Bitcoin verdaut Morgenhoch und notiert bei 84.100 Dollar — Avalanche mit fast 10 Prozent Tagesgewinn

Kryptomarkt

29.09.26 17:30 Uhr

Bitcoin verdaute am Dienstagnachmittag das Morgenhoch von 86.057 Dollar und konsolidierte bei 84.094 Dollar — Avalanche baute seinen Vormittagsgewinn auf knapp 10 Prozent aus und führt den Markt an, Ethereum stieg auf 2.714 Dollar getragen vom Vitalik-STARK-Plan, und morgen schließt das dritte Quartal 2026 mit einem Bitcoin-Gewinn von rund 32 Prozent ab.

• Das dritte Quartal 2026 schließt für Bitcoin mit einem Gewinn von rund 32 Prozent ab, wobei der Markt trotz geopolitischer und geldpolitischer Unsicherheiten auf einen positiven Ausblick für Q4 setzt.

• Avalanche verzeichnet mit einem Plus von fast 10 Prozent den stärksten Tagesanstieg unter den großen Kryptowährungen, während Ethereum über 2.700 US-Dollar bleibt und Solana stabil bei etwa 119 US-Dollar notiert.

• Der Kryptomarkt zeigt am 29. September 2026 eine typische Intraday-Konsolidierung, wobei Bitcoin nach einem frühen Hoch bei 86.057 US-Dollar auf rund 84.095 US-Dollar notiert und eine Abnahme des Momentums sichtbar ist.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin konsolidierte am Nachmittag des 29. September 2026 bei 84.094,63 US-Dollar, nach einem frühen Morgenhoch von 86.057 US-Dollar — eine klassische Intraday-Korrektur nach dem Ausbruchsversuch, die den Aufwärtstrend strukturell nicht in Frage stellt.

Avalanche legte am Dienstag auf rund 11,64 US-Dollar zu und baute seinen Vormittags-Tagesgewinn auf knapp 10 Prozent aus — der stärkste Performer unter allen großen Krypto-Assets zum Quartalsausklang.

Ethereum notierte am Nachmittag bei 2.713,83 US-Dollar und profitiert weiter von Vitalik Buterins STARK-Zukunftsplan; morgen, am 30. September, schließt das dritte Quartal 2026 mit einem Bitcoin-Gewinn von rund 32 Prozent.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 29. September 2026 ein vertrautes Intraday-Muster. Bitcoin notierte am 29. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 84.094,63 US-Dollar, ein Plus von 0,71 Prozent gegenüber dem Vortagsschlusskurs von 83.499,26 US-Dollar. Das Tageshoch von 86.057 US-Dollar aus den frühen Morgenstunden — getrieben von einer nächtlichen Kaufwelle — konnte im Verlauf des Tages nicht gehalten werden; eine typische Gewinnmitnahme-Bewegung nach dem Sprint brachte Bitcoin in die aktuelle Konsolidierungszone. Der Tagesverlauf zeigt damit exakt das Muster, das nach einem starken Wochensprint zu erwarten ist: Das Momentum nimmt ab, die Spanne verengt sich, und der Markt sucht einen neuen Gleichgewichtspunkt vor dem Quartalsabschluss morgen.

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Avalanche mit knapp 10 Prozent: Der stärkste Performer zum Quartalsausklang

Die überraschendste Bewegung des Dienstags kam von Avalanche: Das Asset notierte am 29. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 11,64 US-Dollar, ein Plus von 9,88 Prozent gegenüber dem Vortagsstand von 10,59 US-Dollar. Am Vormittag hatte Avalanche bereits 6,36 Prozent zugelegt; im weiteren Handelsverlauf baute das Asset diesen Gewinn weiter aus. Avalanche hatte im September-Schock der CLARITY- und FOMC-Woche überdurchschnittlich verloren und profitiert nun in der Erholungsphase mit einem entsprechend starken Nachholeffekt. Cathie Woods ARK Invest hält nach einem Bericht von finanzen.ch weiterhin Solana-Positionen — ein Signal, dass institutionelle Investoren trotz des regulatorischen Gegenwinds das Layer-1-Segment strukturell im Blick behalten.

Ethereum über 2.700 Dollar, Solana stabil

Ethereum notierte am 29. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 2.713,83 US-Dollar, ein Plus von 0,93 Prozent gegenüber dem Vortagsstand von 2.688,80 US-Dollar. Ethereum profitiert weiter von dem Stimmungsschub durch Vitalik Buterins Entwicklungsplan, das Netzwerk mithilfe rekursiver STARK-Beweise zu einem kryptografischen Weltcomputer zu entwickeln. Die 2.700-Dollar-Marke hat sich als neue strukturelle Unterstützung etabliert. Solana notierte am 29. September 2026 um 12:31 Uhr MESZ bei 119,64 US-Dollar, ein Plus von 0,77 Prozent gegenüber dem Vortagsstand von 118,73 US-Dollar. Chainlink gab leicht auf 15,40 US-Dollar nach, Sui hielt sich stabil bei 1,167 US-Dollar.

Morgen Q3-Abschluss: Bitcoin +32% — Blick auf Q4

Morgen, am 30. September 2026, endet das dritte Quartal 2026. Bitcoin steht auf Quartalsbasis rund 32 Prozent im Plus, ausgehend von rund 63.000 US-Dollar Anfang Juli bis zum heutigen Nachmittagsniveau — trotz des CLARITY-Scheiterns mit 49 zu 50 Senatsstimmen, trotz einer einstimmigen Fed- Zinserhöhung und eines hawkischen Dot Plots, der weitere Erhöhungen signalisiert. Der Ausblick auf Q4 konzentriert sich auf zwei Termine: den CPI für September Mitte Oktober und das Dezember-FOMC, das über einen zweiten Zinsschritt entscheiden wird. Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP steht am letzten Handelstag des Quartals mit positiver Tagesveränderung — ein Zeichen, dass der Markt in den Quartalsabschluss mit Rückenwind geht.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.