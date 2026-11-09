Fünfte Verlustwoche in Folge: Bitcoin startet bei 74.200 Dollar in die CPI-Woche, Ether fällt auf 2.100 Dollar

Kryptomarkt

09.11.26 10:15 Uhr

Nach der fünften Verlustwoche in Folge, einem unerwartet starken Arbeitsmarktbericht mit 165.000 neuen Stellen und Liquidationen von über einer Milliarde Dollar startet Bitcoin bei rund 74.200 Dollar in die CPI-Woche, während der Verbraucherpreisindex morgen um 14:30 Uhr MEZ über die nächste Richtung entscheidet.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 9. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 74.185,57 US-Dollar, ein Minus von 0,83 Prozent gegenüber dem Vortag von 74.808,20 US-Dollar, nachdem der Kurs am späten Sonntag zeitweise auf rund 73.760 US-Dollar gefallen war. Damit endete die fünfte Verlustwoche in Folge.

Die US-Wirtschaft schuf im Oktober 165.000 Stellen statt der erwarteten 65.000. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Donnerstag Abflüsse von rund 430 Millionen US-Dollar, im November bislang insgesamt rund 1,28 Milliarden US-Dollar. Binnen 24 Stunden wurden zudem gehebelte Krypto-Positionen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar liquidiert.

Ethereum notierte bei 2.108,73 US-Dollar und damit rund 10 Prozent unter dem Stand von Mittwochmittag. Am 10. November um 14:30 Uhr MEZ wird der US-Verbraucherpreisindex für Oktober veröffentlicht.

Der Kryptomarkt startet mit Abschlägen in die Woche. Bitcoin notierte am 9. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 74.185,57 US-Dollar, ein Minus von 0,83 Prozent gegenüber dem Vortag von 74.808,20 US-Dollar. Seit dem Mittwochmittag, als der Kurs bei 78.598,19 US-Dollar gelegen hatte, hat Bitcoin damit rund 5,6 Prozent verloren. Damit endete für Bitcoin die fünfte Verlustwoche in Folge – eine solche Serie gab es seit 2017 zuvor nur 2022 und im Februar 2026. Bitcoin notiert damit rund 41 Prozent unter dem Rekordhoch von 126.080 US-Dollar. Während der DAX am Vormittag um 0,6 Prozent zulegte und Brent-Öl bei rund 97 US-Dollar je Barrel notierte, konnte sich der Kryptomarkt der Erholung am Aktienmarkt nicht anschließen.

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Starker Arbeitsmarkt, Tech-Ausverkauf, ETF-Abflüsse: Warum der Markt fällt

Ein zusätzlicher Belastungsfaktor war der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag: Die Wirtschaft schuf im Oktober 165.000 Stellen und damit deutlich mehr als die erwarteten 65.000. Der Septemberwert wurde von 29.000 auf 60.000 nach oben revidiert, die Arbeitslosenquote lag bei 4,1 Prozent. Bitcoin fiel am Freitag zeitweise auf 74.762 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 21. August. Bereits zuvor hatten deutliche Kursverluste bei Chip- und KI-Aktien an der Nasdaq den Markt belastet. Anleger hinterfragten zunehmend die Rentabilität der massiven KI-Investitionen. Auch die US-Spot-Bitcoin-ETFs stehen unter Verkaufsdruck: Am Donnerstag verzeichneten sie Nettoabflüsse von rund 430 Millionen US-Dollar. Für den bisherigen November summieren sich die Abflüsse auf rund 1,28 Milliarden US-Dollar; seit Jahresbeginn liegt der Nettosaldo 2026 damit bei rund minus 914 Millionen US-Dollar. Laut CoinGlass wurden binnen 24 Stunden gehebelte Krypto-Positionen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar liquidiert.

CPI morgen 14:30 Uhr: Die Monatswerte entscheiden

Ein wichtiger Termin der Woche ist die Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex für Oktober am Dienstag, 10. November, um 14:30 Uhr MEZ. Wegen fehlender Daten aus dem Oktober 2025 veröffentlicht die US-Statistikbehörde BLS für die meisten Preisindizes keine Jahresveränderungsraten. Daher stehen die monatlichen Veränderungen im Mittelpunkt. Im September hatte die jährliche Inflationsrate bei 3,7 Prozent gelegen, die Kerninflationsrate ohne Nahrungsmittel und Energie bei 2,6 Prozent. Nach dem starken Arbeitsmarktbericht rückt die Zinssitzung der Fed am 8. und 9. Dezember in den Fokus. An den Märkten wird über eine weitere Zinserhöhung spekuliert. Charttechnisch wurde die Unterstützung bei 75.000 US-Dollar zeitweise unterschritten: Bitcoin fiel am späten Sonntag zeitweise auf rund 73.760 US-Dollar, bevor Käufer den Kurs wieder über 75.000 US-Dollar hoben. Nach dem Bruch der Zone um 75.500 US-Dollar könnte bei weiteren Kursverlusten der Bereich um 69.000 US-Dollar in den Fokus rücken. Auf der Oberseite gilt die Marke von 76.000 US-Dollar zunächst als wichtiger Widerstand.

Ethereum, Solana und XRP: Altcoins verlieren stärker als Bitcoin

Ethereum notierte am 9. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 2.108,73 US-Dollar. Das entsprach einem Minus von 0,92 Prozent gegenüber dem Vortagswert von 2.128,26 US-Dollar und einem Rückgang um rund 10 Prozent gegenüber Mittwochmittag (2.333,62 US-Dollar). Solana gab gegenüber dem Vortagswert von 86,66 US-Dollar um 0,38 Prozent auf 86,33 US-Dollar nach und lag damit rund 8 Prozent unter dem Mittwochsstand von 93,81 US-Dollar. XRP fiel gegenüber dem Vortagswert von 1,115 US-Dollar um 1,97 Prozent auf 1,093 US-Dollar und hatte damit seit Mittwochmittag mehr als 15 Prozent verloren. BNB verlor 0,60 Prozent auf 681,18 US-Dollar, Chainlink 0,33 Prozent auf 10,38 US-Dollar und Bitcoin Cash 0,18 Prozent auf 238,56 US-Dollar. Litecoin legte um 0,42 Prozent auf 50,41 US-Dollar zu, Dogecoin blieb bei 0,0689 US-Dollar unverändert.

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Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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