Kryptomarkt

Der US-Verbraucherpreisindex für Juni fiel mit 3,5 Prozent deutlich unter die Prognose von 3,8 Prozent - der größte monatliche Rückgang seit Mai 2020 - Bitcoin sprang auf 63.500 Dollar, doch der Markt weiß: Dahinter steckt vor allem billiges Öl aus einer Waffenstillstandsphase, die bereits beendet ist.

Das Wichtigste in Kürze:

Der US-Verbraucherpreisindex für Juni 2026 fiel auf 3,5 Prozent im Jahresvergleich, deutlich unter der Prognose von 3,8 Prozent - der monatliche Rückgang von 0,4 Prozent ist der stärkste seit Mai 2020.

Bitcoin reagierte unmittelbar mit einem Anstieg auf rund 63.500 US-Dollar; die Markt-Wetten auf eine Fed- Zinserhöhung im Juli brachen von rund 40 Prozent auf rund 12 Prozent ein.

Die Erleichterung hat einen Haken: Der Großteil des Inflationsrückgangs erklärt sich durch den Einbruch der Energiepreise im Juni - einem Monat, in dem noch der nun beendete US-Iran-Waffenstillstand galt und der Ölpreis bereits wieder über 80 US-Dollar klettert.

Der Kryptomarkt hat am Nachmittag des 14. Juli 2026 die erhoffte Erleichterung bekommen - mit einem entscheidenden Asterisk. Das Bureau of Labor Statistics meldete um 14:30 Uhr MESZ einen Rückgang der US-Gesamtinflation auf 3,5 Prozent im Jahresvergleich für Juni 2026, deutlich unter der Konsenserwartung von 3,8 Prozent. Die Kerninflation, die Energie und Lebensmittel ausklammert, fiel auf 2,6 Prozent (Prognose: 2,8 Prozent). Auf Monatsbasis sanken die Gesamtpreise um 0,4 Prozent - der größte monatliche Rückgang seit Mai 2020 (laut Bureau of Labor Statistics, 14. Juli 2026). Bitcoin sprang unmittelbar nach der Veröffentlichung auf rund 63.500 US-Dollar (laut CoinDesk Live, 14. Juli 2026, Nachmittag), ein Tagesplus von rund 2 Prozent. Anleger, die an der Bitcoin-Kursentwicklung teilhaben möchten, ohne den Coin direkt zu halten, finden bei CMC Markets Securities einen Bitcoin Tracker Open End ohne Managementgebühr, der die Preisentwicklung 1:1 abbildet und an der Börse Stuttgart von 8 bis 22 Uhr handelbar ist.

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Ölpreis als Warnung: Das Inflationsbild ist trügerisch

Der Großteil des CPI-Rückgangs von Mays Mehrjahreshoch erklärt sich durch den Einbruch der Ölpreise im Juni - bedingt durch den damals gültigen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran. Der Waffenstillstand ist mittlerweile beendet, die Spannungen haben sich erheblich verschärft. Der WTI-Ölpreis kletterte bereits wieder auf über 80 US-Dollar je Barrel. Die Kerninflation - die diesen Energieeffekt herausrechnet - blieb im Monatsvergleich mit 0,0 Prozent zwar unverändert, was auf eine breite Abschwächung der Preisdynamik hindeutet. Doch der September bleibt ein Risiko: Die Markt-Wetten auf eine Fed-Zinserhöhung bis September 2026 verharrten nach den Daten unverändert bei rund 51 Prozent (laut CME FedWatch Tool, 14. Juli 2026). Der Markt kauft die Erleichterung im Juli, aber er glaubt ihr nicht dauerhaft.

Warsh: Keine Toleranz für hohe Inflation - aber kein hawkischer Schock

Ab 16:00 Uhr MESZ begann das Kongress-Testimony von Fed-Chef Kevin Warsh vor dem House Financial Services Committee. Warsh betonte, dass die Fed keine Toleranz für dauerhaft hohe Inflation habe, und unterstrich, dass die zugrunde liegende Inflation durch Geldpolitik bestimmt werde. Den Arbeitsmarkt beschrieb er als insgesamt stabil - womit er die Sorge ausräumte, dass wirtschaftliche Schwäche eine sofortige Kursänderung erfordere. Damit lieferte Warsh weder den hawkischen Schock, den der Markt gefürchtet hatte, noch eine klare Öffnung in Richtung Zinspause. Die Juli-Zinserhöhungs-Odds kollabieren nach dem CPI-Print auf rund 12 Prozent - der geldpolitische Druck auf den Kryptomarkt hat sich damit für den unmittelbaren Zeitraum deutlich entspannt.

Ethereum führt die Erholung an, Solana mit Japan-Rückenwind

Ethereum legte am Nachmittag mit rund 4,3 Prozent das stärkste Tagesplus unter den großen Kryptowährungen vor (laut BeInCrypto Live-Ticker, 14. Juli 2026) und zeigte damit nach Wochen der Underperformance relative Stärke. Interessierte Anleger können den Ethereum-Kursverlauf über einen Ethereum Tracker Open End von CMC Markets Securities an der Börse Stuttgart abbilden. Solana legte rund 1,0 Prozent zu (laut BeInCrypto, 14. Juli 2026) und erhielt zusätzlichen Rückenwind durch die heute bekannt gegebene Kooperation zwischen SBI Holdings und der Solana Foundation zur Tokenisierung klassischer Finanzwerte in Japan - eine strukturell relevante Partnerschaft für das Solana-Ökosystem. Auch für Solana steht ein entsprechender Solana Tracker Open End von CMC Markets Securities zur Verfügung.

Der unmittelbare Ausblick hängt davon ab, wie der Markt die nächsten Ölpreisdaten und Warschs morgiges Senate-Banking-Testimony (15. Juli 2026, 16:00 Uhr MESZ) verarbeitet. Ein erneuter Ölpreisschock durch die Iran-Eskalation könnte die heutige CPI-Erleichterung schnell relativieren - und damit auch die Frage, ob Bitcoins Sprung auf 63.500 US-Dollar ein nachhaltiger Ausbruch oder der nächste technische Bounce war, neu stellen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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