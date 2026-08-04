CLARITY Act: Abstimmung am Freitag möglich - Coldcard-Schäden übersteigen 100 Millionen Dollar

Kryptomarkt

05.08.26 10:15 Uhr

Das Weiße Haus prüft heute den überarbeiteten Ethik-Kompromiss zum CLARITY Act - wird der Cloture-Antrag noch heute gestellt, könnte der Senat am Freitag über das wichtigste Krypto-Regulierungsgesetz des Jahrzehnts abstimmen, während Chainalysis die Coldcard-Hack-Schäden auf über 100 Millionen Dollar beziffert.

• Der Kryptowährungsmarkt bleibt stabil, mit Bitcoin bei rund 64.000 US-Dollar, während die Morgan Stanley ETFs für Ethereum und Solana mit Staking auf der NYSE Arca handelbar sind, und die regulatorische Entscheidung im US-Senat den weiteren Kurs maßgeblich bestimmen könnte.

• Chainalysis bestätigt, dass kanadische Coldcard-Wallet-Nutzer durch einen Hack bis zu 25 % ihrer Bitcoins verloren haben, was Gesamtschäden von über 100 Millionen US-Dollar verursacht und auf 130 Millionen US-Dollar steigen könnte.

• Das Weiße Haus prüft den überarbeiteten Ethik-Vorschlag zum CLARITY Act, mit einer Entscheidung heute, die am Freitag im Senat abgestimmt werden könnte, was die Regulierung der Kryptowährungen in den USA maßgeblich beeinflussen könnte.

Das Wichtigste in Kürze:

Das Weiße Haus prüft heute den überarbeiteten parteiübergreifenden Ethik-Vorschlag zum CLARITY Act - wird der Cloture-Antrag noch heute gestellt, könnte der US-Senat am Freitag, dem 7. August, über das Gesetz abstimmen, dem letzten Sitzungstag vor der Sommerpause.

Chainalysis bestätigte, dass Coldcard-Wallet-Nutzer in Kanada bis zu 25 Prozent ihrer Bitcoin verloren haben - die Gesamtschäden übersteigen 100 Millionen US-Dollar und könnten auf 130 Millionen US-Dollar steigen.

Bitcoin hält sich bei rund 64.000 US-Dollar stabil, während die Morgan-Stanley-Ethereum- und Solana-Trusts mit Staking-Erträgen heute auf der NYSE Arca handelbar sind.

Der Kryptomarkt betritt den 5. August 2026 in einem Zustand maximaler regulatorischer Spannung. Bitcoin notierte laut CoinMarketCap um 01:30 Uhr UTC bei 64.038 US-Dollar, ein Plus von rund 1 Prozent gegenüber dem Vortag. Die globale Marktkapitalisierung lag bei 2,27 Billionen US-Dollar, ein Plus von rund 0,7 Prozent in 24 Stunden. Der Fear-and-Greed-Index verbesserte sich gegenüber dem Vortag leicht auf 27 Punkte, verharrt aber weiter tief im Bereich "Fear" (laut CoinGabbar, 5. August 2026). Das alles überragende Thema des heutigen Tages ist nicht der Kurs, sondern eine politische Entscheidung, die noch vor Handelsbeginn fallen könnte.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

CLARITY Act: Weißes Haus entscheidet heute über Ethik-Kompromiss

Wird der Cloture-Antrag noch heute, am 5. August, gestellt, könnten die Senatoren am Freitag, dem 7. August - dem letzten Sitzungstag vor der Sommerpause - darüber abstimmen, ob sie die Debatte über den CLARITY Act eröffnen. Das Weiße Haus prüft in diesen Stunden den überarbeiteten bipartisan Ethik-Vorschlag, der die Hauptblockade der Senate-Demokraten adressiert: Interessenkonflikt-Regeln für Amtsträger mit persönlichen Krypto-Positionen. Die Passage-Odds auf Polymarket lagen am Morgen bei 27 Prozent (laut bitcoin.com, 5. August 2026). Coinbase-Politikchef Faryar Shirzad verteidigte das Gesetz öffentlich und erklärte, der CLARITY Act fördere Innovation, schütze Verbraucher und lasse Betrug weiter strafbar - ein gezielter Konter gegen die Demokraten-Kritik, die Gesetz begünstige Insider auf Kosten des Anlegerschutzes. Wird das Gesetz auf den Herbst verschoben, verschlechtern sich die Chancen weiter, da die Midterm-Kampagnensaison den Gesetzgebungskalender dominiert und Abgeordnete das Rahmenwerk in einem unberechenbaren Kongress nach der Wahl neu einbringen müssten.

Coldcard-Hack: Chainalysis bestätigt über 100 Millionen Dollar Schäden

Unabhängig vom politischen Tagesgeschehen lieferte Chainalysis heute eine ernüchternde Schadensabrechnung: Laut Chainalysis verloren kanadische Bitcoin-Nutzer durch den Coldcard-Hack bis zu 25 Prozent ihrer Bestände - die Gesamtschäden überstiegen 100 Millionen US-Dollar und könnten auf 130 Millionen US-Dollar steigen, sollten weitere Angriffe folgen. Der Hack, der Ende Juli begann und mittlerweile in vier Wellen dokumentiert wurde, ist damit das größte Hardware-Wallet-Sicherheitsereignis seit dem Ledger-Datenleck von 2020. On-Chain-Daten zeigen, dass Anleger daraufhin vermehrt auf Software-Wallets und Exchange-Verwahrung umstiegen - ein Verhalten, das den Börsenbestand von Bitcoin nach einem Mehrjahrestief wieder leicht ansteigen ließ.

Morgan Stanley ETFs mit Staking jetzt auf NYSE Arca

Eine strukturell bedeutende Produktneuheit trat heute in Kraft: Der Morgan Stanley Ethereum Trust und der Morgan Stanley Solana Trust sind seit heute auf der NYSE Arca handelbar - mit einer Verwaltungsgebühr von 0,14 Prozent und Staking-Ausschüttungen direkt an Investoren (laut INN/Investing News Network, 5. August 2026). Ethereum notierte im Bereich von rund 1.875 US-Dollar, BlackRock kündigte zusätzlich einen 3-für-1-Reverse-Split seines Ethereum-ETF ETHA für Oktober an, um Handelsspreads zu verringern und die Marktliquidität zu verbessern. Solana notierte bei rund 73,69 US-Dollar (laut The Block, 3. August 2026). Im Tokenisierungssegment führte Ondo Finance mit einem Marktwert-Zuwachs von 338,6 Millionen US-Dollar in einem Jahr die tokenisierten ETF-Anbieter an.

Die nächsten Stunden sind die entscheidendsten im bisherigen Jahresverlauf für die US-Krypto-Regulierung: Stimmt das Weiße Haus dem Ethik-Kompromiss zu und stellt der Senatsmehrheitsführer noch heute den Cloture-Antrag, könnte der Freitag zum historischen Abstimmungstag werden. Scheitert der Kompromiss, vertagt sich die gesamte Regulierungsfrage ins Jahr 2027 - mit allen strukturellen Konsequenzen für institutionelle Investoren, die auf klare rechtliche Grundlagen warten. Der nächste übergeordnete Makro-Termin bleibt der US-Verbraucherpreisindex für Juli am 12. August 2026.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln bei finanzen.net zero (zzgl. Spreads).