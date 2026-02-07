Kryptomarkt

Ab heute darf Binance keine EU-Kunden mehr bedienen, Fed-Chef Warsh spricht beim EZB-Forum in Davos - und Bitcoin pendelt zum Wochenstart weiterhin um die 60.000-Dollar-Marke.

Das Wichtigste in Kürze:

Ab dem 1. Juli 2026 darf Binance keine EU-Kunden mehr bedienen, nachdem die griechische Aufsichtsbehörde HCMC den MiCA-Lizenzantrag abgelehnt hat - ein regulatorischer Einschnitt, der Millionen europäische Nutzer betrifft.

Bitcoin startet die neue Woche nahezu unverändert bei rund 59.800 US-Dollar, während der Fear-and-Greed-Index mit 15 Punkten weiterhin im Bereich "Extreme Fear" verharrt.

Fed-Chef Kevin Warsh spricht heute auf dem Notenbankforum der EZB in Davos - seine Aussagen zur Zinspolitik dürften als unmittelbarer Stimmungstest für risikoreichere Anlageklassen wirken.

Der erste Handelstag der zweiten Jahreshälfte 2026 beginnt mit einem regulatorischen Paukenschlag und einem geldpolitischen Testtermin. Bitcoin notierte zum Wochenstart bei rund 59.800 US-Dollar (laut Coinbase-Marktdaten), ein Plus von rund 0,6 Prozent gegenüber dem Wochenschlusskurs. Das erste Halbjahr endete mit einem Bitcoin-Kursrückgang von rund 30 Prozent gegenüber dem Jahresanfang und einem Schlusskurs von rund 59.582 US-Dollar (laut Cryptonews DE). Der Fear-and-Greed-Index notierte zu Wochenbeginn weiterhin bei 15 Punkten - historisch ein Bereich, der in früheren Zyklen oft kurzfristigen Bodenbildungen vorausging.

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Binance verliert EU-Zugang: Coinbase und OKX profitieren

Der markanteste regulatorische Einschnitt des Tages trat mit Mitternacht in Kraft: Binance, die nach Handelsvolumen weltweit größte Kryptobörse, darf ab dem 1. Juli 2026 keine Nutzer in der Europäischen Union mehr bedienen. Die griechische Kapitalmarktaufsicht HCMC hatte den MiCA-Lizenzantrag abgelehnt, womit die bis Ende Juni geltende Übergangsfrist ausläuft. Binance kündigte an, einen neuen Regulierungsanlauf in der EU zu prüfen. Coinbase und OKX reagierten bereits mit aktiven Werbeangeboten für wechselwillige Binance-EU-Nutzer und boten Willkommensboni von bis zu 8 Prozent auf Einlagen an. Für den Kryptomarkt insgesamt bedeutet der Binance-EU-Entzug einen erhöhten regulatorischen Unsicherheitsfaktor, auch wenn Analysten die unmittelbaren Kursauswirkungen als begrenzt einschätzen.

Warsh auf dem EZB-Forum: Der Zinstest für den Kryptomarkt

Der zweite entscheidende Termin des Tages findet in Davos statt: Fed-Chef Kevin Warsh nimmt an einem Notenbankpanel mit den Chefs der EZB, der Bank of England und der Bank of Canada teil. Seit seiner Ernennung Anfang 2026 hat Warsh eine hawkishe Haltung eingenommen und Zinssenkungserwartungen konsequent gedämpft. Der Fed-Leitzins verharrt im Korridor von 3,50 bis 3,75 Prozent, und die zehnjährige US-Staatsanleihenrendite notiert bei rund 4,45 Prozent, was die Opportunitätskosten für unverzinsliche Anlagen wie Bitcoin weiterhin erhöht. Jede Aussage Warschs, die auf eine mögliche Lockerung hindeutet, dürfte unmittelbar auf den Krypto- und Aktienmärkten wahrgenommen werden. Ebenso werden heute die US-ADP-Arbeitsmarktdaten für Juni sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex erwartet, die weitere Signale für die Richtung der Fed liefern könnten.

Ethereum und Solana: Unterschiedliche Ausgangslage

Ethereum notierte zuletzt bei rund 1.585 US-Dollar (laut BTC-ECHO, 30. Juni 2026), knapp unterhalb des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts EMA-20 bei 1.590 US-Dollar. Solana zeigte sich mit rund 73,54 US-Dollar und einem Siebentageszuwachs von rund 7 Prozent (laut BeInCrypto, 30. Juni 2026) als relative Stärke im Large-Cap-Bereich, getragen von Rekordwerten im Handel tokenisierter Aktien und wachsender institutioneller Nachfrage über Spot-ETFs. Auf der regulatorischen Seite bleibt der US-CLARITY Act ein Dreh- und Angelpunkt für den Markt: Die Abstimmungswahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung 2026 sank laut dem Prognosemarkt Polymarket auf rund 48 Prozent, nachdem sie vor einem Monat noch bei 74 Prozent gelegen hatte.

Der unmittelbare Ausblick hängt damit von zwei Weichenstellungen ab: dem Ton, den Fed-Chef Warsh heute in Davos anschlägt, und den US-Arbeitsmarktdaten vom 2. Juli 2026. Ein schwächerer Arbeitsmarktbericht könnte die erste glaubwürdige Grundlage für eine Neubewertung der Fed-Erwartungen liefern - und damit auch dem Kryptomarkt Spielraum für eine Gegenbewegung in der zweiten Jahreshälfte geben.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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