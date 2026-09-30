Ethereum beendet Q3 mit dem besten Quartal aller Zeiten: PCE heute 14:30 Uhr — schwache US-Daten drücken Zinserhöhungs-Odds

Kryptomarkt

30.09.26 10:15 Uhr

Das dritte Quartal 2026 endet heute mit einem historischen Doppelrekord — Ethereum erzielte mit plus 71 Prozent das beste dritte Quartal aller Zeiten, Bitcoin steht mit plus 43 Prozent auf dem Weg zum zweitbesten Q3 seit Beginn der Aufzeichnungen; heute um 14:30 Uhr erscheint der PCE für August als letzter großer Datenpunkt des Quartals, während schwache US-Arbeitsmarkt- und Stimmungsdaten vom Dienstag die Dezember-FOMC-Erhöhungs-Odds unter Druck setzen.

• Das Solana-Alpenglow-Upgrade wurde getestet, und wichtige Wirtschaftsdaten wie der PCE-Index sowie der NFP-Bericht am Freitag könnten den Markt in den letzten Stunden des Quartals beeinflussen.

• Schwache US-Wirtschaftsdaten, wie niedrigere Jobofferten und Verbraucherzuversicht, verringern die Erwartungen an eine Zinserhöhung der Fed im Dezember, was den Markt beeinflusst.

• Ethereum verzeichnet im dritten Quartal 2026 mit einem Plus von rund 71 % das beste Q3 in der Geschichte, während Bitcoin bei etwa 43 % liegt, trotz negativer makroökonomischer Daten und geopolitischer Spannungen.

Das Wichtigste in Kürze:

Ethereum beendet das dritte Quartal 2026 mit einem Kursgewinn von rund 71 Prozent — das beste dritte Quartal in der gesamten Ethereum-Geschichte, besser als die bisherige Bestmarke von 66,5 Prozent aus dem Jahr 2025; Bitcoin steht bei rund 43 Prozent Quartalsgewinn, dem zweitbesten Q3 seit Beginn der Aufzeichnungen.

Schwache US-Daten vom Dienstag — Job Openings für August bei 7,079 Millionen (unter Prognose) und Consumer Confidence für September bei 81,9 (unter Prognose) — erhöhen den Druck auf die Dezember-FOMC-Zinserhöhungserwartungen.

Heute um 14:30 Uhr MESZ veröffentlicht das BEA den PCE-Index für August — der bevorzugte Inflationsmesswert der Federal Reserve und letzter großer Datenpunkt vor dem Quartalsabschluss um Mitternacht.

Der Kryptomarkt verabschiedet sich am 30. September 2026 von einem außergewöhnlichen Quartal. Bitcoin schloss den Dienstag bei 83.622 US-Dollar, ein Plus von 0,14 Prozent, nach einer Range zwischen 82.739 und 84.511 US-Dollar. Seit dem Wochenhoch von 87.281 US-Dollar am 22. September hat Bitcoin die Marke von 85.000 US-Dollar nicht mehr überschritten — der Markt konsolidiert in einem bekannten Muster nach starkem Sprint. Das Quartalsendresultat ist dennoch beeindruckend: Bitcoin legte im dritten Quartal 2026 rund 43,5 Prozent zu, ausgehend von rund 58.500 US-Dollar Anfang Juli. Ethereum schloss den Dienstag bei 2.677 US-Dollar, ein leichtes Minus von 0,44 Prozent — auf Quartalssicht steht aber ein Plus von rund 71 Prozent, das bisher beste Q3 in der Geschichte von Ethereum.

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Q3-Bilanz: Historische Rekorde trotz CLARITY-Schock und Fed-Erhöhung

Bitcoin hat im dritten Quartal 2026 rund 43,5 Prozent zugelegt — der zweitbeste Quartalsgewinn für Bitcoin in einem dritten Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen, nur übertroffen vom Plus des Jahres 2013. Ethereum erzielte laut CoinGlass-Daten ein Quartalsplus von rund 71 Prozent — ein neuer Rekord für das dritte Quartal, der die bisherige Bestmarke von 66,5 Prozent aus dem Jahr 2025 übertrifft. Das sind Zahlen, die umso beeindruckender wirken, wenn man den Hintergrund kennt: Das CLARITY-Act-Scheitern mit 49 zu 50 Senatsstimmen am 15. September, eine einstimmige Fed- Zinserhöhung mit hawkischem Dot Plot am 16. September und ein anhaltend hoher Ölpreis durch Nahost-Spannungen standen auf der negativen Seite. Auf der positiven: das Treasury-Anleihenkaufprogramm, Rekord-ETF-Zuflüsse von 2,4 Milliarden US-Dollar in der dritten Septemberwoche und korporative Treasury-Käufe von Strategy und Bitmine.

Schwache US-Daten dämpfen Dezember-Erhöhungserwartungen — PCE heute 14:30 Uhr

Der gestrige Dienstag lieferte zwei makroökonomische Überraschungen nach unten: Die Zahl der offenen Stellen in den USA für August fiel auf 7,079 Millionen — deutlich unter der Prognose — und der Conference-Board-Consumer-Confidence-Index für September sank auf 81,9, ebenfalls unter der Markterwartung. Die zehnjährige US-Rendite schloss am Dienstag bei 5,25 Prozent und die dreißigjährige bei 5,57 Prozent — ein Niveau, das kurzfristigen Aufwärtsdruck für Bitcoin begrenzt, solange langfristige Renditen erhöht bleiben. Beide schwachen Datenpunkte wirken aber mittelfristig dämpfend auf die Dezember-FOMC-Erhöhungserwartungen: Wenn der Arbeitsmarkt kühlt und das Verbrauchervertrauen sinkt, wird es der Fed schwerer fallen, einen zweiten Zinsschritt zu rechtfertigen. Heute um 14:30 Uhr MESZ veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis den PCE-Index für August — den bevorzugten Inflationsmesswert der Federal Reserve. Ein kühler PCE-Wert könnte die Dezember-Odds weiter senken und dem Kryptomarkt in den letzten Handelsstunden des Quartals Auftrieb geben.

Solana Alpenglow-Upgrade und NFP Freitag

Solana schloss den Dienstag bei 119,06 US-Dollar, ein leichtes Plus von 0,18 Prozent, nach einer breiten Intraday-Range von 116,53 bis 121,49 US-Dollar. Der RSI liegt bei 49,47 — nahezu neutral — und gibt keine klare Richtung vor. Widerstand liegt bei 120 und 122 bis 123 US-Dollar, Support bei 116 US-Dollar. Am gestrigen Dienstag, dem 29. September, trat das Solana-Alpenglow-Upgrade in seine nächste Testphase ein — eine protokollseitige Verbesserung, die Transaktionen künftig innerhalb von Millisekunden finalisieren soll und damit die Netzwerkeffizienz strukturell erhöht. Nächster großer Makrokatalysator nach dem heutigen PCE ist der Employment-Situation-Bericht für September am Freitag, dem 2. Oktober, ebenfalls um 14:30 Uhr MESZ — der erste NFP des vierten Quartals 2026.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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