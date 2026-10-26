Fed-Woche beginnt: Bitcoin hält 80.000 Dollar nach 773 Millionen Dollar ETF-Abflüssen

Kryptomarkt

26.10.26 10:15 Uhr

Bitcoin startet mit rund 80.100 Dollar in eine Fed-Woche, nachdem US-Spot-ETFs an zwei Tagen 773 Millionen Dollar verloren und 651 Millionen Dollar an Long-Positionen liquidiert wurden, während die Fed am Mittwoch um 19:00 Uhr MESZ entscheidet und am Freitag Optionen über 11,1 Milliarden Dollar verfallen.

• Die US-Notenbank (Fed) entscheidet am 28. Oktober über die Zinsen, wobei eine Stabilisierung bei 3,75 bis 4,00 Prozent erwartet wird; zudem verfallen am Freitag Bitcoin-Optionen im Wert von 11,1 Milliarden US-Dollar.

• US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche Abflüsse von insgesamt rund 909,7 Millionen US-Dollar, wobei an zwei Tagen allein 773,5 Millionen US-Dollar verloren gingen.

• Der Bitcoin-Kurs liegt am 26. Oktober 2026 bei etwa 80.114 US-Dollar, knapp unter dem Wochenhoch, und bewegt sich im unteren Bereich der Monatsspanne.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 26. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 80.114,06 US-Dollar und liegt damit knapp 5 Prozent unter dem Mittwochswert von 84.129,54 US-Dollar; über das Wochenende war der Kurs zeitweise auf rund 79.100 US-Dollar gefallen.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren am Donnerstag 635,6 Millionen US-Dollar, den größten Tagesabfluss seit Juni, und am Freitag weitere 137,9 Millionen US-Dollar; die Woche blieb mit einem Plus von rund 301 Millionen US-Dollar dennoch positiv.

Die Fed entscheidet am Mittwoch, dem 28. Oktober, wegen der Zeitumstellung schon um 19:00 Uhr MESZ über die Zinsen; erwartet wird eine Beibehaltung bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen über 11,1 Milliarden US-Dollar.

Der Kryptomarkt startet vorsichtig in eine dichte Woche. Bitcoin notierte am 26. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 80.114,06 US-Dollar, ein Plus von 0,34 Prozent gegenüber dem Vortag von 79.841,00 US-Dollar. Am Mittwoch hatte sich der Kurs noch der 85.000-Dollar-Marke genähert, bevor Abflüsse aus den ETFs, Liquidationen gehebelter Positionen und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen ihn bis zum Wochenende auf rund 79.100 US-Dollar drückten. Die Erholung am Montagmorgen ist moderat: Bitcoin bewegt sich weiter am unteren Rand der Monatsspanne zwischen 80.000 und 87.000 US-Dollar, und die Zone um 80.000 US-Dollar bleibt im Fokus.

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Fed-Woche: Entscheid Mittwoch 19:00 Uhr, Optionsverfall Freitag

Die Zeitumstellung verschiebt in dieser Woche alle US-Termine um eine Stunde nach vorn: Europa stellte am Sonntag auf Winterzeit um, die USA folgen erst am 1. November. Die Fed gibt ihren Zinsentscheid daher am Mittwoch, dem 28. Oktober, um 19:00 Uhr MESZ bekannt, die Pressekonferenz folgt um 19:30 Uhr MESZ. Am Markt wird erwartet, dass die Zinsen bei 3,75 bis 4,00 Prozent unverändert bleiben. Der nächste Zinsschritt wird inzwischen für Dezember eingepreist, nachdem das Protokoll der September-Sitzung die Aussicht auf eine weitere Erhöhung offengehalten hatte. Entscheidend wird daher der Ausblick sein: Auch EZB und Bank of Japan sollen laut Erwartung stillhalten, Marktteilnehmer rechnen aber mit einem restriktiven Tonfall. Zwei Tage nach der Fed, am Freitag, dem 30. Oktober, verfallen Bitcoin-Optionen über 11,1 Milliarden US-Dollar, ein zusätzlicher Volatilitätsfaktor. Dazu kommen US-Konjunkturdaten und die Zahlen von Strategy. Brent notierte zuletzt über 110 US-Dollar je Barrel und hält den Inflationsdruck hoch.

ETF-Abflüsse und Liquidationen: Was die vergangene Woche gekostet hat

Die Nachfrageseite sendete zuletzt gemischte Signale. US-Spot-Bitcoin-ETFs verloren am Donnerstag 635,6 Millionen US-Dollar und am Freitag 137,9 Millionen US-Dollar, zusammen rund 773,5 Millionen US-Dollar in zwei Tagen. Über die gesamte Woche blieb ein Nettozufluss von rund 301 Millionen US-Dollar, womit eine zweiwöchige Verlustserie mit Abflüssen von zusammen 909,7 Millionen US-Dollar endete. Hinzu kamen Liquidationen: Seit dem Dienstagnachmittag verlor Bitcoin rund 4,2 Prozent, dabei wurden etwa 651 Millionen US-Dollar an Long-Positionen zwangsweise geschlossen. Am Montagmorgen reduzierten Händler vor der Fed-Entscheidung weiter Risiko, Ether und XRP führten die Verluste unter den großen Kryptowährungen an, auch asiatische Technologiewerte gaben nach.

Ethereum, Solana und Altcoins: Knapp 5 Prozent unter dem Mittwochsstand

Ethereum notierte am 26. Oktober 2026 um 09:40 Uhr MESZ bei 2.326,42 US-Dollar, ein Plus von 0,39 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.317,36 US-Dollar. Damit liegt Ether knapp 5 Prozent unter dem Stand vom Mittwochmittag bei 2.447,01 US-Dollar. Solana notierte bei 101,11 US-Dollar, ein Plus von 0,26 Prozent gegenüber dem Vortag von 100,84 US-Dollar, und liegt ebenfalls rund 5 Prozent unter dem Mittwochsniveau von 106,13 US-Dollar. Die 100-Dollar-Marke ist für Solana damit wieder die zentrale Unterstützung. Bitcoin Cash legte um 0,34 Prozent auf 278,18 US-Dollar zu, XRP gab leicht auf 1,286 US-Dollar nach. Die Bewegungen im breiten Markt bleiben klein, die Entscheidung dürfte frühestens am Mittwochabend fallen.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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