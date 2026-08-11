CPI-Tag: Bitcoin bei 64.000 Dollar, September-Odds 50:50 - Strategy verkauft erneut

Kryptomarkt

12.08.26 10:15 Uhr

Der US-Verbraucherpreisindex für Juli wurde heute um 14:30 Uhr MESZ veröffentlicht - ein Markt mit 50:50-Odds zwischen September-Pause und September-Erhöhung wartet auf das Ergebnis, das Bitcoin aus einer engen Spanne zwischen 63.700 und 65.200 Dollar in die eine oder andere Richtung treibt, während Strategy erneut Bitcoin verkaufte und ETF-Abflüsse die Wochenzufluss-Serie unterbrachen.

• Die Marktreaktion auf den CPI hängt stark vom Ergebnis ab: Ein niedriger Wert könnte eine Zinssenkung begünstigen, während ein hoher Wert die Zinserhöhungserwartungen wiederbeleben könnte, was Risikoanlagen belasten würde.

• Der US-Verbraucherpreisindex für Juli wurde veröffentlicht, wobei die Märkte zwischen einer Zinspause der Fed im September und einer Erhöhung fast gleich gewichtet sind.

Das Wichtigste in Kürze:

Der US-Verbraucherpreisindex für Juli wurde heute um 14:30 Uhr MESZ veröffentlicht - der Markt steht vor dem ungewöhnlichsten Szenario des Jahres: 50:50-Odds zwischen einer Fed-Zinspause und einer Erhöhung im September.

Bitcoin pendelte am Vormittag in einer engen Spanne zwischen 63.700 und 64.900 US-Dollar, während Strategy erneut 1.690 Bitcoin verkaufte - der dritte Verkauf in diesem Monat.

Nach sieben aufeinanderfolgenden Zufluss-Tagen verzeichneten US-Spot-Bitcoin-ETFs am 10. August einen Nettoabfluss von 144,6 Millionen US-Dollar - ein erstes Warnsignal, dass die institutionelle Kaufbereitschaft nicht unbegrenzt ist.

Der Kryptomarkt erlebt am 12. August 2026 den bis dato meisterwarteten Inflationstermin des Jahres. Der US-Verbraucherpreisindex für Juli wurde um 14:30 Uhr MESZ veröffentlicht - in einem Umfeld, das ungewöhnlich gespalten ist: Die Futures-Märkte zeigten laut CME FedWatch kurz vor der Veröffentlichung eine Wahrscheinlichkeit von 50,1 Prozent für eine September-Pause der Fed und 49,9 Prozent für eine Zinserhöhung (laut Yahoo Finance/BeInCrypto, 11. August 2026). Bitcoin notierte vor der Datenveröffentlichung bei rund 63.721 US-Dollar (laut FxPremiere, 12. August 2026) in einem engen Band zwischen 63.500 und 65.200 US-Dollar - technisch neutral bis leicht bärisch unterhalb von 64.250 US-Dollar.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Die drei CPI-Szenarien und ihre Kurs-Implikationen

Ein schwacher CPI unter 3,0 Prozent würde die Wahrscheinlichkeit einer Fed- Zinssenkung im September deutlich erhöhen und Aktien, Gold und Bitcoin gemeinsam nach oben treiben. Ein Wert im Konsensbereich von 3,3 bis 3,4 Prozent würde eine neutrale Reaktion auslösen. Ein überraschend hoher Wert über 3,6 Prozent könnte die September-Zinserhöhungserwartungen vollständig umkehren und neue Abwärtspotenziale für alle Risikoassets eröffnen. Der Konsens von Ökonomen erwartet einen Rückgang von 3,5 Prozent im Juni auf 3,4 Prozent im Juli; der Kern-CPI soll auf 2,5 Prozent im Jahresvergleich sinken. Das Cleveland-Fed-Nowcasting-Modell prognostiziert 3,42 Prozent - knapp über dem Konsens. Wells-Fargo-Chefökonom erwartet dagegen keine Fed-Zinserhöhung mehr in 2026. Dieser Widerspruch zwischen Modellen und Marktzinswetten erklärt, warum der Markt in diesem CPI-Moment ungewöhnlich unentschlossen ist.

Strategy: Dritter Bitcoin-Verkauf in diesem Monat

Parallel zum CPI-Tag kam eine neue Unternehmens-Meldung: Strategy verkaufte weitere 1.690 Bitcoin, wie BTC-ECHO am 12. August 2026 berichtete. Es ist der dritte Verkauf in diesem Monat und setzt die Serie fort, die mit dem Verkauf von 1.638 BTC im Juli begann. Strategy verkaufte Bitcoin zu 63.957 US-Dollar - deutlich unter der Kostenbasis von 75.419 US-Dollar je Coin - um Vorzugsdividenden zu finanzieren und STRC-Aktien zurückzukaufen. Die fortlaufenden Verkäufe unterhalb der Kostenbasis unterstreichen den Druck auf das Unternehmensmodell, das auf kontinuierlich steigende Bitcoin-Kurse angewiesen ist, um die Dividendenverpflichtungen ohne Buchwertverluste zu decken. Gleichzeitig meldeten US-Spot-Bitcoin-ETFs am 10. August einen Nettoabfluss von 144,6 Millionen US-Dollar - nach sieben aufeinanderfolgenden Zufluss-Tagen der erste Rückschlag seit der 853-Millionen-Dollar-Rekordwoche (laut InteractiveCrypto, 12. August 2026).

Ethereum und Solana: Abwarten vor dem Datenimpuls

Ethereum notierte vor dem CPI-Print bei rund 1.887 bis 1.919 US-Dollar (laut FxPremiere und nxt-one.de, 12. August 2026) und hält sich in der entscheidenden Zone zwischen 1.850 und 1.930 US-Dollar - ein Ausbruch darüber öffnet den Weg in Richtung 2.000 US-Dollar. Solana notierte am Morgen bei rund 76,36 US-Dollar. Ein schwacher CPI wäre das bullischste Ergebnis für Bitcoin und den Kryptomarkt; ein heißer Wert könnte die Erwartungen an Zinserhöhungen wiederbeleben und Risikoassets kurzfristig belasten. Der DAX schloss am Montag mit einem Rekord von 26.319 Punkten, der RSI lag dabei knapp unter 70 - ein überkauftes Niveau, das zeigt, wie viel Vorfreude der Markt auf ein moderates CPI-Ergebnis bereits eingepreist hatte. Nächster übergeordneter Termin nach dem heutigen CPI: Jackson Hole, 27. bis 29. August 2026, gefolgt vom FOMC am 15. und 16. September.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln bei finanzen.net zero (zzgl. Spreads).