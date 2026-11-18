Kryptomarkt

Nvidia übertraf mit 115,8 Milliarden Dollar Umsatz und einem Ausblick auf 130 Milliarden Dollar die Erwartungen. Die Aktie legte nachbörslich zeitweise um mehr als 5 Prozent zu. Bitcoin verharrt dagegen bei rund 64.600 Dollar. Anleger warten nun auf das Fed-Protokoll um 20:00 Uhr MEZ.

Das Wichtigste in Kürze:

Nvidia steigerte den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar und stellte für das vierte Quartal 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht, beides über den Erwartungen von rund 109 und 125 Milliarden US-Dollar; die Aktie legte nachbörslich um 3 bis 5 Prozent zu, nachdem sie bei 155,46 US-Dollar auf dem tiefsten Schlusskurs seit zwölf Monaten geschlossen hatte.

Bitcoin notierte am 18. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 64.619,21 US-Dollar, ein Minus von 0,37 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.861,77 US-Dollar, und reagierte damit kaum auf die Nvidia-Zahlen.

Heute um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober, die Zinserhöhung im Dezember ist zu rund 91 bis 93 Prozent eingepreist; morgen startet die Anthropic-Aktie an der Nasdaq, am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen auf rund 28.300 BTC.

Der Kryptomarkt zeigt sich am Mittwochmorgen von den starken Nvidia-Zahlen unbeeindruckt. Bitcoin notierte am 18. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 64.619,21 US-Dollar, ein Minus von 0,37 Prozent gegenüber dem Vortag von 64.861,77 US-Dollar. Ethereum gab um 0,73 Prozent auf 1.808,62 US-Dollar nach, nach 1.821,97 US-Dollar am Vortag, Solana um 0,38 Prozent auf 74,72 US-Dollar, nach 75,00 US-Dollar am Vortag. Bitcoin Cash verlor 1,54 Prozent auf 208,63 US-Dollar, nach 211,90 US-Dollar am Vortag, Dogecoin sank von 0,0600 auf 0,0596 US-Dollar. An der Wall Street schloss der S&P 500 am Dienstag mit dem niedrigsten Stand seit Ende Juli, nachdem Anleger vor den Nvidia-Zahlen Chipwerte verkauft hatten.

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Nvidia übertrifft: Aktie nachbörslich im Plus, Bitcoin ohne Reaktion

Nvidia legte gestern Abend die ersten Zahlen nach dem Rücktritt von Konzernchef Jensen Huang vor, Finanzchefin Colette Kress führt das Unternehmen kommissarisch. Der Umsatz stieg im dritten Geschäftsquartal auf 115,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 103 Prozent zum Vorjahr und von 20 Prozent zum Vorquartal. Das Rechenzentrumsgeschäft wuchs um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,68 US-Dollar nach erwarteten 2,47 US-Dollar. Für das vierte Quartal, das eine zusätzliche Woche enthält, erwartet Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden US-Dollar, plus oder minus 3 Prozent. Die Bruttomarge soll auf 71 bis 72 Prozent sinken. Die Aktie stieg nachbörslich um 3 bis 5 Prozent, nachdem sie im November rund ein Viertel verloren hatte und am Dienstag bei 155,46 US-Dollar geschlossen hatte, 35 Prozent unter dem Rekordschluss vom 6. Oktober. Für Bitcoin war die Nachricht bisher kein Auslöser: Der Kurs bewegte sich seit gestern Abend kaum.

Fed-Protokoll heute um 20 Uhr: Wie groß wird der Schritt im Dezember

Das wichtigste Ereignis des Tages für den Kryptomarkt ist das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober, das heute um 20:00 Uhr MEZ erscheint. Bei der Sitzung stimmten zwei Mitglieder für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Das Protokoll zeigt, wie viele weitere Mitglieder einen Schritt im Dezember erwägen und ob auch ein größerer Schritt diskutiert wurde. Nach CME FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung am 9. Dezember bei rund 91 bis 93 Prozent, offen ist damit eher die Größe. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte am 10. November erklärt, er würde 25 Basispunkte unterstützen und sich offen für 50 Basispunkte gezeigt. Der Dollar steht auf dem höchsten Stand seit April 2025, was Kryptowährungen belastet. Am Freitag um 18:15 Uhr MEZ spricht Fed-Gouverneurin Lisa Cook, die im Oktober für eine Erhöhung stimmte.

Marken, ETF-Abflüsse und Wochenkalender

Für Bitcoin gelten 63.879 US-Dollar als nahe Unterstützung und das Wochenendtief bei rund 62.000 US-Dollar als untere Marke. Nach oben endet die Spanne erst oberhalb von 65.980 US-Dollar, darüber liegt die 200-Wochen-Linie bei rund 67.800 US-Dollar. Die Nachfrage der Großanleger bleibt schwach: US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten sieben Handelstage in Folge Abflüsse von zusammen rund 1,91 Milliarden US-Dollar, seit Jahresbeginn liegen sie mit rund 1,56 Milliarden US-Dollar im Minus. Strategy kaufte in der Vorwoche 485 Bitcoin. Morgen startet die Aktie von Anthropic an der Nasdaq, am Freitag um 9:00 Uhr MEZ verfallen auf Deribit Bitcoin-Optionen auf rund 28.300 BTC, der Punkt des größten Schmerzes liegt bei 73.000 US-Dollar. Am 27. November folgt der große Monatsverfall.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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