von 2,8 Prozent in 24 Stunden. Die wichtigste Krypto-Nachricht ist kein Kursbewegung, sondern die Lücke, die sich über das Wochenende zwischen dem politischen Theater Washingtons und seiner tatsächlichen legislativen Mathematik aufgetan hat. Der stärkste externe Trigger für die heutige Erholung dürfte die Vorfreude auf das morgige Gipfeltreffen im Weißen Haus sein - das hochrangigste Treffen zwischen der Krypto-Industrie und der US-Regierung seit Beginn der Amtszeit Trump.

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Weißes Haus Gipfel morgen: Was auf dem Tisch liegt

Am 19. August 2026 empfängt Präsident Trump Coinbase-CEO Brian Armstrong, Ripple-CEO Brad Garlinghouse sowie die Führungskräfte von Gemini, Robinhood, Polymarket und Kalshi. Erstmals nehmen auch die Vorsitzenden von CFTC und SEC teil - ein Signal, dass das Treffen nicht nur symbolischen, sondern regulatorischen Charakter haben soll (laut krypto-guru.de/Forbes, 17./18. August 2026). Dieses hochrangige Treffen zielt darauf ab, die Zukunft der Branche inmitten eines herausfordernden Marktes anzugehen - während der CLARITY Act einer entscheidenden Senatsabstimmung im September entgegengeht und seine Chancen auf eine Passage in diesem Jahr deutlich gesunken sind. Galaxy Research senkte die CLARITY-Act-Passage-Wahrscheinlichkeit für 2026 auf 10 Prozent - nach 75 Prozent im Mai und 30 Prozent noch Anfang August. Für Bitcoin ist das Gipfeltreffen kein direkter Kurstreiber, aber ein Stimmungssignal: Es zeigt, dass die Trump-Administration die Industrie aktiv hört, auch wenn der legislative Weg blockiert ist.

Ethereum über 1.900, Solana mit Governance-Entscheidung

Ethereum stieg am 18. August auf 1.910 US-Dollar, ein Plus von 1,99 Prozent in 24 Stunden (laut CoinMarketCap, 18. August 2026), und kehrte damit erstmals seit Tagen klar über die 1.900-Dollar-Marke zurück. Solana legte rund 2 Prozent zu (laut Liputan6/eToro, 18. August 2026). Im Solana-Ökosystem läuft derzeit die Governance-Abstimmung über SIMD-0550 - ein Proposal, das 18,9 Millionen SOL aus dem Umlauf verbrennen würde. Parallel hält die Schweizerische Nationalbank laut einem 13F-Filing vom 11. August 2026 weiterhin rund 736.300 Strategy-Aktien im Wert von etwa 72 Millionen US-Dollar - ein Signal, dass europäische Zentralbanken indirekt Bitcoin-Exposure aufgebaut haben. US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren zwischen dem 10. und 14. August rund 390 Millionen US-Dollar in der stärksten Wochenabfluss-Periode seit etwa zwei Monaten - die heutige Erholung deutet auf eine Stabilisierung hin, ist aber noch kein bestätigter Trendwechsel.

Ausblick: Gipfel morgen, Jackson Hole in neun Tagen

Für den weiteren Wochenverlauf richten sich alle Blicke zunächst auf den Mittwoch: Welche konkreten Signale sendet das Weiße Haus beim Gipfeltreffen - einen administrativen Erlass zur Marktstruktur, eine Erneuerung des Drucks auf den Senat für eine Herbstabstimmung, oder beides? Anschließend folgt Jackson Hole vom 27. bis 29. August 2026, wo Fed-Chef Kevin Warsh erstmals in diesem Format zum geldpolitischen Ausblick sprechen wird. Danach folgt das FOMC am 15. und 16. September - das erste Meeting mit neuem Dot Plot seit Juni und damit die nächste strukturelle Richtungsentscheidung für den Zinsmarkt und seine Krypto-Korrelation.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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