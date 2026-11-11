Bitcoin verteidigt 200-Tage-Linie: US-Anleiherendite springt auf 4,73 Prozent, Ether knapp über 2.000 Dollar

Kryptomarkt

11.11.26 10:15 Uhr

Nach dem Inflationsschock notiert Bitcoin am Mittwochmorgen bei rund 73.700 US-Dollar und damit knapp über der 200-Tage-Linie. Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen sprang am Dienstag auf 4,73 Prozent, während BlackRocks Bitcoin-ETF IBIT bis Montag sieben Handelstage in Folge Nettoabflüsse verzeichnete. Ether hält sich unterdessen nur knapp über der Marke von 2.000 US-Dollar.

• Der Kryptomarkt bleibt schwach, geprägt von Liquidationen, ETF-Abflüssen und bärischen Kommentaren in den sozialen Medien; Bitcoin befindet sich auf Monatssicht etwa 12 % im Minus, während Solana innerhalb eines Monats rund 25 % verlor.

• Die US-Renditen für zweijährige Anleihen stiegen auf 4,73 %, die für zehnjährige auf 4,98 %, was auf eine nahezu sichere Zinserhöhung der Fed im Dezember hindeutet; gleichzeitig wurden innerhalb von 24 Stunden Kryptopositionen im Wert von rund 724 Mio. US-Dollar liquidiert.

• Der Bitcoin-Kurs lag am Dienstag bei etwa 73.163 US-Dollar und unterbot damit die 75.000-Dollar-Marke, während Ethereum und Solana deutlich stärker verloren und fast doppelt so hohe prozentuale Rückgänge verzeichneten.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am Dienstag um 17:11 Uhr MEZ bei 73.163,00 US-Dollar, ein Minus von 2,71 Prozent gegenüber dem Vortag (75.201,61 US-Dollar), und fiel im weiteren Verlauf bis auf rund 72.750 US-Dollar. Am Mittwochmorgen lag der Kurs bei rund 73.700 US-Dollar und damit knapp über der 200-Tage-Linie bei etwa 73.150 US-Dollar.

Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen sprang am Dienstag um 17 Basispunkte auf 4,73 Prozent, die zehnjähriger Anleihen auf 4,98 Prozent. Eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember gilt als nahezu sicher. Binnen 24 Stunden wurden rund 724 Millionen US-Dollar an gehebelten Kryptopositionen liquidiert, knapp 79 Prozent davon Long-Positionen.

Ethereum notierte am Dienstag um 17:11 Uhr MEZ bei 2.025,29 US-Dollar, ein Minus von 4,97 Prozent, Solana bei 82,16 US-Dollar, ein Minus von 5,02 Prozent. Damit verloren beide Kryptowährungen prozentual fast doppelt so stark wie Bitcoin.

Der Kryptomarkt hat sich vom Inflationsschock am Dienstag bislang nicht erholt. Bitcoin notierte am 10. November 2026 um 17:11 Uhr MEZ bei 73.163,00 US-Dollar, ein Minus von 2,71 Prozent gegenüber dem Vortag (75.201,61 US-Dollar). Im weiteren Verlauf fiel der Kurs bis auf rund 72.750 US-Dollar. Am Mittwochmorgen notierte Bitcoin bei etwa 73.700 US-Dollar und damit weiterhin unter der Marke von 75.000 US-Dollar. Der Fear-and-Greed-Index stieg am Dienstag zunächst von 29 auf 32 Punkte, fiel am Mittwoch jedoch wieder auf 29 Punkte und signalisiert damit weiterhin Angst. Nach Angaben von Santiment überwiegen bei Bitcoin, Ethereum und XRP erneut bärische Kommentare in den sozialen Medien.

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Renditesprung: Zinserhöhung im Dezember nahezu sicher

Der US-Verbraucherpreisindex stieg im Oktober um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach 0,6 Prozent im September. Die Kernrate ohne Lebensmittel und Energie lag bei 0,3 Prozent. Beide Werte übertrafen die Erwartungen von 0,3 beziehungsweise 0,2 Prozent um jeweils 0,1 Prozentpunkte. Der Anleihemarkt reagierte deutlich: Die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen stieg am Dienstag von 4,56 auf 4,73 Prozent, ein Sprung um 17 Basispunkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen kletterte von 4,88 auf 4,98 Prozent. Eine Zinserhöhung der Fed am 9. Dezember gilt mittlerweile als nahezu sicher. Laut CoinDesk lag die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 25 Basispunkte am Dienstag nach Veröffentlichung der Inflationsdaten bei rund 85 Prozent, während ein größerer Schritt um 50 Basispunkte mit etwa 15 Prozent eingepreist wurde. Bei einer Anhebung um 25 Basispunkte würde der Leitzinskorridor von derzeit 3,75 bis 4,00 Prozent auf 4,00 bis 4,25 Prozent steigen. Am heutigen Mittwoch wird in den USA der Veterans Day begangen. Der Anleihehandel ruht weitgehend, während Aktien regulär gehandelt werden. Steigende Renditen machen festverzinsliche Anlagen attraktiver und können die Finanzierung gehebelter Positionen verteuern. Besonders anfällig sind risikoreiche Anlagen wie Kryptowährungen.

Liquidationen und ETF-Abflüsse verstärken Verkaufsdruck

Der Abverkauf wurde durch die Auflösung gehebelter Wetten auf steigende Kurse verstärkt. Nach Daten von CoinGlass summierten sich die Liquidationen binnen 24 Stunden bis zum frühen Mittwochmorgen auf rund 724 Millionen US-Dollar. Knapp 79 Prozent davon entfielen auf Long-Positionen. Zugleich belasteten anhaltende ETF-Abflüsse die Marktstimmung. Der Bitcoin-ETF IBIT von BlackRock verzeichnete bis einschließlich 9. November sieben Handelstage in Folge Nettoabflüsse von insgesamt rund 1,66 Milliarden US-Dollar. Allein am Montag flossen rund 213 Millionen US-Dollar ab. Bitcoin steht damit auf Monatssicht rund zwölf Prozent im Minus, innerhalb einer Woche verlor die Kryptowährung etwa fünf Prozent. Charttechnisch rückt die 200-Tage-Linie bei rund 73.150 US-Dollar in den Fokus. Darunter gilt das Dienstagstief bei etwa 72.750 US-Dollar als nächste wichtige Unterstützungszone. Auf der Oberseite bildet der Bereich um 75.500 US-Dollar einen möglichen Widerstand.

Ether knapp über 2.000 Dollar, Solana verliert rund 25 Prozent im Monat

Ethereum notierte am Dienstag um 17:11 Uhr MEZ bei 2.025,29 US-Dollar, ein Minus von 4,97 Prozent gegenüber dem Vortag (2.131,12 US-Dollar). Im Tagestief näherte sich Ether mit rund 2.010 US-Dollar der psychologisch wichtigen Marke von 2.000 US-Dollar. Am Mittwochmorgen erholte sich der Kurs auf etwa 2.060 US-Dollar. Solana notierte am Dienstag bei 82,16 US-Dollar, ein Minus von 5,02 Prozent gegenüber dem Vortag (86,50 US-Dollar). Innerhalb von 30 Tagen verlor die Kryptowährung rund 25 Prozent und damit prozentual mehr als doppelt so viel wie Bitcoin. Charttechnisch gilt das Tagestief bei rund 81,60 US-Dollar als erste Unterstützung, darunter der Bereich um 77 US-Dollar. Als Widerstand dient die Zone um 86,50 US-Dollar. XRP fiel zwischenzeitlich auf rund 1,055 US-Dollar und verlor innerhalb von sieben Tagen etwa 17,5 Prozent. Neue Impulse könnten bereits in den kommenden Tagen folgen: Am Donnerstag werden um 14:30 Uhr MEZ die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Erwartet werden rund 194.000 Anträge nach zuvor 189.000. Am Freitag folgt um 14:30 Uhr MEZ der US-Erzeugerpreisindex. Volkswirte rechnen mit einem Anstieg von 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Am 17. November legt zudem Nvidia seine Quartalszahlen vor.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).