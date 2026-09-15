CLARITY Act: Senat stimmt heute Abend ab — Bitcoin wartet bei 77.000 Dollar auf das Ergebnis

Kryptomarkt

15.09.26 17:30 Uhr

Der US-Senat stimmt heute Abend um 20:15 Uhr MESZ über den CLARITY Act ab — 60 Stimmen entscheiden, ob das wichtigste Krypto-Gesetz des Jahrzehnts für 2026 lebt oder tot ist; Bitcoin notiert bei 77.000 Dollar in einer engen Spanne, und morgen folgt um 20:00 Uhr MESZ Warshs Zinsentscheidung mit neuem Dot Plot.

• Die Fed wird morgen eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bekannt geben, wobei die Marktreaktion stark vom Tonfall in der Pressekonferenz und dem neuen Dot Plot abhängt.

• Der Bitcoin-Kurs konsolidiert bei rund 77.000 US-Dollar, während die Märkte auf die Entscheidung des Senats und die Zinsentscheidung der Fed am 16. September warten.

• Der US-Senat entscheidet heute Abend über den CLARITY Act, wobei eine knappe Mehrheit für eine Debatte notwendig ist; das Ergebnis könnte den Gesetzesverlauf bis 2026 maßgeblich beeinflussen.

Das Wichtigste in Kürze:

Um 20:15 Uhr MESZ stimmt der US-Senat über den CLARITY Act ab: 60 Stimmen bedeuten, das Gesetz lebt; weniger als 60 bedeuten, es ist für 2026 effektiv tot — eine knappe Niederlage mit 57 bis 59 Stimmen würde ein Gesetz signalisieren, das mit kleinen Änderungen noch passieren könnte.

Bitcoin konsolidiert am Nachmittag des 15. September 2026 bei rund 77.000 US-Dollar in einer ungewöhnlich engen Spanne — der Markt hat die Unsicherheit eingepreist und wartet auf die Richtung, in die sie sich auflöst.

Morgen, am 16. September 2026, entscheidet die Fed um 20:00 Uhr MESZ über die Zinsen — eine Erhöhung um 25 Basispunkte gilt mit 87 Prozent als nahezu sicher; entscheidend wird Warshs Ton zur Zukunft des Zinspfads in der Pressekonferenz.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 15. September 2026 das Gesicht eines Marktes, der aufgehört hat zu antizipieren und angefangen hat zu warten. Bitcoin notierte am Morgen des 15. September 2026 bei 77.060 US-Dollar und bewegt sich seitdem in einer ungewöhnlich engen Spanne. Die ruhige Kursentwicklung ist keine Prognose — sie zeigt einen Markt, der die Unsicherheit eingepreist hat und darauf wartet, in welche Richtung sie sich auflöst. Noch am Montag war Bitcoin auf 78.000 US-Dollar gestiegen, als Nasdaq-Futures auf Rufe nach verlangsamter KI-Entwicklung fielen — Analysten werteten das als CLARITY-Optimismus-Effekt, der Krypto die Tech-Talfahrt ausließen ließ. Heute Nachmittag ist davon wenig zu sehen; der Markt ist zu fokussiert auf die nächsten Stunden.

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CLARITY Act heute Abend 20:15 Uhr: Die binäre Entscheidung

Um 20:15 Uhr MESZ (14:15 Uhr ET) stimmt der US-Senat über den Cloture-Antrag zum Digital Asset Market Clarity Act (H.R. 3633) ab. Es geht nicht um das Gesetz selbst, sondern um die Frage, ob der Senat überhaupt darüber debattieren will. Dafür braucht es 60 Stimmen — die 53 Republikaner plus mindestens sieben Demokraten. Sieben demokratische Senatoren haben den aktuellen Entwurf öffentlich als unzureichend bezeichnet, weil er Ethikregeln zu Krypto-Beständen von Amtsträgern, Stablecoin-Prämien und die Geldwäschebekämpfung nicht ausreichend adressiert. Die Polymarket-Odds für eine Passage des Gesetzes noch 2026 bewegten sich zuletzt zwischen 16 und 35 Prozent — ein Wert, der zeigt, dass der Markt einen realen Anlauf sieht, aber keine fertige Sache. Citi sieht im Fall einer erfolgreichen Passage 143.000 US-Dollar als Bitcoin-Kursziel und zusätzliche 15 Milliarden US-Dollar Nettozuflüsse in ETFs — ein Szenario, das den Abstand zur aktuellen Kurslage verdeutlicht.

Ethereum, Solana und die Privacy-Coin-Rotation

Ethereum konsolidiert am Nachmittag des 15. September 2026 nach dem zwischenzeitlichen Jahreshoch von 2.665 US-Dollar der Vorwoche. Solana hält sich bei rund 102 US-Dollar. Bemerkenswert ist eine Bewegung im Privacy-Sektor: Zcash und Monero sind die einzigen großen Coins, die steigen, während der Gesamtmarkt seitwärts läuft. Analysten werten das als potenziell reale Rotation, wenn sie durch beide Termine der nächsten Stunden anhält — denn Privacy-Coins profitieren strukturell von regulatorischer Unsicherheit und könnten bei einem Scheitern des CLARITY Acts weiter Kapital anziehen. Für XRP gilt das Gegenteil: XRP und Altcoins insgesamt hängen am stärksten am CLARITY-Ergebnis, weil das Gesetz die CFTC-Zuständigkeit für digitale Rohstoffe klar regeln würde.

Morgen 20:00 Uhr MESZ: Der Dot Plot entscheidet die Richtung

Morgen, am 16. September 2026, gibt die Federal Reserve um 20:00 Uhr MESZ ihre Zinsentscheidung bekannt. Die Erhöhung um 25 Basispunkte ist zu 87 Prozent eingepreist — sie ist kein Überraschungsmoment. Was den Markt bewegen wird, ist Warshs Ton in der Pressekonferenz und vor allem der neue Dot Plot: Zeigt er weitere Erhöhungen für Ende 2026 oder 2027, bleibt der Druck auf Bitcoin bestehen; signalisiert er, dass dieser Schritt der letzte ist, könnte der Markt erleichtert reagieren. Im schlimmsten Szenario — CLARITY Act scheitert heute Abend und Fed erhöht morgen hawkisch — sehen Analysten Bitcoin in Richtung 73.000 US-Dollar fallen. Im besten Szenario — Passage und dovishe Pressekonferenz — rückt die 80.000-Dollar-Marke erneut in Reichweite.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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