Bitcoin über 86.000 Dollar: Wochenstärkste Krypto-Rally seit August — Solana +9%, Japan im Blick

Kryptomarkt

22.09.26 10:15 Uhr

Bitcoin stieg am frühen Morgen des 22. September auf 86.400 Dollar — der höchste Stand seit Mitte Mai — während Solana um rund 9 Prozent zulegte, Dogecoin 14 Prozent gewann und der Markt die breiteste Rally seit dem August-Hoch feiert; Japan steht im Fokus, und heute erscheinen die ersten US-PMI-Vorabschätzungen für September.

• Trotz einer 10-jährigen US-Staatsanleiherendite von 5% und anhaltendem Inflationsdruck zeigt Bitcoin eine starke Performance, während heute wichtige PMI-Daten und die Yen-Entwicklung im Fokus stehen.

• Bitcoin erreichte am 22. September 2026 mit 86.400 US-Dollar den höchsten Stand seit Mai 2026 und setzt die starke Rally nach der FOMC-Versammlung fort.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin stieg in der Nacht auf den 22. September 2026 auf 86.400 US-Dollar — den höchsten Stand seit dem 15. Mai 2026 — und setzt damit die Rally nach der FOMC-Verdauung der Vorwoche fort.

Solana legte rund 9 Prozent auf 118 US-Dollar zu, Dogecoin stieg um 14 Prozent — die breite Altcoin-Bewegung signalisiert, dass institutionelles Kapital wieder in den gesamten Sektor rotiert statt nur in Bitcoin-ETFs.

Heute erscheinen die S&P-Global-Flash-PMI-Daten für September — ein erster Frühindikator für die Oktober-Inflationsdebatte; der Markt schaut zudem auf Japan, wo die Bank of Japan nach ihrer Sitzung den Yen und globale Carry Trades beeinflusst.

Der Kryptomarkt erlebt am Morgen des 22. September 2026 die Fortsetzung der stärksten Erholungswoche seit August. Bitcoin notierte in der Nacht auf den 22. September 2026 bei 86.400 US-Dollar — der höchste Stand seit dem 15. Mai 2026, als Bitcoin zuletzt nachhaltig über dieser Marke gehandelt wurde. Das vollständige Wochenbild ist beeindruckend: Bitcoin startete am Montag, dem 21. September, noch bei rund 81.600 US-Dollar in den Handel und legte binnen 24 Stunden rund 6 Prozent zu, ohne einen einzigen relevanten positiven Katalysator außer der Verarbeitung des FOMC-Ergebnisses vom 16. September. Der Markt hat die hawkische Dot-Plot-Überraschung als Szenario eines einzelnen Dezember-Schritts eingepreist — und kauft das Ergebnis, das keine dauerhafte Straffungsspirale signalisiert.

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Solana +9%, Dogecoin +14%: Breiteste Altcoin-Rally seit August

Solana notierte am Morgen des 22. September 2026 bei rund 118 US-Dollar, ein Plus von rund 9 Prozent in 24 Stunden — der stärkste Einzeltagesgewinn unter den Large Caps und damit eine deutliche Beschleunigung der Bewegung vom Vortag. XRP legte rund 5,6 Prozent auf 1,48 US-Dollar zu, BNB stieg rund 3,5 Prozent auf 792,72 US-Dollar. Ethereum gewann rund 3,5 Prozent auf 2.720 US-Dollar und überschritt damit erstmals seit dem Frühjahr 2026 nachhaltig die 2.700-Dollar-Marke. Dogecoin führte den Meme-Sektor mit einem Plus von 14 Prozent an. Die Breite dieser Bewegung ist strukturell bedeutsam: Während in der CLARITY- und FOMC-Belastungsphase des Septembers nur Bitcoin-ETFs Zuflüsse anzogen und alle Altcoins verloren, zeigt die aktuelle Breite, dass Kapital wieder in den gesamten Sektor rotiert.

Bitcoin trotzt 10-Jahres-Rendite bei 5% — Japan und PMI heute im Fokus

Der überraschendste Aspekt der aktuellen Rally ist, was Bitcoin dabei ignoriert: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt weiterhin bei rund 5 Prozent — einem Niveau, das historisch stark mit Kursrücksetzern bei Risikoassets korreliert. Bitcoin trotzt dem Anleihendruck und bleibt stark, während sinkende Ölpreise die Risikobereitschaft zusätzlich stützen. Heute richten sich zwei Aufmerksamkeitspunkte auf externe Faktoren: Die Bank of Japan hielt nach ihrer jüngsten Sitzung die Zinsen unverändert, was den Yen schwächt und Yen-finanzierte Carry Trades stützt — globale Risikoanlagen, darunter Krypto, profitieren strukturell davon. Zudem erscheinen heute die S&P-Global-Flash-PMI-Daten für September — ein Frühindikator für wirtschaftliche Aktivität, der erste Hinweise darauf liefert, ob die Zinserhöhungen der Fed die Konjunktur spürbar bremsen. Ein schwacher PMI würde die Wahrscheinlichkeit einer zweiten Erhöhung im Dezember senken — für Bitcoin bullisch.

RSI-Warnsignal und der Blick auf Oktober

Bei allem Optimismus des Morgens gibt es ein technisches Warnsignal: Der RSI von Bitcoin lag bereits am 20. September bei rund 75 — ein Bereich, der in früheren Zyklen häufig kurzfristige Konsolidierungen ankündigte. Ein nachhaltiger Ausbruch über 86.000 US-Dollar und der Rückkehr an das August-Hoch von 81.280 US-Dollar — das nunmehr klar hinter sich gelassen wurde — würde den Weg in Richtung 90.000 US-Dollar öffnen. Die übergeordnete Frage des Quartals lautet aber: Folgt im Dezember tatsächlich eine weitere Zinserhöhung ? Die nächsten Oktober-Inflationsdaten (CPI Mitte Oktober) und das Dezember-FOMC werden diese Frage endgültig beantworten.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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