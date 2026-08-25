Bitcoin testet 80.000 Dollar: Widerstand hält bisher - Consumer Confidence gerade veröffentlicht

Kryptomarkt

25.08.26 17:30 Uhr

Bitcoin kämpft am Dienstagnachmittag um die 80.000-Dollar-Marke, die am Freitag bei 79.955 Dollar als Widerstand hielt - die CB-Consumer-Confidence-Daten für August wurden soeben um 16:00 Uhr veröffentlicht, morgen folgen PCE-Inflation, BIP-Revision und Nvidia-Zahlen auf einmal.

• Wichtige Wirtschaftsdaten wie die Core-PCE-Inflation, BIP-Revision und Nvidia-Quartalszahlen stehen am 26. August an, was die Marktstimmung vor der Jackson-Hole-Keynote beeinflussen könnte.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am Dienstag, dem 25. August 2026, um 14:00 Uhr MESZ bei 79.111 US-Dollar und nähert sich damit der 80.000-Dollar-Marke, die am vergangenen Freitag bei 79.955 US-Dollar als technischer Widerstand hielt.

Die CB-Consumer-Confidence-Daten für August wurden soeben um 16:00 Uhr MESZ veröffentlicht - erwartet worden waren 91,2 Punkte nach 90,8 im Juli; der Markt verdaut das Ergebnis gerade.

Morgen, am 26. August 2026, stehen Core-PCE-Inflation, BIP-Revision für das zweite Quartal und Nvidia-Quartalszahlen auf dem Programm - der dichteste Makrotag der Woche vor Warshs Jackson-Hole-Keynote am Freitag.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 25. August 2026 einen zähen Kampf um die psychologische Schlüsselmarke. Bitcoin notierte um 14:00 Uhr MESZ bei 79.111 US-Dollar, mit einem Tagesplus von rund 135 US-Dollar gegenüber dem Vortagsöffnungskurs. Die runde Marke von 80.000 US-Dollar fungiert seit dem vergangenen Freitag als aktiver Widerstand: Am 22. August stieg Bitcoin bis auf 79.955 US-Dollar und fiel direkt wieder zurück. Händler identifizierten den Bereich um 80.000 US-Dollar als konzentrierte technische Widerstandszone, an der sich kurzfristige Gewinnmitnahmen und neue Käufe gegenüberstehen - zumal der Anteil kurzfristiger Halter im Gewinn von 26 auf 74,9 Prozent gestiegen ist und damit historisch Profit-Taking-Druck signalisiert.

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CB Consumer Confidence: Daten soeben veröffentlicht

Um 16:00 Uhr MESZ (10:00 Uhr ET) hat der Conference Board den Consumer Confidence Index für August 2026 veröffentlicht. Der Konsens lag bei 91,2 Punkten nach 90,8 im Juli. Der Index misst die Stimmungslage amerikanischer Haushalte zu aktueller Wirtschaftslage und Aussichten für die nächsten sechs Monate - ein Frühindikator für Konsumausgaben und damit für die wirtschaftliche Grundtendenz, die die Fed in ihre Zinsentscheidungen einbezieht. Ein Wert über der Erwartung würde die Risk-on-Stimmung stützen; ein überraschend schwacher Wert würde die Stagflations-Diskussion neu befeuern, die den Markt in den kommenden Tagen begleitet.

BNB Pasteur Hardfork heute - Blick auf morgen

Innerhalb des Kryptomarktes steht heute der BNB Pasteur Hardfork auf dem Programm - ein technisches Netzwerk-Upgrade der BNB Chain, das Analysten als positiven Katalysator für das BNB-Ökosystem werten. Für Ethereum und Solana bleibt die Marktlage vom Vormittag intakt: Ethereum hielt bei rund 2.494 US-Dollar, Solana baute auf dem gestrigen Tagesgewinn von rund 6 Prozent auf und notierte im Bereich von rund 100 bis 102 US-Dollar. Die entscheidende Weichenstellung des Tages liegt aber beim Blick auf morgen: Ab 14:30 Uhr MESZ erscheinen Core-PCE-Inflation für Juli und die zweite BIP-Schätzung für das zweite Quartal 2026 - gefolgt von Nvidia-Quartalszahlen nach US-Börsenschluss. Alle drei Datenpunkte können die Stimmungslage für Warshs Keynote am Freitag, den 28. August, fundamental vorprägen.

Technisches Bild: 80.000 Dollar als Entscheidungszone

Bitcoin näherte sich der 77.000- und dann der 80.000-Dollar-Marke, während letztere weiterhin als wichtiger Widerstand fungiert - die Rentabilität kurzfristiger Anleger erholte sich, da Bitcoin die jüngsten Anschaffungskosten wieder erreichte, doch die Positionierung bei Derivaten blieb nach der starken Kurserholung auf hohem Niveau. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 80.000 US-Dollar würde das erste technische Ausbruchssignal seit Mitte Mai liefern und den Weg in Richtung 85.000 US-Dollar öffnen. Hält der Widerstand, ist ein Rücksetzer auf die Unterstützungszone zwischen 76.500 und 77.500 US-Dollar das wahrscheinlichere kurzfristige Szenario - ohne den übergeordneten Aufwärtstrend zu brechen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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