Bitcoin über 81.000 Dollar: Fed erhöhte einstimmig — Dot Plot signalisiert weiteren Schritt im Dezember

Kryptomarkt

21.09.26 10:15 Uhr

Die Fed erhöhte am 16. September einstimmig um 25 Basispunkte — aber der Dot Plot schockte den Markt: 16 von 18 Mitgliedern erwarten einen weiteren Schritt, vier sogar zwei; Bitcoin fiel kurz auf das Wochentief, erholte sich bis Sonntag auf 81.085 Dollar und notiert heute Morgen bei rund 81.700 Dollar, während Ethereum sich der 2.700-Dollar-Marke nähert.

• Trotz der Unsicherheiten durch das Scheitern des CLARITY Acts und die hawkischen Signale bleibt der Markt resilient, wobei der Fokus auf Daten für Oktober und den FOMC im Dezember gerichtet ist.

• Der Kryptomarkt reagierte nach der Entscheidung positiv, mit Bitcoin bei rund 81.700 US-Dollar, Ethereum nahe 2.700 US-Dollar und Solana auf Monatshoch, während institutionelle Zuflüsse den Markt stabilisieren.

• Die US-Notenbank Federal Reserve hat den Leitzins am 16. September 2026 einstimmig um 25 Basispunkte erhöht und signalisiert mit dem neuen Dot Plot eine hawkische Haltung, wobei die meisten Mitglieder weitere Zinserhöhungen vorsehen.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Federal Reserve erhöhte am 16. September 2026 einstimmig den Leitzins um 25 Basispunkte — doch der neue Dot Plot überraschte hawkisch: 16 von 18 FOMC-Mitgliedern erwarten mindestens einen weiteren Zinsschritt, HSBC prognostiziert eine zweite Erhöhung im Dezember.

Bitcoin schwang nach der Entscheidung, erholte sich bis Sonntag auf 81.085 US-Dollar und notierte am Morgen des 21. September 2026 bei rund 81.696 US-Dollar, ein Plus von rund 0,6 Prozent gegenüber dem Vortag.

Ethereum näherte sich der 2.700-Dollar-Marke mit einem Plus von rund 2,8 Prozent in 24 Stunden, Solana stieg auf 111,31 US-Dollar — der Gesamtmarkt legte auf 2,81 Billionen US-Dollar zu.

Der Kryptomarkt startet in die letzte Septemberwoche mit einem Bild, das nach dem Doppelschlag des 16. September überraschend konstruktiv ist. Bitcoin notierte am Morgen des 21. September 2026 bei rund 81.696 US-Dollar, ein Plus von rund 0,6 Prozent gegenüber dem Vortag, nach einer 24-Stunden-Spanne zwischen 80.000 und 81.000 US-Dollar. Die Gesamtmarktkapitalisierung stieg auf 2,81 Billionen US-Dollar, ein Plus von rund 1,3 Prozent in 24 Stunden. Der Markt hat die schwierigste Woche des Jahres verdaut: das Scheitern des CLARITY Acts am 15. September mit 49 zu 50 Stimmen, eine einstimmige Zinserhöhung der Fed am 16. September und einen Dot Plot, der weitere Erhöhungen signalisiert — und notiert trotzdem über 80.000 US-Dollar.

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Dot Plot: Hawkisch, aber kein langer Zyklus

Das FOMC vom 16. September erhöhte einstimmig um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent. Der entscheidende Moment war der neue Dot Plot: 16 von 18 Sitzungsteilnehmern erwarten mindestens einen weiteren Zinsschritt vor Jahresende, vier davon sogar zwei weitere Erhöhungen. Nur zwei Mitglieder gehen davon aus, dass der September-Schritt der letzte war. HSBC prognostizierte eine zweite Erhöhung im Dezember, was ihren Zinsausblick für 2026 auf insgesamt 50 Basispunkte Plus bringt. Die zehnjährige US-Rendite stieg nach der Entscheidung zurück auf 5 Prozent. Für 2027 sehen lediglich acht der 18 Prognosen einen weiteren Schritt vor — das signalisiert, was Analyst Bitget-Lewis Huang so formulierte: Ein zweiter Zinsschritt in diesem Jahr ist wahrscheinlich, ein längerer Zinserhöhungszyklus eher nicht. Und genau diese Einschränkung hat Bitcoin in der vergangenen Woche Spielraum gegeben.

Ethereum auf 2.700-Dollar-Kurs, Solana auf Monatshoch

Ethereum näherte sich am Morgen des 21. September 2026 der Marke von 2.700 US-Dollar mit einem Tagesplus von rund 2,8 Prozent. Die Ethereum-ETF-Lage bleibt trotz der Kurserholung angespannt: ETF-Zuflüsse von 143,8 Millionen US-Dollar am Freitag, dem 18. September, retteten die Woche vor einer zweiten Verlust-Woche in Folge, reichten aber nicht aus, um den wöchentlichen Nettoabfluss von 140 Millionen US-Dollar umzukehren. Solana notierte am 21. September 2026 bei 111,31 US-Dollar, ein Plus von 1,4 Prozent, und nähert sich damit dem höchsten Stand seit Ende August. BNB stieg um 2,68 Prozent auf rund 783 US-Dollar, XRP hielt sich bei 1,40 US-Dollar. Zcash verzeichnete mit 6,5 Prozent nach dem FOMC-Meeting den stärksten Einzeltagesgewinn in der Nachreaktion — Privacy-Coins profitierten strukturell vom CLARITY-Scheitern weiter.

Bitcoin-ETF-Zuflüsse und Dezember-FOMC als nächster Katalysator

US-Spot-Bitcoin-ETFs verhinderten dank Freitagszuflüssen am 18. September eine zweite Verlustwoche in Folge. VanEck nahm am Wochenende Bitcoin-Treasury-Vergütungsmodelle unter die Lupe — ein Zeichen, dass die institutionelle Infrastruktur weiter aufgebaut wird, unabhängig von kurzfristigen Kursbewegungen. Für die laufende Woche fehlen große Makrokatalysatoren; der Fokus verschiebt sich auf Oktober-Datenpunkte, die den Dezember-FOMC-Entscheid vorbereiten. Bitcoin steht auf Sieben-Tage-Sicht rund 5 Prozent im Plus und auf Dreißig-Tage-Sicht rund 5,3 Prozent im Plus — ein deutlicher Kontrast zur September-Panik der vergangenen Woche und ein Zeichen, dass der Markt zwischen CLARITY-Schock und Dot-Plot-Hawkishness eine Bodenzone gefunden hat.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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