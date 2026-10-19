Krypto-ETFs verlieren 593 Millionen Dollar: Bitcoin dreht ins Minus

Kryptomarkt

19.10.26 17:30 Uhr

US-Krypto-ETFs verloren in der vergangenen Woche 593 Millionen Dollar — Bitcoin-ETFs 229 Millionen, Ethereum-ETFs 320 Millionen — Bitcoin drehte am Montagnachmittag ins Minus auf 82.584 Dollar, und der Oktober-CPI morgen um 14:30 Uhr MESZ wird zeigen, ob die Disinflationstendenz anhält oder die Dezember-FOMC-Erhöhungs-Odds erneut steigen.

• Der Oktober-CPI wird am 20. Oktober veröffentlicht, wobei ein niedriger Wert die Erwartungen an eine keine Zinserhöhung beim FOMC am 27./28. Oktober stützen könnte; der Ölpreisanstieg beeinflusst die Inflationserwartungen.

• Der Bitcoin-Kurs drehte am 19. Oktober ins Minus auf 82.584 US-Dollar, nachdem ein Anstieg bei Ölpreisen auf 106,80 US-Dollar Inflationssorgen belebte; der Markt reagierte auf die Ölpreisbewegung und den bevorstehenden CPI-Report.

• US-Krypto-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 16. Oktober 2026 Nettoabflüsse von 593 Millionen US-Dollar, wobei Ethereum stärker betroffen war als Bitcoin, das Vermögen bleibt jedoch strukturell stabil.

Das Wichtigste in Kürze:

US-Krypto-ETFs verzeichneten in der Woche bis zum 16. Oktober 2026 Nettoabflüsse von 593 Millionen US-Dollar — Bitcoin-ETFs verloren 229 Millionen US-Dollar, Ethereum-ETFs 320 Millionen US-Dollar; das verwaltete Vermögen der Bitcoin-ETFs bleibt mit 104,29 Milliarden US-Dollar strukturell intakt.

Bitcoin drehte am Montagnachmittag ins Minus auf 82.584,34 US-Dollar, nachdem der Kurs am Morgen noch 0,96 Prozent im Plus gelegen hatte — Öl stieg um 2 Prozent auf 106,80 US-Dollar und belebte Inflationssorgen neu.

Morgen, am 20. Oktober 2026, erscheint um 14:30 Uhr MESZ der Oktober-CPI — der letzte große Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC am 27. und 28. Oktober, bei dem keine Zinserhöhung erwartet wird.

Der Kryptomarkt dreht am Nachmittag des 19. Oktober 2026 ins Minus. Bitcoin notierte am 19. Oktober 2026 bei 82.584,34 US-Dollar, ein Minus von 1,27 Prozent gegenüber dem Vortag von 83.646,90 US-Dollar. Das ist eine vollständige Intraday-Umkehr: Am Morgen hatte Bitcoin noch bei 82.742,65 US-Dollar, einem Plus von 0,96 Prozent, notiert. Der Treiber der Nachmittagsschwäche ist klar identifiziert: Öl stieg am Montagnachmittag um 2,0 Prozent auf 106,80 US-Dollar je Barrel — die dritte Ölpreisbewegung über 100 US-Dollar in diesem Monat — und reaktivierte die Inflationsdebatte unmittelbar vor dem morgigen CPI-Termin. Der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP notierte unverändert bei 11,00 Euro. DAX und Euro Stoxx 50 legten je rund 0,8 beziehungsweise 0,5 Prozent zu; der Nasdaq gab 0,3 Prozent nach.

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Krypto-ETFs: 593 Millionen Dollar Abflüsse — Ethereum trägt die schwerere Last

Der wöchentliche ETF-Kapitalbericht enthüllt ein zweigeteiltes Bild. US-Krypto-ETFs verloren in der Woche bis zum 16. Oktober 2026 insgesamt 593 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen — Bitcoin-ETFs 229 Millionen und Ethereum-ETFs 320 Millionen US-Dollar. Die relative Betrachtung zeigt: Die Bitcoin-ETF-Abflüsse entsprechen nur rund 0,22 Prozent des verwalteten Vermögens von 104,29 Milliarden US-Dollar — strukturell kein Alarmsignal. Ethereum trägt dagegen die schwerere prozentuale Last: Die wöchentlichen Abflüsse von 320 Millionen US-Dollar treffen eine kleinere Vermögensbasis. Solana-ETFs verzeichneten am heutigen 19. Oktober Abflüsse von 12,70 Millionen US-Dollar. Die Gesamtbewegung folgt dem bekannten Muster: In Wochen mit erhöhter Makrounsicherheit — steigendem Öl, hohen Anleiherenditen und unklarer Fed-Linie — reduzieren institutionelle Anleger Krypto-Exposure, ohne es aufzugeben.

Bitcoin dreht, Solana gibt 2 Prozent ab — Ethereum hält sich stabil

Solana notierte am 19. Oktober 2026 bei 108,83 US-Dollar, ein Minus von 2,06 Prozent gegenüber dem Vortag von 111,12 US-Dollar. Bitcoin Cash fiel um 3,50 Prozent auf 275,85 US-Dollar. Ethereum zeigte sich mit einem Minus von 0,38 Prozent auf 2.523,99 US-Dollar am stabilsten unter den großen Assets — der moderateste Tagesrückgang trotz der höheren ETF-Abflüsse. Gold fiel leicht auf 4.165 US-Dollar. Die Sparkassen-Meldung vom Morgen — die Einführung von Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana und Polygon für Sparkassenkunden — blieb als strukturelles Adoptionssignal intakt und wurde vom Nachmittagsrückgang nicht konterkariert.

CPI morgen 14:30 Uhr: Der letzte Entscheider vor dem Oktober-FOMC

Morgen, am 20. Oktober 2026, erscheint um 14:30 Uhr MESZ der Consumer Price Index für September — der letzte große Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC-Meeting am 27. und 28. Oktober. Der heutige Ölpreisanstieg auf 106,80 US-Dollar legt nahe, dass die Energiekomponente des CPI erhöht bleiben könnte. Für Bitcoin sind zwei Szenarien maßgeblich: Ein kühler CPI-Print — ähnlich wie der Core-PCE vom 30. September mit 3,0 Prozent unter der Prognose — würde die Dezember-FOMC-Erhöhungs-Odds weiter drücken und den Markt entlasten. Ein heißer Wert würde die Erwartungen drehen und die aktuelle Schwäche verlängern. Das Oktober-FOMC am 27. und 28. Oktober wird nach aktuellem Datenstand ohne Zinserhöhung verlaufen — der CPI entscheidet darüber, wie der Markt die Dezember-Wahrscheinlichkeit einpreist.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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