Neuer Hormuz-Schlag trifft den Augustabschluss: Bitcoin hält 77.900 Dollar, Solana erholt sich

Kryptomarkt

31.08.26 17:30 Uhr

Ein neuer US-Militärschlag in der Straße von Hormuz ließ den Ölpreis am Nachmittag des 31. August deutlich steigen und bringt frischen Inflationsdruck in den letzten Handelstag des Augusts - Bitcoin hält die 77.900-Dollar-Zone, Solana erholt sich auf 102 Dollar nach seiner historischen ersten Governance-Abstimmung.

• Die Märkte blicken auf die bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten (ADP, Nonfarm Payrolls), die die Erwartungen für die Zinspolitik im September maßgeblich beeinflussen werden.

• Der Kryptowährungsmarkt verzeichnete im August starke Gewinne, insbesondere bei Bitcoin (stärkster August seit 2017) und Solana, das durch eine historische Governance-Entscheidung einen Kursanstieg erlebte.

• Ein US-Militärschlag nahe der Straße von Hormuz führte zu einem deutlichen Anstieg der Ölpreise, was Inflationsdruck erhöht und die Energiepreise sowie Anleiherenditen weiter steigen lässt.

Das Wichtigste in Kürze:

Ein neuer US-Militärschlag nahe der Straße von Hormuz ließ den Ölpreis am Nachmittag des 31. August 2026 deutlich steigen und bringt erneut Inflationsdruck in den Markt - genau am letzten Handelstag des stärksten Augusts für Bitcoin seit 2017.

Solana notierte am Mittag des 31. August 2026 bei 102,87 US-Dollar, ein Plus von 2,15 Prozent gegenüber dem Vortag, nachdem das Netzwerk heute in seiner ersten verbindlichen Governance-Abstimmung die SOL-Inflationsreduktion und die Solana Constitution verabschiedet hatte.

Die September-Zinserhöhungs-Odds stehen bei 57 Prozent; ADP-Beschäftigungsdaten am Mittwoch und Nonfarm Payrolls am Freitag, dem 5. September, sind die nächsten Richtungsentscheider.

Der letzte Handelstag des Augusts 2026 bringt einen unerwarteten Makrodruck. Ein neuer US-Militärschlag nahe der Straße von Hormuz ließ den Ölpreis am Nachmittag des 31. August 2026 deutlich steigen - ein Signal, das die Inflationsdebatte, die Kevin Warsh am 28. August in Jackson Hole aufgemacht hatte, unmittelbar verlängert. Bitcoin hielt sich am 31. August 2026 in der Zone um 77.900 US-Dollar, gegenüber dem Morgenstand von 77.893 US-Dollar weitgehend stabil. Der August beschließt damit einen Monatsgewinn von rund 23 Prozent gegenüber dem Monatsbeginn bei rund 63.120 US-Dollar - der stärkste August für Bitcoin seit 2017, als der Coin 65 Prozent zulegte.

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Hormuz-Schlag: Öl steigt, Inflationsdebatte kehrt zurück

Das US-Militär führte heute erneut Schläge nahe der Straße von Hormuz durch, wodurch der Ölpreis am Nachmittag deutlich zulegte. Der Kanal ist für rund 20 Prozent des globalen Ölhandels entscheidend - jede Eskalation dort schlägt direkt auf die Energiepreiskomponente zukünftiger Inflationsberichte durch. Für den Kryptomarkt ist das ein zweischneidiges Makrosignal: Steigende Energiepreise erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der September-CPI für August, der am 11. September erscheint, erneut heiß ausläuft - und damit Warshs hawkische Linie aus Jackson Hole bestätigt. Die Zwei-Jahres-Rendite war nach Warshs Rede bereits um 14 Basispunkte auf 4,34 Prozent gestiegen; ein Ölpreisanstieg gibt dem weiteren Druck auf die Anleiherenditen Nahrung.

Solana: Governance-Geschichte und Kurserholung

Solana notierte am Mittag des 31. August 2026 bei 102,87 US-Dollar, ein Plus von 2,15 Prozent gegenüber dem Vortag von 100,71 US-Dollar. Auf Monatssicht steht ein Gewinn von rund 41,6 Prozent - einer der stärksten Augustwerte unter den großen Krypto-Assets. Der Kurstreiber des heutigen Tages war die historische Governance-Entscheidung: In seiner ersten verbindlichen Netzwerkabstimmung verabschiedete das Solana-Ökosystem heute die Solana Constitution sowie einen Vorschlag zur beschleunigten Reduktion der SOL-Inflationsrate. Charles Schwab kündigte zudem an, Solana gemeinsam mit Avalanche und Chainlink in sein US-Retail-Krypto-Angebot aufzunehmen.

Ethereum stabil, Ausblick auf Arbeitsmarktdaten

Ethereum hielt sich am Mittag des 31. August 2026 bei rund 2.471 US-Dollar, stabil gegenüber dem Vortag, und beschließt den August mit einem Monatsgewinn von rund 28 Prozent - getragen von 1,42 Milliarden US-Dollar Nettozuflüssen in US-Spot-Ethereum-ETFs in neun aufeinanderfolgenden Handelstagen. Der Ausblick für den September steht unter dem Vorzeichen zweier makroökonomischer Weichenstellungen: dem ADP-Beschäftigungsbericht am Mittwoch, dem 3. September, und den Nonfarm Payrolls am Freitag, dem 5. September. Schwache Beschäftigungsdaten würden die September-Zinserhöhungs-Odds von aktuell 57 Prozent unter Druck setzen; starke Zahlen würden Warshs hawkische Linie bestätigen. Der übergeordnete Richtungstermin bleibt das FOMC-Meeting am 15. und 16. September 2026.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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