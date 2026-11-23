Kryptomarkt

Die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef ließ die Nasdaq-Futures um bis zu 7 Prozent steigen und trieb Bitcoin am Montagnachmittag auf bis zu 63.800 US-Dollar, während Ether um 7 Prozent sowie Solana und XRP um jeweils rund 10 Prozent zulegten.

• Der Kryptomarkt zeigt sich am Montag im Aufschwung, während die US-Notenbank im Dezember eine Zinserhöhung in Aussicht stellt und institutionelle Nachfrage nach Bitcoin noch schwach bleibt.

• Nach der Bekanntgabe kehrte Bitcoin kurzzeitig auf rund 64.000 US-Dollar zurück, verzeichnete innerhalb 24 Stunden einen Anstieg um 5,3 %, während Ethereum, Solana und XRP ebenfalls kräftig zulegten.

• Der Nvidia-Verwaltungsrat hat Jensen Huang am Montag einstimmig wieder als CEO eingesetzt, was die Aktie vorbörslich um 27 % steigen ließ und die Nasdaq-Futures um bis zu 7 % beflügelte.

Das Wichtigste in Kürze:

Der Verwaltungsrat von Nvidia hat Jensen Huang am Montag gegen 15:00 Uhr MEZ einstimmig wieder als Präsident und Vorstandsvorsitzenden eingesetzt. Die Aktie stieg vorbörslich um rund 27 Prozent, die Nasdaq-Futures legten um bis zu 7 Prozent zu.

Bitcoin notierte am 23. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 61.340,28 US-Dollar, ein Plus von 0,25 Prozent gegenüber dem Vortag von 61.184,83 US-Dollar. Nach der Nvidia-Meldung sprang der Kurs zunächst auf rund 63.800 US-Dollar; um 15:33 Uhr MEZ lag er bei 63.888 US-Dollar, ein Plus von 5,3 Prozent binnen 24 Stunden.

Ethereum stieg binnen 24 Stunden um 7,2 Prozent, Solana und XRP um jeweils rund 10 Prozent. Strategy kaufte in der vergangenen Woche weitere 457 Bitcoin.

Der Kryptomarkt dreht am Montagnachmittag stark ins Plus. Bitcoin notierte am 23. November 2026 um 12:31 Uhr MEZ bei 61.340,28 US-Dollar, ein Plus von 0,25 Prozent gegenüber dem Vortag von 61.184,83 US-Dollar, und bewegte sich am Vormittag zwischen 60.500 und 61.700 US-Dollar. Gegen 15:00 Uhr MEZ gab Nvidia die Rückkehr von Jensen Huang als Konzernchef bekannt. Bitcoin sprang binnen fünf Minuten um rund 4 Prozent von etwa 61.100 auf 63.700 US-Dollar und näherte sich kurz darauf der Marke von 64.000 US-Dollar. Das Wochenendtief hatte bei rund 55.100 US-Dollar gelegen. Der Ölpreis gab unterdessen angesichts von Sorgen über ein globales Überangebot nach.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Huang kehrt zurück: Nvidia plus 27 Prozent, Nasdaq-Futures plus 6 Prozent

Der Verwaltungsrat von Nvidia hat Jensen Huang einstimmig mit sofortiger Wirkung wieder als Präsident, Vorstandsvorsitzenden und Verwaltungsratsmitglied eingesetzt. Nur wenige Tage zuvor hatte der Verwaltungsratsvorsitzende erklärt, es gebe keine Pläne für eine Rückkehr. Die Aktie stieg vorbörslich um rund 27 Prozent, nach Handelsbeginn zeitweise um mehr als 30 Prozent. Nvidia hatte am Freitag rund 14 Prozent und auf Wochensicht rund 23 Prozent verloren, nachdem Reuters über eine SEC-Untersuchung zur Rechnungslegung berichtet hatte. Die Nasdaq-Futures legten um bis zu 7 Prozent zu, Aktien sogenannter Neocloud-Unternehmen verzeichneten ebenfalls kräftige Gewinne. Auch Bitcoin-Miner mit KI-Geschäft wie TeraWulf, Cipher Digital und IREN zogen an. Die Erholung des Kryptomarkts hatte bereits vor der Meldung begonnen: Bitcoin lag um 14:00 Uhr MEZ bei rund 61.200 US-Dollar und damit etwa 11 Prozent über dem Tief vom Samstag.

Bitcoin über 63.000 Dollar: Wie nachhaltig ist die Erholung?

Bitcoin steigt damit binnen 24 Stunden um 5,3 Prozent auf rund 63.900 US-Dollar, Ether legt um 7,2 Prozent zu, Solana und XRP um jeweils rund 10 Prozent. Im Monatsvergleich bleibt Bitcoin dennoch mehr als 21 Prozent im Minus. Technisch gilt die Zone um 63.000 US-Dollar als wichtige Marke. Nach oben liegt der nächste Widerstand bei 65.000 US-Dollar, als Unterstützung gelten 61.000 US-Dollar. Nach Einschätzung von QCP Capital braucht Bitcoin für eine nachhaltige Erholung stabilere Technologieaktien, neue institutionelle Nachfrage und eine geringere Optionsvolatilität. Die Nachfrage institutioneller Anleger bleibt bislang schwach: US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten von Dienstag bis Freitag Nettoabflüsse von rund 1,80 Milliarden US-Dollar, allein am Freitag waren es 669,2 Millionen US-Dollar. Die Zahlen für den heutigen Montag werden erst nach US-Handelsschluss veröffentlicht.

Strategy kauft weiter, Fed im Dezember im Blick

Strategy kaufte in der vergangenen Woche 457 Bitcoin und erwarb zugleich eigene Vorzugsaktien der Serie STRC im Wert von rund 212 Millionen US-Dollar zurück. Das Unternehmen hält inzwischen 851.305 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Anschaffungspreis von rund 75.446 US-Dollar. Strive hält unverändert 43.404 Bitcoin. Im Fokus bleibt die Geldpolitik: Der Dollar-Index gab nach einem Mehrmonatshoch wieder etwas nach. Fed-Gouverneur Christopher Waller befürwortet für Dezember eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt oder ein deutliches Signal für weitere rasche Zinsschritte. Finanzminister Scott Bessent sprach sich gegen einen derart großen Zinsschritt aus. Am Freitag, dem 27. November, verfallen Bitcoin-Optionen auf mehr als 112.000 BTC im Wert von rund 6,8 Milliarden US-Dollar. Am 4. Dezember folgt der US-Arbeitsmarktbericht, am 8. und 9. Dezember die Zinssitzung der Fed. Gold erholte sich am Montag von seinem niedrigsten Stand seit September 2025.

Anzeige: Gehebelt in Bitcoin investieren - Turbos von CMC Markets Typ Produkt Hebel (ca.) WKN Long Open End Turbo 3,48x CMC9A5 Short Open End Turbo 1,60x CMC5YN

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Anzeige: Gehebelt in Ethereum und Solana investieren - Turbos von CMC Markets Basiswert Richtung Hebel (ca.) WKN Ethereum Long 3,54× CMC0V1 Ethereum Short 1,51× CMC04X Solana Long 3,34× CMC9TH Solana Short 1,46× CMC8V8

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.