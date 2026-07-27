CLARITY Act heute vertagt, KOSPI crasht: Bitcoin hält 64.900 Dollar vor dem Fed-Entscheid um 20 Uhr

Kryptomarkt

28.07.26 17:30 Uhr

Der US-Senat hat den CLARITY Act heute zugunsten eines Russland-Sanktionsgesetzes vertagt - womit das Zeitfenster vor der Sommerpause am 7. August faktisch geschlossen ist - während Südkoreas KOSPI einen Circuit Breaker auslöste und Bitcoin am Nachmittag bei rund 64.900 Dollar auf die Fed-Entscheidung um 20:00 Uhr wartet.

Das Wichtigste in Kürze:

Der US-Senat hat den CLARITY Act heute vertagt, um ein Russland-Sanktionsgesetz zu priorisieren - damit ist die letzte realistische Chance auf eine Passage vor der Sommerpause am 7. August faktisch verstrichen.

Südkoreas KOSPI fiel am Mittwoch um rund 8 Prozent und löste erneut einen Circuit Breaker aus, was Chiphersteller wie Samsung und SK Hynix unter Druck setzte und die Korrelation von Bitcoin zu asiatischen Risikoassets wieder aktivierte.

Um 20:00 Uhr MESZ gibt die Fed ihre Zinsentscheidung bekannt - NYSE Arca genehmigte heute den Morgan-Stanley-Solana-Spot-ETF mit Staking-Option, und Bitcoin notiert mit rund 64.900 US-Dollar in Wartestellung.

Der Nachmittag des 29. Juli 2026 liefert dem Kryptomarkt zwei unerwartete Treiber, bevor die Fed um 20:00 Uhr MESZ das Wort übernimmt. Bitcoin notierte am Nachmittag bei rund 64.896 US-Dollar, ein Plus von rund 0,9 Prozent gegenüber dem Vortag (laut Trading-Treff, 29. Juli 2026), nach einem asiatischen Handelstief von rund 63.480 US-Dollar in der Nacht (laut CryptoNews, 29. Juli 2026, Nachmittag). Die asiatische Schwäche spiegelte weniger ein krypto-spezifisches Ereignis wider als eine wachsende Vorsicht bei Risikoanlagen insgesamt, ausgelöst durch den erneuten Kurseinbruch des südkoreanischen KOSPI um rund 8 Prozent, der einen Circuit Breaker auslöste und insbesondere Chiphersteller wie Samsung und SK Hynix unter Druck setzte. Die Erholung zurück auf ~64.900 US-Dollar bis zum Nachmittag zeigt: Bitcoin entkoppelte sich erneut partiell vom asiatischen Technologiedruck.

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CLARITY Act vertagt: Das Zeitfenster ist geschlossen

Der wichtigste regulatorische Einschnitt des Tages kam nicht von der Börsenaufsicht, sondern vom Senatssaal: Der US-Senat hat die Abstimmung über den CLARITY Act heute vertagt, um stattdessen ein Gesetz zu Russland-Sanktionen zu priorisieren - womit ein kurzfristiger regulatorischer Katalysator für den Kryptomarkt vorerst wegfällt. Da der 7. August der letzte Sitzungstag vor der nächsten Sommerpause ist und für eine Floor-Abstimmung in der verbleibenden Zeit kein Platz mehr im Senatskalender besteht, ist das Zeitfenster für eine Passage des CLARITY Acts noch in 2026 faktisch geschlossen. Prediction Markets hatten die Passage-Wahrscheinlichkeit zuletzt bei rund 35 Prozent bewertet - dieser Wert dürfte in den nächsten Stunden weiter fallen. Für institutionelle Investoren, die auf regulatorische Klarheit warten, bedeutet das: frühestens 2027.

Morgan Stanley Solana-ETF: NYSE Arca gibt grünes Licht

Eine strukturell bedeutende Neuigkeit kam dagegen vom institutionellen Produktmarkt: Die NYSE Arca hat heute den Antrag von Morgan Stanley für einen Solana-Spot-ETF genehmigt, der bis zu 100 Prozent des zugrunde liegenden Solana staken soll und mit einer Verwaltungsgebühr von 0,14 Prozent zu den günstigsten US-Krypto-ETFs zählen würde (laut Trading-Treff, 29. Juli 2026). Die wöchentlichen Transaktionen auf Solana überschritten die Marke von einer Milliarde, während das Handelsvolumen tokenisierter Aktien auf 3,32 Milliarden US-Dollar kletterte. Solana notierte bei rund 75,81 US-Dollar, ein Plus von rund 1,9 Prozent gegenüber dem Vortag. Ethereum hielt sich im Bereich von rund 1.970 US-Dollar und behauptete damit seinen Status als stärkste relative Performance unter den Large Caps im Juli 2026.

FOMC in zwei Stunden: Was Warsh sagen muss, damit der Markt reagiert

Eine unveränderte Zinspolitik macht das heutige Meeting nicht uneventful: Die Entscheidung selbst ist das erste Signal, aber Statement, Abstimmungsergebnis und Warshs Pressekonferenz werden zeigen, ob die Pause dovishe, neutrale oder preparatorische Natur für eine September-Erhöhung hat. Die Pausenwahrscheinlichkeit liegt laut aktuellen CME-FedWatch-Daten bei rund 62 bis 70 Prozent, die Erhöhungswahrscheinlichkeit bei rund 30 bis 38 Prozent. Kein neuer Dot Plot wird heute veröffentlicht - die nächste Projektion folgt erst am 15. und 16. September 2026. Für den Kryptomarkt bedeutet das: Warshs Tonlage in der Pressekonferenz ab 20:30 Uhr MESZ ist alles. Analyst Michaël van de Poppe sieht einen Ausbruch über 67.000 US-Dollar als realistisch an, sollte Warsh einen weniger restriktiven Kurs signalisieren - andernfalls dürfte der CLARITY-Schock des heutigen Nachmittags den Abwärtsdruck verstärken.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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