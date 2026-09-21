Bitcoin springt auf 84.400 Dollar: Breiteste Altcoin-Rally seit Wochen — Sui führt mit plus 11 Prozent

Kryptomarkt

21.09.26 17:30 Uhr

Bitcoin stieg am Montagnachmittag auf 84.397 Dollar und durchbrach damit den von Polymarket erwarteten Bereich — Solana legte 4 Prozent zu, Sui schoss um 11 Prozent nach oben, und der Markt liefert die breiteste Altcoin-Rally seit Wochen: Offenbar hat der Markt das FOMC-Ergebnis der Vorwoche als Zinserhöhungs-Maximum und nicht als Anfang eines langen Straffungszyklus gewertet.

• Der Crypto-ETP verzeichnet seit September 2024 ein Plus von 20,9 %, was auf wiederkehrendes institutionelles Interesse hindeutet, trotz regulatorischer Herausforderungen und geldpolitischer Unsicherheiten.

• Solana (+4,14 %) und Sui (+11,20 %) zeigen die breiteste Altcoin-Rally seit der August-Erholung, während Ethereum mit über 2.700 US-Dollar wieder eine nachhaltige Marke überschritt.

• Bitcoin erreichte am 21. September 2026 einen Tageshöchststand von 84.396,69 US-Dollar, was einem Anstieg von 3,99 % entspricht und den erwarteten Bereich der Polymarket-Trader übertraf.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin stieg am 21. September 2026 bis 12:30 Uhr MESZ auf 84.396,69 US-Dollar, ein Plus von 3,99 Prozent gegenüber dem Vortag von 81.162,18 US-Dollar — und übertraf damit den von Polymarket-Tradern erwarteten Tagesbereich von 80.000 bis 82.000 US-Dollar.

Solana legte 4,14 Prozent auf 115,77 US-Dollar zu, Sui schoss um 11,20 Prozent nach oben — der Markt zeigt die breiteste Altcoin-Rally seit der August-Erholung.

Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP gewann am Montag 2,5 Prozent und steht seit Start im September 2024 insgesamt 20,9 Prozent im Plus — ein Signal, dass institutionelle Breiteninvestments das FOMC-Ergebnis der Vorwoche als verarbeitetes Ereignis betrachten.

Der Kryptomarkt liefert am Nachmittag des 21. September 2026 das Gegenteil der Vorwoche. Bitcoin notierte am 21. September 2026 um 12:30 Uhr MESZ bei 84.396,69 US-Dollar, ein Tagesplus von 3,99 Prozent gegenüber dem Vortag von 81.162,18 US-Dollar. Am Morgen hatte Bitcoin noch bei 81.568,69 US-Dollar eröffnet — der Hauptschub kam im Laufe des Vormittags. Polymarket-Trader hatten den Tagesbereich mehrheitlich mit 56 Prozent bei 80.000 bis 82.000 US-Dollar eingepreist; der tatsächliche Stand übertraf das. Die Marktbotschaft des heutigen Montags: Der Dot Plot, der am 16. September 16 von 18 FOMC-Mitgliedern als Verfechter weiterer Erhöhungen zeigte, wird von Marktteilnehmern offenbar als Szenario eines zweiten Einzelschritts im Dezember interpretiert — nicht als Beginn eines langen Straffungszyklus.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Solana +4%, Sui +11%: Altcoin-Breite kehrt zurück

Solana legte am 21. September 2026 bis 12:30 Uhr MESZ um 4,14 Prozent auf 115,77 US-Dollar zu, nach einem Vortageswert von 111,17 US-Dollar. Damit setzt Solana seine Erholung von den September-Tiefs fort und entfernt sich weiter von der psychologischen 100-Dollar-Marke, die in der CLARITY-Woche unter Druck stand. Der spektakulärste Einzelgewinner war Sui mit einem Plus von 11,20 Prozent auf 0,9976 US-Dollar — knapp unter der 1-Dollar-Marke. Chainlink stieg um 3,82 Prozent auf 12,99 US-Dollar, Bitcoin Cash legte 4,04 Prozent zu. Einzig Avalanche blieb mit einem Minus von 0,08 Prozent auf 11,32 US-Dollar zurück. Die Breite dieser Rally ist das eigentliche Signal: In den CLARITY- und FOMC-Belastungswochen hatten nur Bitcoin-ETFs Zuflüsse angezogen; die heutige Bewegung zeigt, dass das Kapital wieder in den breiteren Altcoin-Sektor fließt.

Ethereum zurück über 2.700 Dollar — ETP-Performance stabilisiert sich

Ethereum notierte am 21. September 2026 um 12:30 Uhr MESZ bei 2.712,85 US-Dollar, ein Plus von 2,57 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.644,80 US-Dollar. Ethereum überschritt damit erstmals seit dem zwischenzeitlichen Jahreshoch der Vorwoche wieder nachhaltig die 2.700-Dollar-Marke. Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP, der die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt abbildet, gewann am Montag 2,5 Prozent und steht seit seinem Start im September 2024 mit 20,9 Prozent im Plus — ein Wert, der zeigt, dass die Breiteninvestitionen des Sektors trotz aller regulatorischen und geldpolitischen Belastungen des Jahres 2026 strukturell positiv geblieben sind. Die nächsten großen Makrokatalysatoren werden Oktober-Inflationsdaten und das Dezember-FOMC sein — bis dahin hat der Markt Spielraum für eine technische Fortsetzung der heutigen Erholung.

Anzeige: Gehebelt in Bitcoin investieren - Turbos von CMC Markets Typ Produkt Hebel (ca.) WKN Long Open End Turbo 3,83x CFN0AA Short Open End Turbo 1,93x CFN0LD

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Anzeige: Gehebelt in Ethereum und Solana investieren - Turbos von CMC Markets Basiswert Richtung Hebel (ca.) WKN Ethereum Long 3,77× CFN0JW Ethereum Short 2,07× CFN0MK Solana Long 3,97× CFN0KY Solana Short 2,11× CFN0MZ

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln - bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr (zzgl. Spreads).