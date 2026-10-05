Bitcoin testet 87.000 Dollar nach schwachem NFP: Goldenes Kreuz kündigt sich an — Cardano springt 11 Prozent

Kryptomarkt

05.10.26 10:15 Uhr

Schwache US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag trieben Bitcoin kurzzeitig über 87.000 Dollar auf ein Acht-Monats-Hoch, bevor hohe Anleiherenditen die Gewinne begrenzten — am Montagmorgen notiert Bitcoin bei 86.200 Dollar, ein goldenes Kreuz im Chart kündigt sich an, und Cardano sprang um fast 11 Prozent als stärkster Tagesperformer.

• Der schwache US-Arbeitsmarkt steht im Widerspruch zu den hohen Anleiherenditen, was die zukünftige Zinsentwicklung und das Anlageumfeld für Kryptowährungen beeinflussen könnte; das kommende Oktober-CPI wird weitere Hinweise auf die Inflationstendenz liefern.

• Cardano verzeichnete einen Tagesanstieg von 11,87 %, während Ethereum und Solana stabile Kursniveaus halten; ein Rekord-Validatoren-Andrang bei Ethereum zeigt anhaltendes institutionelles Interesse.

• Bitcoin erreichte kurzzeitig fast 87.000 US-Dollar nach schwachem US-Arbeitsmarktbericht, wurde aber durch steigende Anleiherenditen begrenzt; das technische Signal eines "goldenen Kreuzes" deutet auf eine mögliche bullische Entwicklung hin.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin stieg nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag kurzzeitig auf 86.995 US-Dollar — knapp unter dem Acht-Monats-Hoch von 87.281 US-Dollar vom 22. September — bevor steigende Anleiherenditen die Gewinne begrenzten; am 5. Oktober 2026 um 09:41 Uhr MESZ notierte Bitcoin bei 86.216,54 US-Dollar.

Der gleitende 50-Tage-Durchschnitt von Bitcoin steht kurz davor, den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben zu kreuzen — ein sogenanntes goldenes Kreuz, das zuletzt vor über einem Jahr zu beobachten war und historisch als starkes bullisches Signal gilt.

Cardano legte am Montagmorgen um 10,87 Prozent zu und führt damit das Altcoin-Feld weit vor allen anderen an — Ethereum notierte bei 2.723 US-Dollar, eine Staking-Warteschlange von 1,5 Millionen ETH signalisiert rekordverdächtigen Validator-Andrang.

Der Kryptomarkt startet in die erste Oktoberwoche mit einem technisch bedeutsamen Signal. Bitcoin notierte am 5. Oktober 2026 um 09:41 Uhr MESZ bei 86.216,54 US-Dollar, ein Minus von 0,34 Prozent gegenüber dem Vortag von 86.511,89 US-Dollar. Im frühen Montagshandel war Bitcoin bereits bis auf 86.995 US-Dollar gestiegen — nur wenige Dollar unter dem Acht-Monats-Hoch vom 22. September bei 87.281 US-Dollar. Der Anlass: Der US-Arbeitsmarktbericht für September, veröffentlicht am Freitag, dem 2. Oktober, hatte schwache Zahlen geliefert und Bitcoin zunächst über 87.000 US-Dollar getrieben. Steigende Anleiherenditen ließen die Gewinne dann wieder verpuffen. Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP gab am Montag 4,3 Prozent nach und steht seit dem Start im September 2024 bei einer Gesamtperformance von 26,4 Prozent.

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Goldenes Kreuz: Das bullischste technische Signal seit über einem Jahr

Das markanteste charttechnische Ereignis des Montagmorgens ist kein Kursniveau, sondern eine Konstellation: Der 50-Tage-Durchschnitt von Bitcoin steht kurz davor, den 200-Tage-Durchschnitt von unten nach oben zu kreuzen — ein sogenanntes goldenes Kreuz. Diese Konstellation hat es bei Bitcoin seit über einem Jahr nicht mehr gegeben. Historisch markierte ein goldenes Kreuz im Oktober 2020 den Beginn eines Anstiegs von rund 13.600 US-Dollar bis auf über 64.000 US-Dollar bis Mai 2021; ein weiteres Signal vom November 2023 leitete ebenfalls eine signifikante Aufwärtsbewegung ein. Das Signal allein garantiert keine Fortsetzung — aber es zeigt an, dass die Rally der vergangenen drei Monate als strukturell eingepreist gilt und nicht mehr nur als kurzfristige Gegenbewegung auf den September-Doppelschock aus CLARITY-Scheitern und Fed- Zinserhöhung gelesen wird.

Cardano +11%, ETH Staking-Andrang auf Rekordniveau

Cardano legte am Montag, dem 5. Oktober 2026, um 10,87 Prozent zu — der mit Abstand stärkste Tagesgewinn unter allen großen Krypto-Assets. Ein spezifischer Einzelauslöser war zum Zeitpunkt des Berichts nicht eindeutig identifizierbar; das Muster — ein Nachzügler in einer Rally-Phase, der nach den Hauptassets mit Verzögerung stark zulegt — ist typisch für späte Phasen breiter Marktaufwärtsbewegungen. Ethereum notierte am 5. Oktober 2026 um 09:41 Uhr MESZ bei 2.723,28 US-Dollar, ein leichtes Minus von 0,11 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.726,23 US-Dollar. Bemerkenswert ist ein On-Chain-Signal: Derzeit warten rund 1,5 Millionen ETH mit einer Wartezeit von rund 25 Tagen auf die Aktivierung als Staking-Validator — ein Andrang, der die anhaltende institutionelle Bereitschaft zeigt, ETH langfristig zu binden. Solana notierte am 5. Oktober 2026 um 09:41 Uhr MESZ bei 121,56 US-Dollar, nahezu unverändert gegenüber dem Vortag von 121,54 US-Dollar.

NFP schwach, Anleiherenditen hoch: Der Widerspruch des Oktobers

Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für September — veröffentlicht am Freitag, dem 2. Oktober um 14:30 Uhr MESZ — stützt die These, dass die Fed beim Dezember-FOMC auf eine weitere Zinserhöhung verzichten könnte. Der kühle PCE-Print vom 30. September hatte dieselbe Richtung gezeigt. Das Gegengewicht sind die Anleiherenditen: Die dreißigjährige US-Rendite hatte zuletzt den höchsten Stand seit 2002 erreicht — ein Niveau, das Kapital in Richtung festverzinslicher Assets zieht und das Aufwärtspotenzial von nicht-verzinslichen Anlagen wie Bitcoin strukturell begrenzt. Zcash aktivierte zudem heute sein öffentliches Testnetz mit 25-Sekunden-Blöcken — eine technische Beschleunigung, die das Ökosystem konkurrenzfähiger gegenüber Hochfrequenz-Blockchains macht. Nächster großer Makrokatalysator ist der Oktober-CPI Mitte Oktober, der zeigen wird, ob die Disinflationstendenz anhält.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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