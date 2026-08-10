Nordkorea hackt mit KI: Bitcoin fällt auf 63.900 Dollar - Coldcard-Bug kostete 1.816 BTC, CPI morgen

Kryptomarkt

11.08.26 10:15 Uhr

Nordkoreas Kimsuky-Gruppe setzt lokal laufende KI-Modelle für Krypto-Angriffe ein, ein fünf Jahre alter Coldcard-Firmware-Fehler ließ Angreifer 1.816 Bitcoin aus 5.200 Adressen leeren - und Bitcoin fällt am 11. August auf 63.900 Dollar zurück, einen Tag vor dem entscheidenden CPI-Print.

• Der Kryptomarkt erlebte eine leichte Korrektur vor dem US-Verbraucherpreisindex, wobei Bitcoin bei etwa 63.900 US-Dollar notierte; gleichzeitig setzt Nordkorea KI-Tools bei Cyberangriffen auf Krypto-Nutzer ein.

• Ein fünf Jahre alter Firmware-Fehler bei Coldcard führte zu einem Diebstahl von 1.816 BTC, wobei KI-gestützte Code-Reviews vom Coinkite-CEO als Ursache genannt werden.

• Nordkoreanische Hackergruppe Kimsuky testete KI-Modelle für Krypto-Angriffe, was im ersten Halbjahr 2026 zu einem Verlust von über einer Milliarde US-Dollar durch Hacks führte, rund 600 Millionen davon durch Nordkorea.

Das Wichtigste in Kürze:

Nordkoreas staatliche Hackergruppe Kimsuky testete lokal laufende KI-Modelle für Angriffe auf Krypto-Nutzer - im ersten Halbjahr 2026 wurden insgesamt über eine Milliarde US-Dollar durch Krypto-Hacks gestohlen, rund 600 Millionen davon durch nordkoreanische Akteure.

Der Coldcard-Hack hat eine offizielle Ursache: Ein fünf Jahre alter Firmware-Fehler ermöglichte es einem Angreifer, Bitcoin-Seed-Phrasen zu erraten und 1.816 BTC aus 5.200 Adressen zu leeren - Coinkite-CEO gibt KI-gestützten Code-Reviews die Schuld.

Bitcoin notiert am 11. August 2026 bei rund 63.900 US-Dollar, morgen um 14:30 Uhr MESZ erscheint der US-Verbraucherpreisindex für Juli - der letzte große Makrokatalysator vor Jackson Hole.

Der Kryptomarkt startet in den Pre-CPI-Dienstag mit einer Mischung aus Sicherheitsschlagzeilen und makroökonomischer Erwartungshaltung. Bitcoin fiel auf rund 63.914 US-Dollar, ein Minus von rund 1,9 Prozent in 24 Stunden, auf Wochensicht aber noch ein Plus von 0,8 Prozent (laut CoinMarketCap/Liputan6, 11. August 2026, 07:15 Uhr WIB). Ein fünf Jahre alter Coldcard-Firmware-Bug ließ einen Angreifer Bitcoin-Seed-Phrasen erraten und 1.816 BTC aus 5.200 Adressen leeren - Coinkite-CEO gibt KI-gestützten Code-Reviews die Schuld. Der Kurs steht damit am Vorabend des US-Inflationsberichts für Juli unter moderatem Verkaufsdruck, ohne dass ein dominanter makroökonomischer Treiber erkennbar ist.

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Kimsuky: Nordkorea setzt KI-Tools für Krypto-Angriffe ein

Ein südkoreanisches Cybersicherheitsunternehmen veröffentlichte am 11. August 2026 einen Bedrohungsbericht, der zeigt: Die nordkoreanische Kimsuky-Gruppe installierte auf eigener Infrastruktur lokal laufende KI-Modelle (Ollama, GPT4All und Msty) und testete Retrieval-Augmented-Generation-Frameworks sowie KI-Agenten als Werkzeuge für zukünftige Angriffe. Die Gruppe setzte KI-generierte Köder-Dokumente ein, die wie professionelle Investment-Reports aussahen - ein Ansatz, der für Krypto-Teams besonders gefährlich ist, da die Qualitätsschwelle für überzeugende Phishing-Dokumente massiv sinkt. Kimsuky operiert unter Nordkoreas Reconnaissance General Bureau und wurde 2023 vom US-Finanzministerium sanktioniert. Im ersten Halbjahr 2026 gingen nach Blockaid-Daten insgesamt über eine Milliarde US-Dollar durch Krypto-Exploits verloren - mehr Einzelvorfälle als im gesamten Jahr 2025 - rund 600 Millionen US-Dollar davon durch nordkoreanische Akteure.

Trump Media und Strategy: Buchverluste auf Bitcoin-Positionen

Zwei institutionelle Halter veröffentlichten aktuelle Zahlen zu ihren Bitcoin-Positionen. Trump Media & Technology Group meldete für das erste Halbjahr 2026 unrealisierte Verluste von 218 Millionen US-Dollar auf 9.477 Bitcoin - bei einem Gesamtverlust von 361 Millionen US-Dollar über alle Digitalwerte (laut CoinDesk, 10. August 2026). Strategy meldete den Verkauf von 1.638 bis 1.690 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von 63.957 US-Dollar - deutlich unter der Kostenbasis von 75.419 US-Dollar - zur Deckung von Vorzugsdividenden. Firmenchef Michael Saylor präzisierte, er habe seine persönlichen Bitcoin nicht verkauft. Das europäische Unternehmen H100 schloss dagegen die nach eigenen Angaben größte Bitcoin-Unternehmens-M&A-Transaktion der europäischen Krypto-Aktiengeschichte ab: +2.455 BTC, Gesamtbestand jetzt 3.506 BTC.

Ethereum und Solana: Korrektur vor dem CPI

Ethereum fiel auf rund 1.872 US-Dollar, ein Minus von rund 2,4 Prozent in 24 Stunden (laut CoinDesk Live, 11. August 2026), und gibt damit einen Teil der Vorwochengewinne ab. Solana notierte bei rund 75,84 US-Dollar, ein Minus von rund 1,3 Prozent (laut CoinDesk, 11. August 2026). Robinhood startete am 11. August den Krypto-Handel für britische Kunden mit mehr als 50 digitalen Assets - ein weiterer Schritt der geografischen Expansion, der den strukturellen Nachfrageaufbau außerhalb der USA demonstriert. Der Markt stieg selbst als der Senat den CLARITY Act unabgestimmt in die Sommerpause gehen ließ - stabile ETF-Zuflüsse und ein schwächerer Dollar taten mehr für die Kurse als Washington. Morgen um 14:30 Uhr MESZ erscheint der US-Verbraucherpreisindex für Juli: Der Konsens erwartet einen Rückgang von 3,5 auf 3,4 Prozent. Ein niedrigerer Wert würde den Rückgang vom heutigen Dienstag sofort umkehren; ein heißerer Wert würde den nächsten Test der 62.500-Dollar-Unterstützung einleiten.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

Risikohinweis: Kryptowährungen sind hochvolatil und unterliegen besonderen Risiken bis hin zum Totalverlust. Ein Teil der Handelsplätze ist nicht oder nur teilweise reguliert. Dieser Artikel ist eine journalistische Einordnung und stellt keine Anlageberatung dar.

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