CPI 3,7 Prozent: Oktober-FOMC-Erhöhungs-Odds auf 45 Prozent — Bitcoin hält 81.500 Dollar vor FOMC nächste Woche

Kryptomarkt

20.10.26 17:30 Uhr

Der September-CPI stieg auf 3,7 Prozent — über der Prognose — und trieb die Oktober-FOMC-Zinserhöhungs-Odds von 17 auf 45 Prozent; Bitcoin hält am Nachmittag des 20. Oktober bei rund 81.500 Dollar die Schlüsselzone über dem 50-Tage-Durchschnitt und wartet auf das FOMC-Meeting nächste Woche als entscheidenden Richtungsentscheid des Monats.

• Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Solana zeigen eine abwartende Marktstimmung, wobei Bitcoin bei etwa 81.500 US-Dollar notiert und die Marktteilnehmer auf das FOMC-Meeting warten, während institutionelle Akteure weiterhin in Ethereum investieren.

• Das Markt-Preisspiel um die US-Zinserhöhungen hat sich nach dem CPI-Report deutlich verschärft, mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 45 % für eine Zinserhöhung bei den kommenden FOMC-Meetings am 27. und 28. Oktober, was auch den Kurs von Bitcoin und anderen Kryptowährungen beeinflusst.

• Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im September auf 3,7 %, hauptsächlich getrieben durch einen Anstieg der Benzinpreise um 9,1 %, was die Inflation beschleunigte und die Marktteilnehmer zu einer erhöhten Erwartung für eine weitere Zinserhöhung durch die Fed veranlasste.

Das Wichtigste in Kürze:

Der September-CPI stieg auf 3,7 Prozent im Jahresvergleich — über der Marktprognose von 3,6 Prozent und dem August-Wert von 3,4 Prozent; Benzin verteuerte sich im September um 9,1 Prozent und machte mehr als die Hälfte des monatlichen Anstiegs aus.

Die Oktober-FOMC-Zinserhöhungs-Odds sprangen nach dem CPI-Print vom 14. Oktober von rund 17 Prozent auf rund 45 Prozent — der Markt preist nun eine reale Chance auf eine weitere Erhöhung am 27. und 28. Oktober ein.

Bitcoin hält am Nachmittag des 20. Oktober 2026 bei rund 81.500 US-Dollar die charttechnisch entscheidende Zone über dem 50-Tage-Durchschnitt bei rund 80.000 US-Dollar und wartet auf das FOMC-Meeting in sieben Tagen.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 20. Oktober 2026 ein konsolidiertes Bild nach einer turbulenten Vorwoche. Bitcoin notierte am 20. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 81.505,89 US-Dollar, nahezu unverändert gegenüber dem Vortag von 81.887,99 US-Dollar. Der Markt befindet sich in einer Abwartephase zwischen zwei strukturellen Ereignissen: dem September-CPI vom 14. Oktober, der die Inflation auf ein Vier-Monats-Hoch von 3,7 Prozent getrieben hatte, und dem FOMC-Meeting am 27. und 28. Oktober, das nun mit einer Zinserhöhungs-Wahrscheinlichkeit von rund 45 Prozent behaftet ist — ein Niveau, das kaum jemand Anfang Oktober erwartet hatte. Die charttechnische Schlüsselzone für Bitcoin liegt bei rund 80.000 US-Dollar, wo der 50-Tage-Durchschnitt verläuft — deren Halten sichert die bullische Struktur.

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September-CPI 3,7 Prozent: Was den Inflationsanstieg antrieb

Der US-Verbraucherpreisindex für September, veröffentlicht am 14. Oktober 2026, beschleunigte sich auf 3,7 Prozent im Jahresvergleich — eine spürbare Beschleunigung gegenüber 3,4 Prozent im August und über der Konsens-Prognose von 3,6 Prozent. Der Haupttreiber war eindeutig: Benzinpreise stiegen im September um 9,1 Prozent und machten damit mehr als die Hälfte des monatlichen CPI-Anstiegs von 0,6 Prozent aus. Der Kern-CPI stieg um 0,3 Prozent im Monatsvergleich und um 2,6 Prozent im Jahresvergleich — beide über den Konsensprognosen. Die unmittelbare Marktreaktion war scharf: Bitcoin fiel nach der Veröffentlichung um rund 1.200 US-Dollar auf unter 83.000 US-Dollar, die Oktober-FOMC-Erhöhungs-Odds sprangen von 17 auf 45 Prozent, US-Anleiherenditen stiegen und der US-Dollar zulegte.

Oktober-FOMC 27./28. Oktober: Aus Pause wird Entscheidung

Was noch Anfang Oktober als technisches FOMC-Meeting ohne Überraschungspotenzial galt, ist durch den heißen CPI-Print zu einem echter Richtungsentscheid geworden. Die Oktober-FOMC-Zinserhöhungs-Wahrscheinlichkeit liegt nun bei rund 45 Prozent — ein dramatischer Anstieg gegenüber den 17 bis 20,5 Prozent der ersten Oktoberwochen. Die Fed muss dabei eine schwierige Abwägung treffen: Der Arbeitsmarktbericht für September hatte einen enttäuschenden Zuwachs von nur 29.000 Stellen gezeigt, während die Inflation gleichzeitig auf ein Vier-Monats-Hoch kletterte. Für Bitcoin gilt: Eine Erhöhung würde den Druck auf die 80.000-Dollar-Zone erhöhen; eine Pause trotz heißem CPI wäre dagegen ein starkes Signal, dass die Fed bereit ist, die Inflationstoleranzschwelle anzuheben — strukturell bullisch.

Ethereum, Solana und institutionelle Signale

Ethereum notierte am 20. Oktober 2026 bei rund 2.389 US-Dollar — knapp unter der 2.400-Dollar-Marke, die nach dem CPI-Schock vom 14. Oktober gebrochen worden war. Das institutionelle Bild bleibt gespalten: Bitmine kaufte 12.535 weitere Ether und stockte seine Treasury auf 6,04 Millionen ETH auf — eine Akkumulation auf aktuellem Niveau trotz des Makrogegenwinds. Solana notierte bei rund 104 US-Dollar; SkyAI hatte den kompletten Solana-Bestand verkauft und belastet das kurzfristige SOL-Sentiment. Der heutige Optionsverfall von 2,25 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und Ethereum — mit 3.624 Bitcoin-Kontrakten, die um 10:00 Uhr MESZ ausgelaufen sind — hat die Intraday-Volatilität begrenzt und den Kurs in der engen Spanne gehalten, die seit dem CPI-Print dominiert.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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