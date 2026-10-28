ETF-Spaltung vor der Fed: Bitcoin hält 81.300 Dollar, Ether- und Solana-ETFs verlieren Kapital

Kryptomarkt

28.10.26 17:30 Uhr

Vor der Fed-Entscheidung heute um 19:00 Uhr MEZ halten Anleger Bitcoin bei rund 81.300 Dollar und kaufen Bitcoin-ETFs, während Ether- und Solana-ETFs Kapital verlieren und die implizite Volatilität nahe mehrjährigen Tiefständen liegt.

• Die Federal Reserve entscheidet heute über die Zinsen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für unveränderte Zinsen, wobei Markt und Marktteilnehmer auf Signale für Dezember achten; Ethereum, Solana und Bitcoin Cash zeigen positive Kursentwicklungen.

• Bitcoin notierte am 28. Oktober 2026 bei etwa 81.280 US-Dollar, mit einem leichten Anstieg gegenüber dem Vortag, während der Markt auf die Fed-Entscheidung wartet und der Fear-and-Greed-Index im neutralen Bereich liegt.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 28. Oktober 2026 um 12:30 Uhr MEZ bei 81.280,40 US-Dollar, ein Plus von 0,50 Prozent gegenüber dem Vortag von 80.875,77 US-Dollar; am frühen Morgen war der Kurs an der Widerstandszone zwischen 81.200 und 81.250 US-Dollar ins Stocken geraten, als Unterstützung gilt der Bereich von 79.200 bis 80.000 US-Dollar.

US-Spot-Bitcoin-ETFs zogen am Dienstag 176 Millionen US-Dollar an, den zweiten Tag in Folge; Ether-ETFs verloren am Montag und Dienstag zusammen rund 149 Millionen US-Dollar, Solana-ETFs mit 19,2 Millionen US-Dollar den größten Tagesabfluss des Oktobers.

Die Fed entscheidet heute um 19:00 Uhr MEZ, die Wahrscheinlichkeit unveränderter Zinsen liegt bei rund 91 Prozent: Der Markt rechnet mit einem ruhigen Entscheid und blickt auf Warshs Signale für Dezember.

Der Kryptomarkt wartet am Mittwochnachmittag, dem 28. Oktober 2026, auf die Fed. Bitcoin notierte am 28. Oktober 2026 um 12:30 Uhr MEZ bei 81.280,40 US-Dollar, ein Plus von 0,50 Prozent gegenüber dem Vortag von 80.875,77 US-Dollar, und lag damit leicht unter dem Morgenstand von 81.512,01 US-Dollar. Am Dienstagmittag hatte der Kurs noch bei 79.809,95 US-Dollar gelegen. Der Fear-and-Greed-Index stieg von 48 auf 51 Punkte und liegt damit im neutralen Bereich. Auf Monatssicht steuert Bitcoin weiter auf ein Minus von 3,2 Prozent zu, der zweite verlustreiche Oktober in Folge.

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ETF-Spaltung: Bitcoin zieht Kapital an, Ether und Solana verlieren

Die Kapitalflüsse der US-Spot-ETFs zeigen am Vortag ein zweigeteiltes Bild. Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag Nettozuflüsse von rund 176 Millionen US-Dollar, angeführt von BlackRock, und damit den zweiten Zuflusstag in Folge. Zusammen mit den 110 Millionen US-Dollar vom Montag summieren sich die Zuflüsse auf rund 286 Millionen US-Dollar, im Oktober stehen die Bitcoin-ETFs damit nur noch mit rund 26 Millionen US-Dollar im Minus. Ganz anders bei den Altcoin-Produkten: Ether-ETFs verloren am Dienstag 60,2 Millionen US-Dollar und am Montag und Dienstag zusammen rund 149 Millionen US-Dollar, im gesamten Oktober summieren sich die Abflüsse auf rund 1,32 Milliarden US-Dollar. Solana-ETFs verbuchten am Dienstag Abflüsse von 19,2 Millionen US-Dollar, den größten Tagesabfluss des Monats, nachdem die lange Zuflussserie im Oktober geendet war. Ihr verwaltetes Vermögen liegt bei rund 1,54 Milliarden US-Dollar, das sind 2,59 Prozent der Marktkapitalisierung von Solana. Institutionelle Anleger nutzen Bitcoin-ETFs damit offenbar als sicheren Einstieg, während sie das Risiko bei kleineren Produkten vor der Fed zurückfahren.

Fed heute 19:00 Uhr MEZ: Ruhiger Entscheid erwartet, Dezember im Fokus

Die Federal Reserve gibt ihre Zinsentscheidung heute um 19:00 Uhr MEZ bekannt, Fed-Chef Kevin Warsh tritt um 19:30 Uhr MEZ vor die Presse. Nach den Marktpreisen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen unverändert bei 3,75 bis 4,00 Prozent bleiben, bei rund 91 Prozent. Der Optionsmarkt spiegelt diese Erwartung: Die implizite Volatilität von Bitcoin lag zuletzt bei rund 37 Punkten, nahe mehrjährigen Tiefständen. Für den Kryptomarkt entscheidend dürfte sein, welche Signale Warsh für die Dezember-Sitzung sendet. Die erste Kursreaktion kann dabei von der späteren Interpretation abweichen. Am Donnerstag folgen das US-Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal, der PCE-Preisindex für September und, nach US-Börsenschluss, die Quartalszahlen von Strategy, das in der Vorwoche keine Bitcoin kaufte. Am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen über rund 11 Milliarden US-Dollar.

Ethereum und Solana über wichtigen Marken, Bitcoin Cash legt zu

Ethereum notierte am 28. Oktober 2026 um 12:30 Uhr MEZ bei 2.360,77 US-Dollar, ein Plus von 0,46 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.349,85 US-Dollar. Als Unterstützung gilt die Marke von 2.300 US-Dollar, die am Dienstag mit 2.307,76 US-Dollar nur knapp gehalten hatte. Solana stieg um 1,42 Prozent auf 102,72 US-Dollar, nach 101,28 US-Dollar am Vortag, und behauptet damit die Marke von 100 US-Dollar, die am Dienstag zeitweise unterschritten worden war. Bitcoin Cash legte um 0,91 Prozent auf 297,74 US-Dollar zu. Die Stimmung am Aktienmarkt blieb freundlich: Nasdaq und S&P 500 hatten zuvor um 1,2 beziehungsweise 0,6 Prozent zugelegt, gestützt von einer Rally bei Technologiewerten.

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Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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