Midterm-Tag: Bitcoin fällt auf 76.600 Dollar, Binance-Abflüsse und BTCPay-Warnung belasten

Kryptomarkt

03.11.26 10:15 Uhr

Am Tag der US-Zwischenwahlen fällt Bitcoin auf rund 76.600 Dollar, belastet von Abflüssen bei Binance über 6 Milliarden Dollar, einer Sicherheitswarnung des Zahlungsdienstes BTCPay Server und Abflüssen von 643 Millionen Dollar aus Bitcoin-ETFs.

• Die US-Zwischenwahlen, Konjunkturdaten wie der ISM-Index und der Arbeitsmarktbericht beeinflussen die Märkte, während der Bitcoin sich weiterhin wie eine Tech-Aktie verhält und technische Unterstützung bei rund 76.000 US-Dollar hat.

• Nach einem Hack bei Binance und Sicherheitswarnungen bei BTCPay Server bleiben die Vertrauenswerte im Kryptomarkt angespannt, während Abflüsse bei Binance von rund 6 Milliarden US-Dollar verzeichnet werden.

• Der Bitcoin-Kurs fiel am 3. November 2026 auf rund 76.600 US-Dollar, etwa 2 Prozent unter dem Vortag, was die Marke von 80.000 US-Dollar weiterhin außer Reichweite hält.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am Morgen des 3. November 2026 bei rund 76.600 US-Dollar, etwa 2 Prozent tiefer als am Vortag, nachdem der Kurs am Montag um 17:11 Uhr MEZ noch bei 77.214,37 US-Dollar gelegen hatte; die Marke von 80.000 US-Dollar ist weiter außer Reichweite.

Seit der Wiederaufnahme der Auszahlungen verzeichnete Binance Abflüsse von rund 6 Milliarden US-Dollar, weniger als 4 Prozent der Gesamtbestände; der Zahlungsdienst BTCPay Server forderte Betreiber auf, ihre Server abzuschalten, nachdem Hot Wallets leergeräumt wurden.

Heute wählen die USA den Kongress, um 16:00 Uhr MEZ erscheint der ISM-Einkaufsmanagerindex, am Freitag um 14:30 Uhr MEZ der Arbeitsmarktbericht: Eine Zinserhöhung der Fed im Dezember ist zu rund 83 Prozent eingepreist.

Der Kryptomarkt startet am Tag der US-Zwischenwahlen mit Abschlägen. Bitcoin notierte am Morgen des 3. November 2026 bei rund 76.600 US-Dollar und lag damit etwa 2 Prozent unter dem Vortag. Am Montag um 17:11 Uhr MEZ hatte der Kurs bei 77.214,37 US-Dollar gelegen, ein Minus von 1,24 Prozent gegenüber dem Sonntag. Ethereum hielt sich am Morgen knapp über 2.250 US-Dollar, nach 2.262,70 US-Dollar am Montag um 17:11 Uhr MEZ. Solana fiel unter 95 US-Dollar, am Montag um 17:11 Uhr MEZ hatte der Kurs bei 93,27 US-Dollar gelegen. Die Liquidationen gehebelter Positionen lagen in den letzten 24 Stunden erneut im dreistelligen Millionenbereich, das Altcoin-Projekt NEAR verlor zweistellig. Auch Europas Aktienmärkte starteten mit Abschlägen in den Handel.

Werbung Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Binance und BTCPay: Sicherheitsthemen belasten weiter

Eine Woche nach dem Hack bei Binance über rund 6,3 Milliarden US-Dollar bleibt das Vertrauen angeschlagen. Seit der Wiederaufnahme der Auszahlungen verzeichnete die Börse Abflüsse von rund 6 Milliarden US-Dollar, das sind weniger als 4 Prozent der Gesamtbestände und damit weit entfernt von einem Bankensturm. Gestern hatte Binance die Reservenachweise für zehn Kryptowährungen abgeschlossen. Zusätzliche Unruhe brachte eine Sicherheitswarnung von BTCPay Server: Der Open-Source-Zahlungsdienst forderte Betreiber am Sonntagabend auf, ihre Instanzen sofort herunterzufahren, nachdem Angreifer Bitcoin aus Hot Wallets auf selbst gehosteten Servern abgezogen hatten. Betroffen sind laut dem Projekt Installationen der Version 2.4.1 oder älter, bei denen die Angreifer Administratorzugriff erlangten. Für die aktuelle Version 2.4.7 liegen keine glaubwürdigen Berichte über Diebstähle vor. Einzelne Händler nahmen ihre Server vorsorglich vom Netz. Jeder ungeklärte Abfluss aus einer Wallet gilt nach dem Binance-Hack als mögliches weiteres Problem, was die Stimmung stärker belastet als sonst.

ETF-Abflüsse und Tech-Schwäche: Bitcoin im Gleichschritt mit der Nasdaq

Die Nachfrage der Großanleger bleibt schwach. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Freitag Abflüsse von 643 Millionen US-Dollar, damit steht die Jahresbilanz der Zuflüsse nur noch knapp im Plus. Zugleich verlor der Nasdaq am Freitag 2,86 Prozent, der schwächste Tag seit Juni. Bitcoin verhält sich weiter wie eine Technologieaktie mit hohem Beta, solange Chip- und KI-Werte nicht stabilisieren, werden Erholungen verkauft. Technisch gelten die 100-Tage-Linie bei rund 76.035 US-Dollar als erste Unterstützung, darunter die 200-Tage-Linie bei rund 73.200 US-Dollar und der Bereich um 74.000 US-Dollar, das Kursziel aus einem Dreifach-Top im Tageschart. Zurück nach oben müsste Bitcoin die Marke von 80.000 US-Dollar erobern, ein Wochenschluss über 83.000 US-Dollar würde den Abwärtstrend beenden.

Midterms heute, ISM und Arbeitsmarkt: Dichter Terminkalender

Heute wählen die USA den Kongress, die Ergebnisse werden in Europa erst spät in der Nacht erwartet. Die Zusammensetzung des neuen Kongresses entscheidet auch über einen neuen Anlauf für ein Krypto-Gesetz. Der CLARITY Act war im September im Senat bei einer Verfahrensabstimmung mit 50 Ja- und 49 Nein-Stimmen nicht weitergekommen, weil die erforderliche Mehrheit von 60 Stimmen verfehlt wurde. Händler schließen vor der Wahl Hebelpositionen, statt neue zu eröffnen. Für zusätzliche Marktbewegungen könnten Konjunkturdaten sorgen: Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wurde bereits am Montag veröffentlicht und stieg im Oktober von 54,5 auf 55,5 Punkte. Heute um 16:00 Uhr MEZ folgen die JOLTS-Daten zu offenen Stellen, morgen zur selben Uhrzeit der ISM-Index für den Dienstleistungssektor. Am Freitag, dem 6. November, um 14:30 Uhr MEZ erscheint der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober, am 10. November der Verbraucherpreisindex. Diese Daten beeinflussen die Erwartungen für die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember.

Anzeige: Gehebelt in Bitcoin investieren - Turbos von CMC Markets Typ Produkt Hebel (ca.) WKN Long Open End Turbo 3,97x CFN0AA Short Open End Turbo 2,09x CFN0LD

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Anzeige: Gehebelt in Ethereum und Solana investieren - Turbos von CMC Markets Basiswert Richtung Hebel (ca.) WKN Ethereum Long 5,30× CFN0JW Ethereum Short 1,63× CFN0MK Solana Long 4,81× CFN0KY Solana Short 2,02× CFN0MZ

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Transparenzhinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Bitcoin, Ethereum und Solana jetzt provisionsfrei handeln - bei finanzen.net zero ab 0 Euro Ordergebühr (zzgl. Spreads).