Kryptomarkt

Ethereum überschritt am Nachmittag des 15. Juli 2026 erstmals seit März die 1.900-Dollar-Marke, der Fear-and-Greed-Index stieg auf den höchsten Stand seit Wochen - und Warsh schloss vor dem Senate Banking Committee eine Fed-Intervention bei einer künftigen Krypto-Marktkrise nicht kategorisch aus.

Das Wichtigste in Kürze:

Ethereum überschritt am 15. Juli 2026 erstmals seit März 2026 die Marke von 1.900 US-Dollar - der stärkste Zweitageszuwachs des Jahres, getragen von der CPI-Erleichterungsrally und wachsender institutioneller Nachfrage.

Der Fear-and-Greed-Index stieg auf 34 Punkte, den höchsten Stand seit Wochen, und signalisiert damit eine erste Rückkehr aus dem Bereich "Extreme Fear" in Richtung neutrale Stimmung.

Fed-Chef Kevin Warsh schloss vor dem Senate Banking Committee eine Fed-Intervention bei einer künftigen Krypto-Marktkrise nicht kategorisch aus - betonte aber gleichzeitig, dass die Fed grundsätzlich Bail-outs vermeiden wolle.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 15. Juli 2026 ein Bild, das seit Monaten nicht mehr zu sehen war: eine breite, mehrtägige Erholung mit wachsender Marktbreite. Bitcoin notierte laut finanzen.net um 12:26 Uhr bei rund 64.624 US-Dollar, nach einem Tageshoch von rund 64.975 US-Dollar am Vortag. Die globale Krypto-Marktkapitalisierung stieg auf rund 2,3 Billionen US-Dollar, ein Plus von rund 3,2 Prozent in 24 Stunden (laut CoinGabbar/CoinMarketCap, 15. Juli 2026). Das Besondere an diesem Nachmittag ist nicht Bitcoin, sondern Ethereum - und ein Warsh-Satz, der den Markt aufhorchen ließ.

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Ethereum über 1.900 Dollar: Erste Rückkehr seit März

Ethereum überschritt im Tagesverlauf des 15. Juli 2026 erstmals seit März 2026 wieder die Marke von 1.900 US-Dollar (laut wallstreetONLINE, 15. Juli 2026). Um 12:26 Uhr notierte ETH bei rund 1.878 US-Dollar (laut finanzen.net), Vortag 1.891 US-Dollar. Ethereum verzeichnete damit den stärksten Zweitageszuwachs seit März 2026, angetrieben durch die überraschend niedrigen CPI-Daten vom Vortag und eine deutliche Verbesserung der Stimmungslage. Zusätzlichen strukturellen Rückenwind lieferte Morgan Stanley: Das US-Investmenthaus aktualisierte seine ETF-Filings für Ethereum und Solana mit einer Gebühr von 0,14 Prozent, was Analysten als konkretes Signal einer bevorstehenden Produkteinführung werteten (laut CoinGabbar, 15. Juli 2026).

Warsh: Kein kategorischer Ausschluss von Krypto-Intervention

Der meistdiskutierte Satz aus dem heutigen Senate-Banking-Testimony von Fed-Chef Kevin Warsh war eine Antwort auf eine Frage zur möglichen Fed-Intervention bei einer Krypto-Marktkrise. Warsh erklärte, die Fed bevorzuge grundsätzlich die Vermeidung von Bail-outs, schloss eine Intervention in einer künftigen Krypto-Marktkrise aber nicht kategorisch aus. Für einen Markt, der die Fed seit Monaten als reinen Gegenwind wahrnimmt, ist das eine semantisch bedeutsame Öffnung - auch wenn sie keine unmittelbare Politikänderung signalisiert. Warsh wiederholte gleichzeitig seine gestrige Warnung, dass ein einzelner CPI-Datenpunkt keine weitreichenden geldpolitischen Schlussfolgerungen rechtfertige, und widersprach damit erneut der Markterwartung, der Inflationskampf sei bereits gewonnen (laut wallstreetONLINE, 15. Juli 2026). Das Juli-FOMC am 28. und 29. Juli bleibt damit der nächste entscheidende Termin - und die einzige Sitzung, auf der Warsh erstmals konkret Stellung beziehen müsste.

Solana und Marktstimmung: Stimmungsbarometer dreht

Solana notierte um 12:26 Uhr bei rund 77,44 US-Dollar, nahezu unverändert gegenüber dem Vortag (laut finanzen.net, 15. Juli 2026). Im 24-Stunden-Vergleich stand ein Plus von rund 2,9 Prozent zu Buche (laut CoinGabbar). Das übergeordnete Stimmungssignal des Tages kam vom Fear-and-Greed-Index: Der Wert stieg auf 34 Punkte (laut wallstreetONLINE, 15. Juli 2026), nach 26 Punkten in der Vorwoche und einem Zyklustiefstand von 12 Punkten Ende Juni. Damit bewegt sich das Stimmungsbarometer erstmals seit Wochen wieder in Richtung des neutralen Bereichs bei 50 Punkten - kein Signal für Euphorie, aber ein klares Ende des Tiefstands. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors erhöhte sich um rund 2,6 Prozent auf 2,22 Billionen US-Dollar, während ZCash mit einem Tagesplus von rund 8,8 Prozent zu den stärksten Einzelwerten zählte.

Für den weiteren Wochenverlauf stehen keine marktbewegenden Makrodaten mehr an. Der nächste strukturelle Termin ist das FOMC-Meeting am 28. und 29. Juli 2026 - das erste, bei dem Warsh unter dem Eindruck der schwachen NFP-Daten vom 2. Juli und des überraschend kühlen CPI-Prints vom 14. Juli tatsächlich eine konkrete Richtungsentscheidung treffen müsste. Bis dahin testet der Markt, ob die 65.000-Dollar-Zone bei Bitcoin und die 1.900-Dollar-Zone bei Ethereum als neue Unterstützung halten - oder ob die September-Zinserhöhungs-Odds von weiterhin rund 51 Prozent die Erholung früher begrenzen.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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