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Kryptowährung im Aufwind: Bitcoin wieder über 80.000 US-Dollar

Kryptowährung im Aufwind: Bitcoin wieder über 80.000 US-Dollar

Der Bitcoin ist am Donnerstag erneut über 80.000 US-Dollar gestiegen. Damit setzt die größte Kryptowährung ihre Erholung fort und rückt wieder näher an ihre jüngsten Höchststände heran.

Werte in diesem Artikel
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Am Nachmittag wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zu 80.446 Dollar gehandelt. Das waren 1,83 Prozent mehr als am Vortag.

Der Bitcoin blieb jedoch unter seinem Stand von Dienstag, als er mit 81.255 Dollar den höchsten Stand seit drei Monaten erreicht hatte. Ein Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Vertretern der Kryptobranche hat zuletzt den Bitcoin gestützt. Die Anleger hoffen auf weniger Regulierung beim Handel mit Kryptowährungen.

"Nach der jüngsten Verschnaufpause suchen Anleger wieder das Risiko", sagte Analyst Timo Emden von Captrader. "Die Aussicht auf ein kryptofreundliches Washington ist und bleibt das Zünglein an der Waage."

Der Bitcoin liegt noch unter seinem Jahreshoch, dass er im Januar bei knapp 98.000 Dollar erreicht hatte. Befürchtungen über Leitzinsanhebungen hatten zwischenzeitlich die Kursentwicklung gedämpft. Steigende Zinsen führen unter anderem zu höheren Finanzierungskosten und veranlassen einige Investoren dazu, Geld aus riskanteren Anlageklassen wie dem Bitcoin abzuziehen.

/jsl/he

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, 3Dsculptor / Shutterstock.com

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