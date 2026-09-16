CLARITY Act gescheitert — 570 Millionen Dollar liquidiert: FOMC entscheidet heute Abend um 20 Uhr

Kryptomarkt

16.09.26 10:15 Uhr

Der US-Senat scheiterte gestern Abend mit 49 zu 50 Stimmen an der nötigen Hürde von 60 Stimmen für den CLARITY Act — Bitcoin fiel auf 75.850 Dollar, 570 Millionen Dollar Long-Positionen wurden liquidiert, und heute Abend um 20:00 Uhr entscheidet Warsh über die Zinsen mit neuem Dot Plot.

Das Wichtigste in Kürze:

Der US-Senat stimmte gestern Abend mit 49 zu 50 Stimmen gegen die Weiterbehandlung des CLARITY Acts — weit unter den nötigen 60 Stimmen; kein einziger Demokrat stimmte dafür; selbst nicht alle Republikaner zogen mit: ein schwerer Rückschlag für die US-Krypto-Regulierung.

Bitcoin fiel nach dem Votum auf 75.850 US-Dollar, ein Minus von 4,2 Prozent in 24 Stunden; 570 Millionen US-Dollar an Long-Positionen wurden liquidiert; Coinbase fiel um 8 Prozent, Circle um 10 Prozent.

Heute Abend um 20:00 Uhr MESZ gibt die Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt — eine Erhöhung um 25 Basispunkte gilt zu 87 Prozent als sicher; Warshs Pressekonferenz ab 20:30 Uhr und der neue Dot Plot entscheiden über die weitere Richtung.

Der Kryptomarkt erlebt am Morgen des 16. September 2026 das Worst-Case-Szenario, das Analysten in dieser Woche skizziert hatten. Bitcoin notierte am Morgen des 16. September 2026 bei rund 75.850 US-Dollar nach einem Minus von 4,2 Prozent in 24 Stunden — ausgelöst durch das Scheitern der CLARITY-Act-Cloture-Abstimmung im US-Senat gestern Abend um 20:15 Uhr MESZ. Das Votum endete mit 49 Ja-Stimmen gegen 50 Nein-Stimmen — weit unter den nötigen 60. Kein einziger demokratischer Senator stimmte für das Gesetz, und auch unter den Republikanern fehlten Stimmen. Für die Krypto-Branche, die jahrelang und hunderte Millionen Dollar in Lobbying investiert hatte, ist das ein betäubender Schlag. Und der zweite Einschlag folgt heute Abend.

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CLARITY Act: Was das Scheitern bedeutet

Das Scheitern der Cloture-Abstimmung beendet im Wesentlichen jede realistische Gesetzgebungschance zur Marktstruktur für Krypto-Assets in diesem Jahr. Das Repräsentantenhaus hatte den CLARITY Act bereits im Sommer 2025 mit 294 zu 134 Stimmen bipartisan verabschiedet; der Senat scheiterte nun nicht an der inhaltlichen Abstimmung, sondern noch vor der Debatte. Demokraten bestanden bis zuletzt auf schärferen Ethikregeln für Amtsträger mit Krypto-Positionen — ein Streitpunkt, der trotz letzter Zugeständnisse von Präsident Trump nicht überwunden wurde. Selbst der Versuch eines demokratischen Gegenangebots kurz vor der Abstimmung scheiterte. Der nächste realistische Anlauf im Kongress dürfte frühestens nach den Midterm-Wahlen 2026 in einem neu zusammengesetzten Kongress möglich sein — Senator Lummis hatte bereits zuvor gewarnt, ein Scheitern bedeute wahrscheinlich eine Verschiebung auf 2030. Für institutionelle Investoren, die auf regulatorische Klarheit als Voraussetzung für größere Kapitalallokation warten, bleibt das einzige Orientierungsrahmen der administrative Weg über SEC- und CFTC-Erlasse.

570 Millionen Dollar liquidiert — Ethereum und Solana mit unter Druck

Ethereum notierte am Morgen des 16. September 2026 bei rund 2.474 US-Dollar, deutlich unter dem zwischenzeitlichen Jahreshoch von 2.665 US-Dollar der Vorwoche. Solana fiel auf rund 100,74 US-Dollar, XRP auf rund 1,40 US-Dollar. Der Verkaufsdruck nach dem CLARITY-Scheitern betraf alle großen Krypto-Assets gleichzeitig: 570 Millionen US-Dollar an Long-Positionen wurden liquidiert. An den Aktienmärkten fiel Coinbase um 8 Prozent, Circle um 10 Prozent. Trotz des Schocks bleibt der strukturelle Kontext intakt: Bitcoin steht auf Dreißig-Tage-Sicht noch immer rund 22 Prozent im Plus — der August-Aufwärtstrend ist durch den regulatorischen Rückschlag nicht gebrochen, nur belastet.

FOMC heute 20:00 Uhr: Der zweite Einschlag des Tages

Heute Abend um 20:00 Uhr MESZ gibt die Federal Reserve ihre Zinsentscheidung bekannt — begleitet vom ersten neuen Dot Plot seit Juni 2026 und Warshs Pressekonferenz ab 20:30 Uhr MESZ. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ist zu 87 Prozent eingepreist; sie ist kein Überraschungsmoment. Entscheidend ist der Dot Plot: Zeigt er weitere Erhöhungen für Ende 2026 oder 2027, steigt der Druck auf Bitcoin weiter; signalisiert er, dass der heutige Schritt der letzte ist, könnte der Markt trotz des CLARITY-Schocks erleichtert reagieren. Im schlimmsten Szenario — hawkischer Dot Plot auf einem Markt, der bereits durch das CLARITY-Scheitern erschüttert ist — sehen Analysten Bitcoin in Richtung 73.000 US-Dollar fallen. Für Warshs Pressekonferenz gilt: Was er zur Zukunft des Zinspfads sagt, wird mehr Kursbewegung auslösen als die Entscheidung selbst.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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