NFP-Schock: 162.000 Jobs statt 56.000 — Bitcoin startet in die FOMC-Woche unter 80.000 Dollar

Kryptomarkt

07.09.26 10:15 Uhr

Der US-Arbeitsmarkt schuf im August dreimal so viele neue Stellen wie erwartet — 162.000 statt 56.000 — Bitcoin fiel am Freitag unter 80.000 Dollar und startet mit 79.200 Dollar in die entscheidende FOMC-Woche, in der am 11. September der CPI und am 16. September Warshs erste Zinsentscheidung mit neuem Dot Plot warten.

• Das kommende Wochen-Highlight ist die Veröffentlichung des August-CPI am 11. September sowie das FOMC-Meeting am 16. September, bei dem die US-Notenbank ihre Zinsstrategie bekanntgeben wird.

• Trotz des positiven Arbeitsmarktdaten verzeichnete Bitcoin einen leichten Kursrückgang, während institutionelle Anleger weiterhin in Bitcoin-ETFs investieren, während Altcoin-ETFs stark verloren haben.

• Die US-Wirtschaft schuf im August 162.000 neue Arbeitsplätze, deutlich mehr als erwartet, was die Hoffnung auf eine baldige Lockerung der Fed-Zinspolitik dämpft und den US-Aktienmarkt sowie den Kryptomarkt beeinflusst.

Das Wichtigste in Kürze:

Die US-Wirtschaft schuf im August 162.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft — dreimal so viele wie die Konsensprognose von 53.000 bis 56.000 — und nahm dem Kryptomarkt damit die Hoffnung auf ein baldiges Ende der restriktiven Fed-Politik.

Bitcoin notierte am 7. September 2026 um 09:41 Uhr MESZ bei 79.218,68 US-Dollar, nachdem der Kurs am Freitag unmittelbar nach dem NFP-Report auf 79.775 US-Dollar gefallen war — US-Spot-Bitcoin-ETFs trotzten dem Schock mit 986,9 Millionen US-Dollar Wochenzuflüssen.

Diese Woche bringt den wichtigsten Makrokalender des Monats: CPI für August am Donnerstag, dem 11. September, und das FOMC-Meeting am 16. September — Warshs erste Zinsentscheidung mit neuem Dot Plot.

Der Kryptomarkt startet in die Woche des 7. September 2026 mit einem klaren Bild: Der US-Arbeitsmarkt ist robuster als gedacht, die Fed hat Rückendeckung für weitere Straffung, und Bitcoin kämpft um die 80.000-Dollar-Marke. Am 7. September 2026 notierte Bitcoin um 09:41 Uhr MESZ bei 79.218,68 US-Dollar, ein Minus von 1,61 Prozent gegenüber dem Vortag von 80.513,82 US-Dollar. Das Freitagshoch nach der Veröffentlichung des NFP-Reports lag noch kurzzeitig über 80.000 US-Dollar, bevor der Kurs auf 79.775 US-Dollar fiel — ein Minus von 1,79 Prozent unmittelbar nach Datenpublikation. Der entscheidende Einfluss des Wochenendes: Restaurants und Bars schufen im August allein 59.000 neue Stellen, Kommunalverwaltungen im Bildungsbereich 42.000; frühere Julizahlen wurden zudem um 55.000 Stellen nach oben revidiert.

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NFP 162.000: Dreifaches Überraschungssignal mit Konsequenzen

Die US-Nonfarm Payrolls für August übertrafen die Markterwartung von rund 56.000 neuen Stellen mit 162.000 um das Dreifache — der stärkste Überraschungswert seit Monaten. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 4,1 Prozent, die Löhne stiegen um 0,3 Prozent auf Monatsbasis. Der Vormonat Juli, der noch ein überraschendes Minus von 23.000 Stellen gezeigt hatte, wurde auf ein Plus von 21.000 Stellen revidiert — zusammen mit dem Juni-Wert eine Aufwärtsrevision von 55.000 Stellen. Das Ergebnis stützt Warshs hawkische Linie aus Jackson Hole und gibt der Fed Spielraum, die Zinsen beim September-Meeting anzuheben. Prediction Markets sehen die Wahrscheinlichkeit einer 25-Basispunkte-Erhöhung am 16. September bei rund 57 Prozent. Der Markt hat damit ein selten klares Bild vor einem FOMC-Meeting: Inflation zu hoch, Arbeitsmarkt stärker als erwartet, Ölpreis erhöht.

Bitcoin-ETFs trotzen dem NFP-Schock — Altcoin-ETFs brechen ein

Das auffälligste institutionelle Signal der abgelaufenen Woche kam nicht vom Kurs, sondern vom ETF-Markt. US-Spot-Bitcoin-ETFs verbuchten in der Woche bis zum 4. September Nettozuflüsse von 986,9 Millionen US-Dollar — ein Plus von 6,7 Prozent gegenüber der Vorwoche. Bitcoin behauptete damit seine institutionelle Nachfrage trotz des NFP-Schocks. Das Bild für Altcoin-ETFs war dagegen ein scharfer Kontrast: Solana-ETFs brachen um 96 Prozent auf nur noch 6,2 Millionen US-Dollar ein, nachdem sie in der Vorwoche noch 142,7 Millionen US-Dollar angezogen hatten. XRP-ETFs verbuchten 19 Millionen US-Dollar, Hyperliquid-ETFs 12,3 Millionen US-Dollar. Die Spreizung zeigt: In einem Umfeld erhöhter Zinserhöhungserwartungen fließt das verbleibende institutionelle Kapital selektiv in Bitcoin — der Status als härteste der verfügbaren digitalen Assets setzt sich durch.

Ethereum, Solana und der Wochenkalender

Ethereum notierte am 7. September 2026 um 09:41 Uhr MESZ bei 2.481,11 US-Dollar, ein Minus von 1,62 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.521,85 US-Dollar. Solana notierte bei 104,45 US-Dollar, ein Minus von 2,02 Prozent gegenüber dem Vortag von 106,61 US-Dollar. Für Solana steht übermorgen, am 9. September, das Transaction-V1-Netzwerk-Upgrade an, das komplexere kryptografische Operationen auf Protokollebene ermöglicht — ein technischer Katalysator, der unabhängig vom Makroumfeld Aufmerksamkeit erzeugen könnte. Der weitere Wochenkalender ist vollgestopft: Am Donnerstag, dem 11. September, erscheint der CPI für August — der letzte Inflationsdatenpunkt vor dem FOMC-Meeting. Am 16. September trifft die Fed ihre Zinsentscheidung und veröffentlicht erstmals seit Juni einen neuen Dot Plot, in dem Kevin Warsh seinen Zinspfad offiziell dokumentieren wird.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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