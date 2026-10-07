Ethereum sechs Tage in Folge ETF-Abflüsse: Bitcoin hält 84.300 Dollar — FOMC Minutes heute Abend

Kryptomarkt

07.10.26 17:30 Uhr

Ethereum verzeichnet den sechsten Tag in Folge Nettoabflüsse aus US-Spot-ETFs und fiel am Mittwochnachmittag auf 2.598 Dollar — die nächste Unterstützung liegt bei 2.558 Dollar — während Bitcoin bei 84.295 Dollar konsolidiert und der Markt auf die September-FOMC-Minutes heute Abend als ersten Hinweis auf Warshs Dezember-Haltung wartet.

• Die Federal Reserve veröffentlicht die September-FOMC-Minutes, deren Inhalt über den internen Konsens zu weiteren Zinsschritten Aufschluss gibt und den Markt auf mögliche Dezember-Entscheidungen beeinflusst.

• Bitcoin konsolidiert bei rund 84.295 US-Dollar, bleibt stabil im Tagesverlauf, während der Kryptomarkt insgesamt durch makroökonomische Faktoren wie steigende Ölpreise und US-Renditen belastet wird.

• Ethereum verzeichnet den sechsten aufeinanderfolgenden Tag mit Nettoabflüssen aus US-Spot-ETFs, der Kurs fiel auf 2.598,54 US-Dollar und befindet sich nahe einer wichtigen Unterstützung bei 2.558 US-Dollar.

Das Wichtigste in Kürze:

Ethereum verzeichnet am 7. Oktober 2026 den sechsten aufeinanderfolgenden Tag mit Nettoabflüssen aus US-Spot-ETFs — der Kurs fiel auf 2.598,54 US-Dollar, rund 3,9 Prozent unter dem Vortag; die nächste relevante Unterstützungszone liegt bei 2.558 US-Dollar, darunter bei 2.500 US-Dollar.

Bitcoin konsolidiert am Nachmittag des 7. Oktober 2026 bei rund 84.295 US-Dollar — stabil gegenüber dem Morgentief von 83.648 US-Dollar, aber weiter rund 2 Prozent unter dem Vorabendsstand von 86.105 US-Dollar.

Heute Abend veröffentlicht die Federal Reserve die September-FOMC-Minutes — das Protokoll gibt Aufschluss über den internen Konsens zu weiteren Zinsschritten und liefert den ersten direkten Hinweis auf Warshs Dezember-Haltung.

Der Kryptomarkt zeigt am Nachmittag des 7. Oktober 2026 ein einheitliches Abwärtsbild — mit einer Ausnahme: Bitcoin hat sich vom Morgentief stabilisiert. Bitcoin notierte am Nachmittag des 7. Oktober 2026 bei rund 84.295 US-Dollar, das Tagestief von 83.648 US-Dollar wurde nicht mehr unterschritten. Das breite Altcoin-Bild ist deutlich schwächer: Bitcoin verlor 2,6 Prozent, XRP 3,5 Prozent, Dogecoin 5,7 Prozent und Shiba Inu 6,3 Prozent — alle Werte im 24-Stunden-Vergleich. Das makroökonomische Dreierbündnis aus steigendem Ölpreis, höheren US-Anleiherenditen und einem stärkeren Dollar, das den Morgenabverkauf ausgelöst hatte, bleibt am Nachmittag intakt.

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Ethereum: Sechster ETF-Abflusstag — Nächste Unterstützung 2.558 Dollar

Das prägnanteste institutionelle Signal des Tages kommt von Ethereum: Die US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten heute den sechsten aufeinanderfolgenden Tag mit Nettoabflüssen. Der Kurs notierte am 7. Oktober 2026 bei 2.598,54 US-Dollar, ein Minus von 3,9 Prozent gegenüber dem Vortag — der stärkste Tagesrückgang unter den Large Caps. Die Tagesspanne war eng und gerichtet: Nach unten. Die nächste ausgewiesene Unterstützungslinie liegt rund 1,6 Prozent tiefer bei 2.558 US-Dollar, darunter bei 2.500 US-Dollar — dem psychologisch bedeutsamen runden Niveau. Sechs aufeinanderfolgende ETF-Abflusstage sind ein Signal, dass institutionelle Anleger Ethereum-Exposure nach dem starken September — der ETH das beste Q3 aller Zeiten mit plus 71 Prozent gebracht hatte — systematisch reduzieren. Das bevorstehende Glamsterdam-Upgrade im vierten Quartal bleibt als struktureller Gegenpol bestehen.

Solana stabil, Altcoins unter Druck — die Verlusthierarchie des Tages

Solana notierte am Nachmittag des 7. Oktober 2026 bei rund 118,56 bis 118,82 US-Dollar — mit einem Minus von rund 1 bis 1,9 Prozent gegenüber dem Vortag von 120,00 US-Dollar der vergleichsweise stabilste Large Cap des Tages. Die Tagesrange von 117 bis 121,45 US-Dollar zeigt, dass Solana trotz des Gesamtdrucks die 117-Dollar-Unterstützung verteidigt. Das relative Stärke-Signal aus der Vorwoche — Fiserv-Start, leichte SOL-ETF-Zuflüsse — trägt kurzfristig weiter. Cardano verlor rund 5 Prozent, Dogecoin 5,7 Prozent und Shiba Inu 6,3 Prozent — das klassische Muster eines makrogetriebenen Rückgangs, bei dem die volatilsten Altcoins überproportional abgeben.

FOMC Minutes heute Abend: Gespalten oder einig für Dezember?

Der entscheidende Ereigniskalender des heutigen Abends ist die Veröffentlichung der September-FOMC-Minutes — das Protokoll der Sitzung vom 16. September 2026, auf der die Fed einstimmig die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben hatte. Der Dot Plot hatte 16 von 18 Mitgliedern als Befürworter mindestens eines weiteren Zinsschritts ausgewiesen. Die Minutes zeigen nun, wie einig diese 16 über das Timing waren: Vier hatten zwei weitere Schritte im Dot Plot markiert, was auf erhebliche interne Streuung hindeutet. Für Bitcoin sind die Minutes kein unmittelbarer Kurstreiber — aber ein Stimmungsindikator: Zeigen sie eine gespaltene Fed, steigen die Chancen auf eine Dezember-Pause und entlastet das den Markt; zeigen sie breiten Konsens für Dezember-Erhöhung, verlängert sich der aktuelle Abwärtsdruck. Die Oktober-FOMC-Zinserhöhungs-Odds liegen bei nur 20,5 Prozent — der Markt erwartet keine Erhöhung am 27. und 28. Oktober.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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