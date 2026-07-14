Kryptomarkt

Der US-Senat kehrt heute zurück und hat nur bis zum 7. August Zeit, den CLARITY Act durch die Kammer zu bringen - gleichzeitig spricht Fed-Chef Warsh morgen erstmals vor dem Kongress, und die US-Inflationsdaten für Juni werden am Dienstag die Richtung für die zweite Jahreshälfte mitbestimmen.

Das Wichtigste in Kürze:

Der US-Senat ist seit heute wieder im Dienst und hat bis zum 7. August 2026 - dem letzten Sitzungstag vor der nächsten Sommerpause - Zeit, den CLARITY Act in einer Abstimmung auf dem Senate Floor zu verabschieden. Es ist das letzte realistische Zeitfenster für eine Passage noch 2026.

Fed-Chef Kevin Warsh spricht morgen (14. Juli) vor dem House Financial Services Committee und am Mittwoch (15. Juli) vor dem Senate Banking Committee - sein erstes offizielles Kongress-Testimony seit Amtsübernahme und der wichtigste Einzelkatalysator der Woche für den Kryptomarkt.

Bitcoin notiert um die 62.000 US-Dollar, während die US-Spot-ETFs inzwischen 13 aufeinanderfolgende Handelstage mit Nettoabflüssen verzeichnen - die längste Abflussserie seit ihrer Auflegung Anfang 2024.

Der Kryptomarkt steht in der Woche des 13. Juli 2026 vor einer seltenen Konzentration von Katalysatoren, die alle gleichzeitig auf einen bereits angeschlagenen Markt treffen. Bitcoin notierte zuletzt laut CoinDesk bei rund 62.766 US-Dollar, rund 30 Prozent unter dem Jahresanfangskurs und mehr als 50 Prozent unter dem Allzeithoch vom Oktober 2025. Der Fear-and-Greed-Index bewegt sich weiterhin im unteren Bereich. Der Coinbase Premium - die Differenz zwischen dem BTC-Preis auf Coinbase und Binance - ist seit 50 aufeinanderfolgenden Tagen negativ, was strukturell schwache US-Nachfrage signalisiert.

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CLARITY Act: Letztes Zeitfenster vor der Sommerpause

Der CLARITY Act ist die wichtigste krypto-native Entwicklung dieser Woche: Eine zusammengeführte Version, die die Texte der Senate Banking und Agriculture Committees vereint, wird noch in dieser Woche erwartet, mit einer möglichen Floor-Abstimmung in der Woche des 20. Juli. Der Senat kehrt am 13. Juli zurück, der offizielle Senatskalender listet den 7. August als letzten Sitzungstag vor der nächsten Sommerpause - das macht dieses Datum zur harten Frist für eine Passage in 2026. Drei inhaltliche Streitpunkte blockieren die sieben bis neun Demokraten-Stimmen, die für die 60-Stimmen-Hürde gegen ein Filibuster gebraucht werden: die Ethik-Klausel rund um Präsident Trumps rund 1,4 Milliarden US-Dollar an Krypto-Einnahmen aus dem Jahr 2025, der Section-604-Schutz für nicht-verwahrendes DeFi-Software-Entwickler und die Frage der Treasury-Regelungen. Prediction Markets bewerten die Passage noch in 2026 aktuell mit rund 48 Prozent.

Warsh-Testimony und CPI: Der Makro-Doppelschlag

Der makroökonomische Schwerpunkt der Woche verteilt sich auf zwei Termine. Morgen (14. Juli) und Mittwoch (15. Juli 2026) spricht Fed-Chef Kevin Warsh vor dem House Financial Services Committee und dem Senate Banking Committee - sein erstes semiannuales Kongress-Testimony seit Amtsübernahme im Mai 2026. Trader werden seine genaue Wortwahl auf zwei Signale hin analysieren: erstens, ob er seinen aus dem Sintra-Forum bekannten Ansatz einer möglichen KI-getriebenen Disinflation weiterentwickelt; zweitens, ob er angesichts der schwachen Nonfarm-Payrolls vom 2. Juli eine Öffnung in Richtung Pause beim Juli-FOMC andeutet. Der zweite Makro-Termin ist der US-Verbraucherpreisindex für Juni, der ebenfalls am Dienstag, den 14. Juli 2026, veröffentlicht wird. Ein heißes Inflations-Print würde das hawkische Regime der Fed bestätigen und Risikoassets unter Druck setzen; ein schwaches Ergebnis, insbesondere in Kombination mit schwachen Einzelhandelsdaten, könnte Hoffnungen auf eine Zinspause beim Juli-FOMC-Meeting neu entfachen und dem Kryptomarkt Luft verschaffen.

Ethereum und Solana: Unterschiedliche Ausgangslage

Ethereum notierte zuletzt bei rund 1.781 US-Dollar (CoinDesk, 10. Juli 2026). Auf Prediction Markets liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ETH noch 2026 unter die 1.750-US-Dollar-Marke fällt, bei rund 64 Prozent - ein Zeichen für anhaltendes strukturelles Misstrauen gegenüber dem zweitgrößten Krypto-Asset. Solana notierte bei rund 77,65 US-Dollar (BTC-ECHO, 12. Juli 2026, 18:00 Uhr), ein Rückgang von rund 4,4 Prozent in sieben Tagen bei einem 30-Tage-Plus von rund 15 Prozent. Am heutigen 13. und 14. Juli findet in Tokio die WebX 2026-Konferenz statt - eine der größten Web3-Veranstaltungen Asiens mit Fokus auf Tokenisierung, DeFi und institutionelle Adoption. Parallel dazu hat Japan einen nationalen Plan angekündigt, Bürger in inländische Vermögenswerte wie Bitcoin und Gold zu lenken, was strukturelle Nachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufbauen könnte.

Die Woche des 13. Juli ist damit die verdichtetste Makro-Woche des gesamten Jahres für den Kryptomarkt. Das Ergebnis der drei Hauptkatalysatoren - CLARITY-Act-Kompromisstext, Warsh-Tonlage und CPI-Print - wird nicht nur die kurzfristige Kursbewegung bestimmen, sondern auch die übergeordnete Frage beantworten, ob die Erholung vom Junttief bei 57.950 US-Dollar eine tragfähige Basis oder ein technischer Bounce war.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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