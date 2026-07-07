Kryptomarkt

Bitcoin erreichte am Dienstag kurz die 64.500-Dollar-Marke und fiel danach zurück - fallende Open Interest signalisieren, dass die Juli-Rally bisher auf Short-Covering basiert, nicht auf frischem Kapital, während ein neuer Ölpreisschock aus dem Persischen Golf die Lage verkompliziert.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin erreichte am 7. Juli 2026 ein Intraday-Hoch von 64.476 US-Dollar und fiel anschließend in den unteren 63.000er-Bereich zurück - fallende Open Interest deuten darauf hin, dass die bisherige Juli-Rally von Short-Liquidierungen getragen wird, nicht von nachhaltigen Neukäufen.

Ein neuer Angriff nahe der Straße von Hormuz ließ die Ölpreise steigen und bringt geopolitisches Inflationsrisiko zurück in den Markt, das Bitcoin in der ersten Jahreshälfte bereits stark belastet hatte.

Morgen um 20:00 Uhr MESZ veröffentlicht die Fed die Protokolle ihres Juni-Meetings - der erste entscheidende Katalysator, der zeigen wird, wie fest die hawkische Haltung von neun der 18 FOMC-Mitglieder tatsächlich verankert ist.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 7. Juli 2026 eine Schere zwischen Kursstand und Marktstruktur. Bitcoin notierte laut CoinDesk-Daten bei rund 63.170 US-Dollar, nach einem Tageshoch von 64.476 US-Dollar in den frühen Morgenstunden. Der Wochenzuwachs von rund 6,3 Prozent seit dem Tief von rund 58.250 US-Dollar am 1. Juli ist real - aber die Zusammensetzung dieser Bewegung gibt Analysten Anlass zur Vorsicht: Laut CoinDesk sank die Open Interest parallel zum Kursanstieg, was auf Short-Covering als dominanten Treiber hindeutet, nicht auf überzeugten institutionellen Neukauf. Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der verkürzten Feiertagswoche per saldo erneut Abflüsse von rund 526,6 Millionen US-Dollar - der achte Abflussmonat in Folge in der Wochenbetrachtung.

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Hormuz-Risiko kehrt zurück

Ein unerwartetes geopolitisches Signal sorgte am Nachmittag für Aufmerksamkeit: Ein neuer Angriff nahe der Straße von Hormuz ließ die Ölpreise steigen und erinnerte den Markt daran, dass die Energiepreise als Inflationstreiber nicht vollständig vom Tisch sind. Energieschocks aus dem Iran-Konflikt hatten Bitcoin in der ersten Jahreshälfte bereits stark belastet, bevor ein Waffenstillstand die unmittelbaren Auswirkungen dämpfte - eine erneute Eskalation wäre ein Makrorisiko, das der Markt zuletzt aus dem Blick verloren hatte. Für Bitcoin ist das ein zweischneidiges Signal: Einerseits stieg der Coin in der Vergangenheit parallel zu Gold bei Inflationsangst. Andererseits dominiert in der aktuellen Marktphase der Zinserwartungs-Kanal: Steigen die Ölpreise nachhaltig, erhöht das den Druck auf die Fed, restriktiv zu bleiben.

Bitcoin entkoppelt sich von asiatischen Tech-Abverkäufen

Bemerkenswert war am heutigen Handelstag eine neue relative Stärke: Samsung Electronics fiel nach dem Quartalsbericht um rund 8,3 Prozent, SK Hynix ebenfalls um rund 8,3 Prozent, und der südkoreanische Kospi gab rund 6,7 Prozent nach. US-Futures zeigten nach unten. Bitcoin hielt seinen Stand und entkoppelte sich damit erstmals seit Wochen von der Tech-Abwärtsbewegung - ein Muster, das zuletzt im ersten Quartal 2026 zu beobachten war, bevor die Korrelation wieder anzog. Ob diese Entkopplung ein strukturelles Signal oder ein kurzfristiges Phänomen ist, wird sich mit den FOMC-Protokollen morgen zeigen.

Solana und Ethereum: Konsolidierung im erhöhten Bereich

Solana notierte bei rund 81,18 US-Dollar, ein Rückgang von rund 1,9 Prozent gegenüber dem Vortag (laut eToro, 7. Juli 2026), bei einem Handelsvolumen von rund 2,68 Milliarden US-Dollar in 24 Stunden. Der Wochengewinn von rund 10,4 Prozent bleibt intakt. Ethereum bewegt sich weiterhin im Bereich von rund 1.760 US-Dollar und konsolidiert nach dem Wochengewinn von rund 12 Prozent aus der Vorwoche. Neue Aufmerksamkeit zieht das BitMine-Unternehmen auf sich, das nach Angaben des Analysekontos Aixbt Labs rund 5,7 Millionen ETH hält, was einem Anteil von rund 4,7 Prozent am gesamten Ethereum-Umlaufangebot entspricht, der überwiegend gestaked sein soll.

Der unmittelbare Ausblick des Nachmittags fokussiert sich auf morgen: Die FOMC-Protokolle des Juni-Meetings werden um 20:00 Uhr MESZ veröffentlicht. Neun von 18 FOMC-Mitgliedern hatten sich für eine Zinserhöhung 2026 ausgesprochen. Die Protokolle werden zeigen, wie kontrovers diese Einschätzung intern war und ob neue Daten - insbesondere die NFP-Schwäche vom 2. Juli - die Haltung der Fed bis zu diesem Zeitpunkt bereits beeinflusst haben könnten. Ein moderater Protokollton würde die Kurs-Erholung der zweiten Juliwoche fundamentalisch untermauern. Ein unverändert hawkischer Ton dagegen könnte die offene Frage aufwerfen, ob der Anstieg von 58.000 auf 64.000 US-Dollar tatsächlich mehr war als ein technischer Short-Squeeze.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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