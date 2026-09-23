Galaxy erklärt Bärenmarktboden für beendet: Bitcoin über 85.000 Dollar — Bitcoin Cash mit Plus 22 Prozent

Kryptomarkt

23.09.26 10:15 Uhr

Galaxy Research erklärte nach Bitcoins Anstieg auf ein Acht-Monats-Hoch den Bärenmarktboden für erreicht — Bitcoin hält am Morgen des 23. September die 85.000-Dollar-Marke, Bitcoin Cash explodierte am Vortag um 22 Prozent, und der Gesamtmarkt preist laut Polymarket sämtliche großen Krypto-Assets mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit über ihren Wochenschwellen ein.

• Ethereum notiert bei über 2.700 US-Dollar, mit einer Konsolidierung auf hohem Niveau, während der Markt auf Inflationsdaten im Oktober blickt und die Performance seit September hoch bleibt.

• Bitcoin Cash verzeichnete am 22. September einen Tagesanstieg um 21,74 %, was auf eine Marktrotation hinweist, während Solana durch eine Migration des ZETA-Tokens positive Impulse erhält.

• Galaxy Research sieht den Bärenmarktboden für Bitcoin erreicht, nachdem der Kurs auf das Acht-Monats-Hoch gestiegen ist und die Marktstimmung eine Wende zeigt.

Das Wichtigste in Kürze:

Galaxy Research erklärte nach dem Acht-Monats-Hoch von Bitcoin den Bärenmarktboden für erreicht — mehrere namhafte Analysten schließen sich dieser Einschätzung an, während Bitcoin am Morgen des 23. September 2026 bei rund 85.000 US-Dollar notiert.

Bitcoin Cash stieg am Dienstag, dem 22. September, um 21,74 Prozent auf 324,43 US-Dollar — der stärkste Tagesgewinn eines großen Krypto-Assets in dieser Woche und ein Signal, dass die Rally auf kleinere Marktsegmente übergreift.

Polymarket bewertet die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin, Ethereum, Solana und XRP heute über ihren jeweiligen Schwellen notieren, mit jeweils 100 Prozent — der Markt erwartet keine Rückkehr in die Tiefstzonen der CLARITY- und FOMC-Woche.

Der Kryptomarkt zeigt am Morgen des 23. September 2026 das Bild eines Marktes, der beginnt, neue Narrative zu schreiben. Bitcoin hielt am Morgen des 23. September 2026 die Zone um 85.000 US-Dollar, nach einem Dienstags-Schlusskurs von 86.012 US-Dollar. Innerhalb einer Woche ist Bitcoin um rund 9 Prozent gestiegen — ausgehend vom Niveau der Vorwoche, als das Scheitern des CLARITY Acts und die hawkische FOMC-Entscheidung den Kurs auf 75.000 US-Dollar gedrückt hatten. Galaxy Research veröffentlichte eine Analyse, in der das Unternehmen nach dem Erreichen des Acht-Monats-Hochs den Bärenmarktboden für erreicht erklärt. Der Gesamtmarkt spiegelt diese Stimmungswende wider: Polymarket bewertet die Wahrscheinlichkeit, dass sämtliche großen Krypto-Assets heute über ihren jeweiligen Wochenschwellen notieren, mit 100 Prozent.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Bärenmarktende-Debatte: Was Galaxy Research sieht

Galaxy Research, eines der einflussreichsten Analysehäuser im institutionellen Krypto-Sektor, erklärte nach dem Anstieg von Bitcoin auf das höchste Niveau seit acht Monaten den Bärenmarktboden für erreicht. Die Argumentation stützt sich auf mehrere Faktoren: die strukturelle Erholung nach dem September-Doppelschock aus CLARITY-Scheitern und FOMC-Erhöhung, die anhaltenden institutionellen ETF-Zuflüsse, die korporativen Treasury-Käufe von Strategy und Bitmine sowie die Tatsache, dass Bitcoin die hawkische Zinspolitik mit einem 5-Prozent-Stand bei zehnjährigen US-Renditen trotz vollständig eingepreister Erhöhung nicht nur überlebt, sondern übertroffen hat. Ob dieser Befund hält, werden die Oktober-Inflationsdaten und das Dezember-FOMC zeigen — doch die Marktbewegung der vergangenen Woche hat dem Argument, der Bärenmarkt könne noch deutlich tiefer gehen, erheblich an Gewicht genommen.

Bitcoin Cash +22%, ZetaChain migriert zu Solana: Breite Marktrotation

Das außergewöhnlichste Einzelsignal des gestrigen Dienstags kam nicht von Bitcoin, sondern von Bitcoin Cash: Der Kurs stieg am 22. September um 21,74 Prozent auf 324,43 US-Dollar — ein Niveau, das zuletzt im Frühjahr 2026 erreicht wurde. Ein spezifischer Auslöser war zum Zeitpunkt des Berichts nicht eindeutig identifiziert; solche starken Einzelbewegungen in Late-Rally-Phasen sind typisches Zeichen einer Marktrotation, bei der Kapital nach starken Bitcoin- und Ethereum-Anstiegen in weniger liquide Assets weiterfliesst. Solana erhielt parallel institutionelle Rückendeckung anderer Art: ZetaChain stimmte mit 99,4 Prozent Zustimmung für eine Migration des ZETA-Tokens auf das Solana-Netzwerk, und Upexi baute seine Solana-Treasury-Position weiter aus. Das Sentiment für Solana liegt laut Kryptovergleich.de bei 76 von 100 Punkten — klar positiv, ohne in Euphorie zu gleiten.

Ethereum über 2.700 Dollar, Ausblick auf Oktober

Ethereum notierte am Abend des 22. September 2026 bei 2.747,95 US-Dollar, ein leichtes Minus von 0,86 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.771,67 US-Dollar — eine Konsolidierung auf dem höchsten Niveau seit dem Frühjahr 2026. Ethereum-Wale hatten in der Vorwoche rund 106 Millionen US-Dollar in ETH investiert; Bitmine hält mittlerweile 5,98 Millionen ETH — knapp unter dem selbst gesetzten Ziel von 5 Prozent des Gesamtangebots. Für den weiteren Wochenausblick fehlen große Makrokatalysatoren; der Fokus verschiebt sich auf Oktober-Inflationsdaten, die den Dezember-FOMC vorprägen werden. Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP steht seit Start im September 2024 bei 23,2 Prozent Gesamtperformance — der höchste Stand seit Monaten.

Anzeige: Gehebelt in Ethereum und Solana investieren - Turbos von CMC Markets Basiswert Richtung Hebel (ca.) WKN Ethereum Long 3,77× CFN0JW Ethereum Short 2,07× CFN0MK Solana Long 3,97× CFN0KY Solana Short 2,11× CFN0MZ

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln - bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr (zzgl. Spreads).