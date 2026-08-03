Bitcoin testet 62.500 Dollar: 10x Research sieht Bärenmarktboden - MoneyGram wird Solana-Validator

Kryptomarkt

03.08.26 17:30 Uhr

Bitcoin hält am Nachmittag des 3. August die kritische Unterstützung bei 62.500 Dollar - 10x Research sieht im Juli-Monatsschluss über 63.000 Dollar ein mögliches Bärenmarktboden-Signal - während MoneyGram als erster globaler Zahlungsdienstleister einen eigenen Solana-Validator-Node deployt und damit über eine App-Partnerschaft hinausgeht.

• Der Markt wartet auf den US-Verbraucherpreisindex am 12. August 2026 als nächsten großen Katalysator, während Ethereum in einer Schlüsselzone zwischen 1.850 und 1.930 US-Dollar handelt und ein Ausbruch nach oben oder unten den weiteren Kursverlauf bestimmen könnte.

• Der Bitcoin-Kurs hält bei rund 62.500 US-Dollar, ein möglicher Bärenmarktboden wird durch den Juli-Schluss über 63.000 US-Dollar bestätigt, wobei ein nachhaltiger Fall unter 62.500 US-Dollar den Kurs auf 58.200 US-Dollar drücken könnte.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin hält am Nachmittag des 3. August 2026 die kritische Unterstützungszone bei rund 62.500 US-Dollar - Analyst Markus Thielen von 10x Research wertet den Juli-Monatsschluss über 63.000 US-Dollar als mögliches Signal einer Bärenmarktboden-Bestätigung.

MoneyGram deployte einen eigenen Validator-Node im Solana-Netzwerk und stieg damit vom Anwendungspartner zum aktiven Infrastrukturbetreiber auf - ein institutionelles Signal, das über ETF-Nachfrage hinausgeht.

Der Kryptomarkt wartet auf den nächsten großen externen Katalysator: den US-Verbraucherpreisindex für Juli am 12. August 2026.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 3. August 2026 ein stabiles, aber kraftloses Bild. Bitcoin handelt in einer engen Spanne rund um die 62.500-US-Dollar-Marke, die Marktbeteiligung ist nach Glassnode-Daten auf ein Mehrjahrestief gefallen, und Trader halten Kapital zurück bis ein stärkerer Katalysator einsetzt (laut U.Today, 3. August 2026). Bitcoin testet die Unterstützung nahe 62.500 US-Dollar, Solana versucht, sich oberhalb von 72,40 US-Dollar zu halten, und XRP verteidigt die 1,066-US-Dollar-Marke - ein Marktbild, das von Konsolidierung statt Richtungsentscheidung geprägt ist. Die entscheidende technische Aussage des Tages kam von 10x Research: Analyst Markus Thielen bewertete den Juli-Monatsschluss von Bitcoin oberhalb von 63.000 US-Dollar als mögliche Bestätigung eines zyklischen Bärenmarktbodens (laut The Block, 2. August 2026).

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10x Research: Monatsschluss als Bärenmarktboden-Signal

Bitcoin hat den Juli zum dritten Mal in Folge im Plus beendet und trifft jetzt auf den August - historisch seinen schwächsten Monat - mit einer Ausgangslage, die Wale als Kaufgelegenheit interpretieren: Rund 270.000 BTC wurden im vergangenen Monat von großen Adressen akkumuliert, während die Börsenbestände auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren sanken. Die Konvergenz dieser On-Chain-Signale mit dem technischen Bärenmarktboden-Indikator von 10x Research macht den aktuellen Kursbereich zu einem der meistbeachteten Testzonen des Jahres. Ein nachhaltiger Rückfall unter 62.500 US-Dollar würde eine Zone gehebelter Positionen auslösen und den Kurs technisch in Richtung 58.200 US-Dollar drücken. Hält die Zone, könnte der erste relevante Widerstand zwischen 65.000 und 65.500 US-Dollar in den kommenden Wochen erneut getestet werden.

MoneyGram wird Solana-Validator: Ein neues Institutionalisierungsmuster

Solana notierte am Nachmittag bei rund 72,61 US-Dollar, ein Minus von rund 1,2 Prozent gegenüber dem Vortag (laut finanzen.ch, 3. August 2026, 12:26 Uhr). Die eigentliche Nachricht des Tages kam nicht vom Kurs, sondern von der Infrastrukturseite: MoneyGram deployte einen eigenen Validator-Node im Solana-Netzwerk und stieg damit von einem App-Integrator zu einem aktiven Netzwerkbetreiber auf (laut CaptainAltcoin, 3. August 2026). Solana stabilisiert sich bei rund 73 US-Dollar, bleibt aber unterhalb einer Gruppe von gleitenden Durchschnitten, die jeden Erholungsversuch nach mehreren Wochen des Seitwärtshandels konsequent gedeckelt haben. Die entscheidende technische Marke liegt bei 61,78 US-Dollar - dem 0,5er-Fibonacci-Retracement, das zwischen bullischem und bärischem Szenario trennt (laut bitcoin-2go.de, 3. August 2026). Der 200-Tage-EMA bei rund 79 US-Dollar wäre das nächste Ziel bei einer nachhaltigen Erholung.

Ethereum: Schlüsselzone bestimmt Richtung

Ethereum notierte zuletzt bei rund 1.878 US-Dollar (laut The Block, 2. August 2026) in einer technisch entscheidenden Zone zwischen 1.850 und 1.930 US-Dollar. Ein Ausbruch nach oben würde den Weg in Richtung 2.000 US-Dollar öffnen; ein Bruch der 1.850-US-Dollar-Marke würde weitere Verluste einleiten. ETF-Zuflüsse und institutionelles Interesse stützen das untere Ende der Zone, während BitMine seine Ethereum-Staking-Position weiter ausbaut. Der nächste übergeordnete Katalysator für alle drei Assets ist der US-Verbraucherpreisindex für Juli, der am 12. August 2026 veröffentlicht wird - gefolgt vom FOMC-Meeting am 15. und 16. September 2026, das erstmals seit dem Juni-Meeting wieder einen Dot Plot enthält.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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