CLARITY Act scheitert vor der Sommerpause: Kein Cloture-Antrag gestellt - Bitcoin hält 64.000 Dollar

Kryptomarkt

05.08.26 17:30 Uhr

Das Weiße Haus hat den CLARITY-Act-Ethik-Kompromiss bis zum Nachmittag nicht beantwortet, Mehrheitsführer Thune hat keinen Cloture-Antrag gestellt - damit ist eine Abstimmung vor der Sommerpause am 7. August faktisch vom Tisch, und Senator Lummis warnt: Ein Scheitern 2026 bedeutet wahrscheinlich Verschiebung auf 2030.

• Trotz regulatorischer Unsicherheiten halten sich Bitcoin, Ethereum und Solana stabil, während der Markt das Ende der CLARITY-Act-Hoffnungen für 2026 einpreist und Europa mit vollständig in Kraft getretenen Regelungen positive Signale setzt.

• Das Weiße Haus hat den überarbeiteten Ethik-Kompromiss der Senatoren Tillis und Gallego bis zum Nachmittag nicht beantwortet, wodurch die letzte Chance auf eine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten offen bleibt.

• Das US-Senatsprotokoll vom 5. August 2026 zeigt keinen Cloture-Antrag für den CLARITY Act, was eine Abstimmung vor der Sommerpause unmöglich macht und das regulatorische Vakuum im Kryptomarkt verstärkt.

Das Wichtigste in Kürze:

Das US-Senatsprotokoll vom 5. August 2026 zeigt keinen Cloture-Antrag für den CLARITY Act - ohne eine solche Einreichung noch heute ist eine Abstimmung am Freitag vor der Sommerpause unmöglich geworden.

Das Weiße Haus hat den überarbeiteten Ethik-Kompromiss der Senatoren Tillis und Gallego bis zum Nachmittag nicht beantwortet - die letzte realistische Brücke zwischen republikanischen und demokratischen Stimmen bleibt damit offen.

Bitcoin reagierte gefasst und hält sich bei rund 64.000 US-Dollar, während der Markt das wahrscheinliche Ende der CLARITY-Act-Hoffnungen für 2026 einpreist.

Der Kryptomarkt hat am Nachmittag des 5. August 2026 Gewissheit bekommen - wenn auch in Form einer Abwesenheit: Das offizielle Senatsprotokoll zeigt für den 5. August keinen Cloture-Antrag von Mehrheitsführer Thune für den CLARITY Act - stattdessen nur Einreichungen zu Nominierungen und anderen Gesetzen. Ohne eine Cloture-Einreichung wurde keine Abstimmung angesetzt. Das bedeutet: Eine Freitagsabstimmung, die noch am Morgen als theoretisch möglich galt, ist faktisch vom Tisch. Bitcoin notierte zu diesem Zeitpunkt bei rund 64.038 US-Dollar, nahezu unverändert gegenüber dem Vortag (laut CoinMarketCap, 5. August 2026, 01:30 UTC) - der Markt zeigte keine Panikreaktion, aber auch keine Kaufbereitschaft.

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Was das Ausbleiben des Cloture-Antrags bedeutet

Das Verfahren im US-Senat erfordert unter Rule XXII zwei separate Cloture-Abstimmungen, jede mit 60 Stimmen und jede Prozedur verbraucht in der Regel eine volle Gesetzgebungswoche. Der CLARITY Act benötigt mindestens sieben demokratische Stimmen zusätzlich zu den 53 republikanischen Senatoren, um die 60-Stimmen-Hürde zu überwinden - und der zusammengeführte Textentwurf, der die Ethik-Klausel komplett wegließ, hat die Senatoren Murphy, Van Hollen und Merkley formal in die Opposition getrieben. Das Weiße Haus hatte bis zum Nachmittag nicht auf den Tillis-Gallego-Ethik-Kompromiss reagiert, der staatlichen Generalstaatsanwälten Durchsetzungsbefugnisse gegeben hätte, wenn Bundesbehörden Interessenkonflikt-Regeln nicht durchsetzen. Senator Lummis hat erklärt, ein Scheitern 2026 bedeute wahrscheinlich eine Verschiebung bis 2030 nach den Midterms - in einen Kongress unbekannter Zusammensetzung, in dem eine neue Einbringung des Frameworks von vorn beginnen müsste. Passage-Odds auf Polymarket lagen am Nachmittag bei 27 bis 33 Prozent.

Ethereum und Solana: Stabile Lage trotz Regulierungsschock

Ethereum hielt sich im Bereich von rund 1.874 US-Dollar. Eine strukturelle Gegenentwicklung zum US-Regulierungsstillstand liefert Europa: Seit dem 1. Juli 2026 ist MiCA vollständig in Kraft, USDT wurde von EU-Börsen delistet, und das Volumen tokenisierter Aktien stieg um 288 Prozent auf ein Rekordniveau von 11,3 Milliarden US-Dollar - ein Beleg, dass regulatorische Klarheit Handelsvolumen schafft, das den USA vorerst fehlt. Solana notierte bei rund 73,69 US-Dollar (laut The Block, 3. August 2026). Die Morgan Stanley Ethereum und Solana Trusts mit Staking-Erträgen sind seit heute auf der NYSE Arca handelbar - ein institutionelles Produktsignal, das unabhängig vom regulatorischen Stillstand in Washington weiterläuft.

Ausblick: August als regulatorisches Vakuum

Mit dem faktischen Scheitern des CLARITY Acts vor der Sommerpause tritt der Kryptomarkt in ein regulatorisches Vakuum ein, das mindestens bis September anhält. Das einzige bestehende Klassifizierungsrahmenwerk ist die gemeinsame Auslegung von SEC und CFTC vom 17. März 2026, die 16 digitale Assets in fünf Kategorien einordnet - ein Verwaltungsakt, den eine künftige Regierung ohne Kongressabstimmung zurücknehmen kann. Am Optionsmarkt ist der meistgehandelte Trade der August-Absicherung eine Put-Option auf 60.000 US-Dollar. Der nächste externe Makrokatalysator bleibt der US-Verbraucherpreisindex für Juli am 12. August 2026, gefolgt vom FOMC-Meeting am 15. und 16. September.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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