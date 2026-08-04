Fünf Arbeitstage für den CLARITY Act: Bitcoin hält 63.800 Dollar, DAX über 26.000, SEC öffnet Cardano-ETF-Fenster

Kryptomarkt

04.08.26 17:30 Uhr

Dem CLARITY Act bleiben nur noch fünf Arbeitstage vor der Sommerpause am 7. August - Bitcoin hält am Nachmittag des 4. August die 63.800-Dollar-Zone, der DAX schloss erstmals über 26.000 Punkten, und die SEC öffnet für Cardano-ETFs das Zulassungsfenster zum 9. August.

• Die SEC öffnet am 9. August 2026 das regulatorische Fenster für Cardano-Spot-ETFs, was einen weiteren Schritt in der Expansion der US-Krypto-ETF-Landschaft darstellt, während der Markt auf den Verbraucherpreisindex am 12. August wartet.

• Der Kryptomarkt zeigt sich am 4. August 2026 stabil mit Bitcoin bei rund 63.800 US-Dollar, unterstützt durch positive Aktienmärkte wie den DAX über 26.000 Punkten und einen Anstieg der Nasdaq-100-Futures um 2,1 %.

• Der US-Senat hat nur noch fünf Arbeitstage, um den CLARITY Act vor der Sommerpause am 7. August zu verabschieden, doch die Chancen stehen wegen fehlender Stimmen skeptisch.

Das Wichtigste in Kürze:

Dem CLARITY Act bleiben rechnerisch noch fünf Arbeitstage vor der Sommerpause des US-Senats am 7. August - Investoren beobachten die Entwicklungen im Kongress aufmerksam, während Zweifel an einer rechtzeitigen Passage wachsen.

Bitcoin notierte am Nachmittag des 4. August 2026 bei rund 63.800 US-Dollar, Risikostimmung erhielt Rückenwind durch den DAX, der erstmals über 26.000 Punkte schloss, und Nasdaq-100-Futures, die rund 2,1 Prozent zulegten.

Die SEC öffnet am 9. August 2026 das regulatorische Fenster für Cardano-Spot-ETFs - ein weiterer Schritt zur Ausweitung der US-Krypto-ETF-Landschaft über Bitcoin und Ethereum hinaus.

Der Kryptomarkt stabilisiert sich am Nachmittag des 4. August 2026 in einem freundlichen Makroumfeld. Bitcoin notierte laut finanzen.net um 17:11 Uhr bei 63.755 US-Dollar, ein Plus von rund 0,5 Prozent gegenüber dem Vortag, nach einem Morgenhoch von 63.819 US-Dollar (laut Yahoo Finance, 4. August 2026, 09:02 Uhr ET). Bitcoin und Ethereum eröffneten in einer engen Bandbreite und festigten sich am Morgen - Investoren beobachten aufmerksam die Entwicklungen im Nahen Osten und den Fortschritt des CLARITY Acts im Kongress. Der Fear-and-Greed-Index fiel auf 25 Punkte, den niedrigsten Stand seit einer Woche, und bleibt damit tief im Bereich "Extreme Fear" (laut CoinGabbar, 4. August 2026). Die globale Krypto-Marktkapitalisierung stieg auf 2,27 Billionen US-Dollar, ein Plus von rund 1,1 Prozent in 24 Stunden.

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CLARITY Act: Letzte fünf Arbeitstage - Passage in Zweifel

Die regulatorisch wichtigste Uhr des Kryptomarktes tickt: Dem CLARITY Act verbleiben vor der Sommerpause des US-Senats am 7. August rechnerisch fünf Arbeitstage. Über 65.500 US-Dollar ist Bitcoin seit Juni kein einziges Mal geblieben, und das Muster aus dem Juli - Eröffnungskurse, die im Tagesverlauf sofort wieder abgegeben werden - setzt sich auch im August fort. Für den CLARITY Act ist das Zeitfenster strukturell das Problem: Der Senat bräuchte 60 Stimmen gegen ein mögliches Filibuster, die Ethik-Klausel rund um Trumps persönliche Krypto-Einnahmen ist weiterhin ungeklärt, und der Mehrheitsführer hat bereits eingeräumt, keine sichere Mehrheit zu haben. Prediction Markets bewerten die Passage noch in 2026 aktuell unter 35 Prozent. Delta-Blockchain-Fund-Gründerin Kavita Gupta betonte in einem Yahoo-Finance-Interview, der CLARITY Act sei für die gesamte Krypto-Industrie fundamental - das Ausbleiben schaffe regulatorische Schwebe für mindestens ein weiteres Halbjahr.

DAX über 26.000 und Nasdaq +2,1%: Risk-on gibt Krypto Rückenwind

Die positivste Makronachricht des Tages kam aus Frankfurt und New York: Der DAX schloss am 3. August erstmals in seiner Geschichte über der Marke von 26.000 Punkten, nachdem US-Präsident Trump Verhandlungsbereitschaft mit dem Iran signalisiert hatte, was die Ölpreise dämpfte und die Risikobereitschaft an den Aktienmärkten erhöhte. Nasdaq-100-Futures legten rund 2,1 Prozent zu. Dieser Risk-on-Schub stützt den Kryptomarkt indirekt: Eine Kombination aus der Rückeroberung wichtiger Kursmarken und stetigem Kaufinteresse hat verhindert, dass Bitcoin, Ethereum und Solana weiter abrutschen. Ethereum notierte am frühen Nachmittag bei rund 1.874 US-Dollar (laut Yahoo Finance, 4. August 2026, 09:04 Uhr ET), Solana bei rund 73,50 US-Dollar, ein Plus von rund 1,5 Prozent (laut Cryptonews.com, 4. August 2026).

SEC öffnet Cardano-ETF-Fenster: Nächster Schritt der ETF-Expansion

Eine strukturell bedeutende Nachricht kam von der SEC: Die Behörde öffnet zum 9. August 2026 das regulatorische Fenster für Cardano-Spot-ETFs (laut wallstreetONLINE, 4. August 2026). Damit erweitert sich die US-Krypto-ETF-Landschaft über Bitcoin, Ethereum und Solana hinaus weiter - ein schrittweiser Prozess, der 2024 mit Bitcoin begann und nun weitere Altcoins erfasst. Cardano-Wale kauften in der vergangenen Woche rund 30 Millionen ADA. Auf der Sicherheitsseite bleiben Hardware-Wallet-Schwachstellen ein Thema: Aus Cold Wallets im Zusammenhang mit dem anhaltenden Coldcard-Sweep-Komplex wurden zuletzt 89 Millionen US-Dollar abgezogen, was die Diskussion über Selbstverwahrungsrisiken erneut entfacht hat.

Der unmittelbare Ausblick konzentriert sich auf zwei Zeitachsen: kurzfristig auf den 7. August als formell letzten Sitzungstag des Senats - und mittelfristig auf den US-Verbraucherpreisindex für Juli am 12. August 2026 als nächsten großen Makrokatalysator. Hält Bitcoin die 63.000-US-Dollar-Unterstützung durch den Rest der Woche, wäre das das technisch stabilste Bild seit Ende Juni.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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