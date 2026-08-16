JPMorgan akzeptiert Bitcoin als Kreditsicherheit: 390 Millionen ETF-Abflüsse bremsen den Optimismus

Kryptomarkt

17.08.26 17:30 Uhr

JPMorgan öffnet sein Kreditbuch für Bitcoin und Ethereum als Sicherheit - ein struktureller TradFi-Meilenstein - doch 390 Millionen Dollar ETF-Abflüsse in der Vorwoche und auf 10 Prozent kollabierte CLARITY-Act-Passage-Odds halten Bitcoin am Nachmittag des 17. August bei 63.400 Dollar fest.

• Ethereum kämpft um die Rückkehr über die 1.900-Dollar-Marke, Solana zeigt sich neutral, und die regulatorische Unsicherheit in den USA bleibt hoch, während europäische Regulierungen wie MiCA voranschreiten.

Das Wichtigste in Kürze:

JPMorgan akzeptiert ab sofort Bitcoin und Ethereum als Kreditsicherheit - die erste große US-Geschäftsbank, die Krypto-Assets direkt in ihre Kreditvergabe integriert und damit eine neue institutionelle Brücke zwischen TradFi und Krypto baut.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der vergangenen Woche Nettoabflüsse von 390 Millionen US-Dollar - der größte wöchentliche Abfluss seit Mitte Juli - und halten die institutionelle Kaufdynamik auf Back-Foot.

Die Passage-Wahrscheinlichkeit des CLARITY Acts ist laut CoinDesk auf 10 Prozent gefallen - ein Rekordtief, das institutionelle Anleger weiter in regulatorischer Unsicherheit belässt.

Der Kryptomarkt steht am Nachmittag des 17. August 2026 zwischen einem strukturellen TradFi-Signal und anhaltend schlechten Kapitalfluss-Daten. Bitcoin notierte laut Yahoo Finance um 15:17 Uhr MESZ bei 63.413 US-Dollar, nach einer Eröffnung bei 62.830 US-Dollar - ein Intraday-Plus von rund 0,9 Prozent. Auf Wochensicht liegt Bitcoin rund 3 Prozent im Minus. Ein 390-Millionen-Dollar-ETF-Abfluss in der Vorwoche und auf 10 Prozent gesunkene Passage-Odds für das CLARITY-Act-Gesetz halten Bullen auf dem falschen Fuß, obwohl Bitcoin den Aktienrückprall der Wochenbeginn-Session nachverfolgte. Der Gesamtmarkt stieg auf 2,18 Billionen US-Dollar, ein Plus von rund 0,55 Prozent in 24 Stunden (laut CaptainAltcoin/CoinMarketCap, 17. August 2026).

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JPMorgan: Bitcoin und Ethereum als Kreditsicherheit - ein TradFi-Meilenstein

Die wichtigste strukturelle Neuigkeit des Tages kam nicht vom Kurs, sondern aus dem Kreditbuch der größten US-Bank: JPMorgan akzeptiert ab sofort Bitcoin und Ethereum als Sicherheit für Kreditlinien - eine Verbindung zwischen dem traditionellen Finanzsystem und Krypto-Assets, die in dieser Form bislang kein systemrelevantes US-Institut vollzogen hatte. Der Schritt gibt Krypto eine weitere Verbindung zum traditionellen Finanzsystem und hält das Inflations-Hedge-Narrativ am Leben, da der Markt eine 52-prozentige Korrelation mit Gold aufweist. Für institutionelle Anleger, die Bitcoin-Positionen halten, eröffnet das JPMorgan-Schritt eine neue Liquiditätsoption: Sie können ihre Krypto-Bestände als Pfand hinterlegen, ohne sie liquidieren zu müssen - ein Mechanismus, der langfristig Verkaufsdruck dämpfen und die Holding-Bereitschaft erhöhen kann.

CLARITY Act auf 10 Prozent: Regulatorisches Vakuum bis 2027

Die regulatorische Lage hat sich zum Wochenbeginn weiter verschlechtert. Die Passage-Wahrscheinlichkeit des CLARITY Acts ist auf 10 Prozent gefallen - nach 27 bis 35 Prozent noch Anfang August und 48 Prozent im Juli (laut CoinDesk, 17. August 2026). Das faktische Scheitern vor der Sommerpause am 7. August und die fehlende Senatsaktivität seit dem Urlaub deuten darauf hin, dass ein Gesetzgebungsversuch erst nach den Midterms in einem neuen Kongress unbekannter Zusammensetzung realistisch ist. Parallel zeigte sich in Europa: MiCA-Durchsetzung läuft. Bitpanda erhielt die erste veröffentlichte Geldstrafe unter MiCA in Österreich - 70.000 Euro für das Versäumnis, ein Whitepaper 20 Tage vor Veröffentlichung einzureichen (laut CoinDesk, 17. August 2026). Gleichzeitig missbrauchen Betrüger die MiCA-Kontomigrationswelle für Phishing-Angriffe.

Ethereum und Solana: Technische Schlüsselzonen im Fokus

Ethereum erholte sich im Tagesverlauf von der Eröffnung bei 1.874 US-Dollar auf 1.895 US-Dollar um 15:17 Uhr MESZ (laut Yahoo Finance, 17. August 2026) und kämpft damit um die Rückkehr über die 1.900-Dollar-Marke - laut Newsbit.de könnte heute Nachmittag der entscheidende Impuls für einen Ausbruch kommen. Solana notierte bei 75,72 US-Dollar, mit einem RSI von 53,28 im neutralen Terrain (laut CaptainAltcoin, 17. August 2026). Der Widerstand liegt zwischen 77 und 78 US-Dollar; ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde ein stärkeres Aufwärtspotenzial bestätigen. Analyst Adam Livingston sieht in Bitcoins ungewöhnlich niedriger Volatilität der vergangenen Wochen ein potenzielles Ausbruchssignal - während andere Analysten darauf beharren, Bitcoin könnte noch weiter fallen, bevor der Zyklusboden erreicht ist (laut Yahoo Finance, 17. August 2026). Jackson Hole vom 27. bis 29. August bleibt der nächste strukturelle Richtungspunkt.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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