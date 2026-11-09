ETF-Abflüsse von 1,28 Milliarden Dollar, Strategy unter Einstand: Bitcoin hält 74.400 Dollar vor dem CPI morgen

Kryptomarkt

09.11.26 17:30 Uhr

US-Spot-ETFs verloren in der vergangenen Woche 1,28 Milliarden Dollar, Bitcoin notiert mit rund 74.400 Dollar unter dem Durchschnittspreis von Strategy, und morgen um 14:30 Uhr MEZ entscheidet der Verbraucherpreisindex über die nächste Richtung.

• Der US-Verbraucherpreisindex für Oktober wird am 10. November veröffentlicht, mit einer erwarteten moderaten Steigerung von 0,24 %, während die Märkte auf mögliche Zinserhöhungen der Fed reagieren.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 9. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 74.410,99 US-Dollar, ein Minus von 0,53 Prozent gegenüber dem Vortagswert von 74.808,20 US-Dollar. Zuvor hatte der Kurs mit rund 73.510 US-Dollar den niedrigsten Stand seit August erreicht.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche vom 2. bis 6. November Nettoabflüsse von 1,28 Milliarden US-Dollar, das höchste Wochenminus seit Ende Juni. Strategy hält mittlerweile 850.364 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 75.456 US-Dollar. Der aktuelle Kurs liegt damit unter dem durchschnittlichen Einstandspreis.

Morgen um 14:30 Uhr MEZ erscheint der US-Verbraucherpreisindex für Oktober. Ökonomen erwarten laut FactSet einen Anstieg um 0,24 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach 0,6 Prozent im September. Wegen fehlender Vergleichsdaten aus dem Oktober 2025 werden zahlreiche Jahresveränderungsraten nicht veröffentlicht.

Der Kryptomarkt bleibt am Montag unter Druck. Bitcoin notierte am 9. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 74.410,99 US-Dollar, ein Minus von 0,53 Prozent gegenüber dem Vortagswert von 74.808,20 US-Dollar. Damit lag die Kryptowährung leicht über ihrem Morgenstand von 74.185,57 US-Dollar. In der Nacht zum Montag war der Kurs auf rund 73.510 US-Dollar gefallen, hatte sich anschließend aber zeitweise auf über 75.000 US-Dollar erholt. Diese Marke konnte Bitcoin jedoch nicht verteidigen. Ethereum notierte bei 2.117,46 US-Dollar, ein Minus von 0,51 Prozent gegenüber dem Vortagswert von 2.128,26 US-Dollar. Am frühen Morgen war die Kryptowährung bis auf 2.060 US-Dollar gefallen. Solana gab um 0,25 Prozent auf 86,44 US-Dollar nach, nach 86,66 US-Dollar am Vortag. Der Crypto Fear & Greed Index liegt bei 29 Punkten und signalisiert damit Angst unter den Marktteilnehmern.

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ETF-Abflüsse: Schwächste Woche seit Ende Juni

Besonders die anhaltenden Kapitalabflüsse aus börsengehandelten Kryptofonds belasten die Stimmung. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche vom 2. bis 6. November Nettoabflüsse von 1.281,7 Millionen US-Dollar, während aus Ether-ETFs weitere 365,2 Millionen US-Dollar abgezogen wurden. Für die Bitcoin-Fonds war es die schwächste Woche seit Ende Juni. Allein am Freitag flossen 411,9 Millionen US-Dollar ab, davon 403 Millionen US-Dollar aus dem IBIT-Fonds von BlackRock. Auf Wochensicht summierten sich dessen Abflüsse auf rund 1,209 Milliarden US-Dollar. Vom 30. Oktober bis zum 6. November verloren die US-Spot-Bitcoin-ETFs insgesamt rund 1,92 Milliarden US-Dollar. Lediglich am Mittwoch, nach den US-Zwischenwahlen, verbuchten die Fonds mit 74,6 Millionen US-Dollar einen Nettozufluss. Für den heutigen Montag lagen am Nachmittag noch keine vollständigen Fondsdaten vor. Diese werden üblicherweise nach US-Börsenschluss veröffentlicht.

Strategy unter Einstand, MSCI-Streichung droht

Auch der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Unternehmenshalter steht unter Druck. Strategy meldete am 9. November den Kauf weiterer 1.036 Bitcoin für rund 81,9 Millionen US-Dollar. Damit erhöhte sich der Gesamtbestand auf 850.364 Bitcoin, die zu einem durchschnittlichen Preis von 75.456 US-Dollar erworben wurden. Der aktuelle Bitcoin-Kurs liegt damit rund 1.000 US-Dollar unter dem durchschnittlichen Einstandspreis des Unternehmens. Zusätzliche Belastungen drohen durch den Indexanbieter MSCI. Nach dessen neuen Regeln für nicht operativ tätige Unternehmen gelten Strategy und Metaplanet als mögliche Kandidaten für einen Ausschluss aus wichtigen Aktienindizes. Die endgültige Liste der betroffenen Unternehmen soll am 11. November veröffentlicht werden. Die Änderungen treten nach Handelsschluss am 30. November in Kraft. Ein Ausschluss könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auf die betroffenen Aktien ausüben, da indexnachbildende Fonds ihre Bestände entsprechend anpassen müssten. Auch charttechnisch bleibt die Lage angespannt: Die frühere Unterstützungszone zwischen 74.888 und 74.968 US-Dollar könnte nun als Widerstand wirken. Darüber liegen der durchschnittliche Bitcoin-Einstandspreis von Strategy bei 75.456 US-Dollar sowie weitere Widerstände im Bereich von 75.600 bis 76.200 US-Dollar. Auf der Unterseite rückt die 200-Tage-Linie bei rund 73.150 US-Dollar als wichtige Unterstützung in den Fokus.

CPI morgen: Monatswerte entscheiden, PPI folgt am Freitag

Der US-Verbraucherpreisindex für Oktober erscheint morgen, am 10. November, um 14:30 Uhr MEZ und damit eine Stunde vor Beginn des regulären US-Aktienhandels. Laut FactSet erwarten Ökonomen für die Gesamtinflation einen Anstieg um 0,24 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach 0,6 Prozent im September. Für die Kerninflation wird ein monatliches Plus von rund 0,2 Prozent prognostiziert. Jahresveränderungsraten können für zahlreiche Indexreihen nicht veröffentlicht werden, da die Statistikbehörde BLS infolge des US-Regierungsstillstands im Oktober 2025 keine entsprechenden Vergleichswerte erheben konnte. Nach dem überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht mit 165.000 neuen Stellen im Oktober richtet sich der Blick zudem auf die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember. Angesichts des robusten Arbeitsmarkts und des anhaltenden Inflationsdrucks steht eine weitere Zinserhöhung im Raum. Am Freitag, dem 13. November, folgt der Erzeugerpreisindex für Oktober. Erwartet wird ein Anstieg um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach 1,3 Prozent im September. Bitcoin Cash gehörte heute mit einem Plus von 1,04 Prozent auf 241,49 US-Dollar zu den wenigen Gewinnern am Kryptomarkt.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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