Kryptomarkt

Die Rallye nach der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef, die Bitcoin am Montag auf 64.500 Dollar trieb, ist am Dienstagmorgen verpufft: Bitcoin fällt auf rund 60.200 Dollar zurück, während US-Spot-Bitcoin-ETFs trotz des zwischenzeitlichen Kurssprungs Nettoabflüsse von rund 570 Millionen Dollar verzeichneten.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin erreichte am Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef ein Tageshoch von 64.505 US-Dollar und fiel bis Dienstagmorgen auf rund 60.400 US-Dollar zurück, zeitweise sogar unter 60.000 US-Dollar. Am Montag um 12:31 Uhr MEZ hatte der Kurs bei 61.340,28 US-Dollar gelegen, ein Plus von 0,25 Prozent gegenüber dem Vortag von 61.184,83 US-Dollar.

Die Wall Street erlebte am Montag den stärksten Handelstag seit April 2025: Der Nasdaq Composite stieg um 6,51 Prozent, der S&P 500 um 4,7 Prozent. Die Aktie von Nvidia schloss 31,5 Prozent höher bei 165,05 US-Dollar. Die Aktien von Strategy, Circle und Coinbase legten um 6,7 bis 8,5 Prozent zu. Bitcoin selbst konnte seine Gewinne hingegen nicht halten.

US-Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum verzeichneten am Montag trotz der Rallye Nettoabflüsse von insgesamt rund 655 Millionen US-Dollar, davon rund 570 Millionen US-Dollar bei Bitcoin-Fonds. Ethereum notierte am Dienstagmorgen bei rund 1.700 US-Dollar.

Der Kryptomarkt gibt die Gewinne vom Montag wieder ab. Bitcoin notierte am Montag, dem 23. November 2026, um 12:31 Uhr MEZ bei 61.340,28 US-Dollar und sprang am Nachmittag nach der Meldung über die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-Chef binnen kurzer Zeit auf bis zu 64.505 US-Dollar. Am Dienstagmorgen notierte der Kurs nur noch bei rund 60.400 US-Dollar und damit unter dem Niveau vom Montagvormittag. Zeitweise fiel Bitcoin sogar unter die Marke von 60.000 US-Dollar. Der Fear-and-Greed-Index von Alternative.me liegt bei 11 Punkten und damit im Bereich extremer Angst. Ethereum notierte am Morgen bei rund 1.700 US-Dollar. Binnen 24 Stunden wurden am Kryptomarkt gehebelte Positionen im Wert von mehr als 500 Millionen US-Dollar liquidiert.

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Wall Street feiert, Bitcoin unter Druck: Warum die Erholung nicht trägt

Die Rückkehr von Jensen Huang löste an den US-Börsen eine massive Rallye aus: Der S&P 500 stieg um 4,7 Prozent auf 7.237 Punkte, der Nasdaq Composite um 6,51 Prozent auf 24.090 Punkte, der Nasdaq 100 um 6,9 Prozent und der Dow Jones um 3 Prozent. Die Nvidia-Aktie schloss 31,48 Prozent höher bei 165,05 US-Dollar und verzeichnete damit ihren besten Handelstag seit 2003. Der Börsenwert des Chipherstellers stieg binnen einer Sitzung um rund 952 Milliarden US-Dollar. Der Volatilitätsindex VIX fiel von 35,89 auf 26,62 Punkte. Auch Krypto-Aktien profitierten von der Rallye: Strategy, Circle und Coinbase legten um 6,7 bis 8,5 Prozent zu, der Bitcoin-ETF IBIT von BlackRock um 4,85 Prozent und der Ether-ETF ETHA um 8 Prozent. Bitcoin selbst konnte seine Gewinne hingegen nicht halten. Nach Einschätzung des Krypto-Marktmachers Wintermute war bereits die Erholung vom Wochenende vor allem durch die Eindeckung von Short-Positionen und weniger durch neue Nachfrage am Spotmarkt getrieben.

ETF-Abflüsse, schrumpfendes Stablecoin-Angebot und starker Dollar bremsen

Die erhoffte Trendwende bei den ETF-Kapitalflüssen blieb am Tag der Rallye aus: US-Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum verzeichneten laut SoSoValue am Montag Nettoabflüsse von insgesamt rund 655 Millionen US-Dollar, davon rund 570 Millionen US-Dollar bei Bitcoin-Fonds. Als einziger Bitcoin-ETF verbuchte der Fonds FBTC von Fidelity Nettozuflüsse in Höhe von 13,3 Millionen US-Dollar. Nach einer am 23. November veröffentlichten Analyse von 10x Research summierten sich die Abflüsse aus Bitcoin-ETFs innerhalb von 30 Tagen auf 4,57 Milliarden US-Dollar. In der Woche bis zum 20. November waren es rund 1,79 Milliarden US-Dollar – die vierte Abflusswoche in Folge. Zusätzlich schrumpft das Angebot an Stablecoins, was auf eine nachlassende Liquidität am Kryptomarkt hindeutet. Der Dollar-Index erreichte zuletzt den höchsten Stand seit März 2025. Auch die Aussicht auf eine Zinserhöhung der Fed im Dezember belastet Risikoanlagen. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte unter bestimmten Voraussetzungen sogar eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt ins Spiel.

Marken und Termine: 60.000 Dollar im Fokus, Thanksgiving verkürzt die Woche

Für Bitcoin ist die Marke von 60.000 US-Dollar eine wichtige Unterstützung. Darunter rückt das Wochenendtief bei rund 55.100 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite liegt ein Widerstand bei rund 64.500 US-Dollar, dem Hoch vom Montag. Auch die 200-Wochen-Linie bei rund 68.100 US-Dollar und die 200-Tage-Linie bei rund 72.200 US-Dollar liegen deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Heute um 16:00 Uhr MEZ erscheint das US-Verbrauchervertrauen des Conference Board für November. Am Mittwoch folgen die von der Fed besonders beachteten PCE-Inflationsdaten für Oktober. Am Donnerstag bleiben die US-Aktienbörsen wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag findet nur ein verkürzter Handel statt. Damit stehen weniger Handelsstunden für eine mögliche Trendwende bei den ETF-Kapitalflüssen zur Verfügung. Am Freitag, dem 27. November, verfallen nach Angaben vom Wochenende an der Kryptoderivatebörse Deribit Bitcoin-Optionen auf mehr als 112.000 BTC mit einem Nominalwert von rund 6,8 Milliarden US-Dollar. Am 4. Dezember folgt der US-Arbeitsmarktbericht, am 8. und 9. Dezember die Zinssitzung der Fed.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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