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Kryptomarkt

Ölpreise und Renditen drücken Bitcoin auf 84.300 Dollar — 403 Millionen Dollar Long-Positionen in einer Stunde liquidiert

Ölpreise und Renditen drücken Bitcoin auf 84.300 Dollar — 403 Millionen Dollar Long-Positionen in einer Stunde liquidiert

Ein erneuter Anstieg der Ölpreise, steigende US-Anleiherenditen und ein stärkerer Dollar drückten Bitcoin am Mittwochmorgen auf 84.288 Dollar — innerhalb von 20 Minuten wurden 403 Millionen Dollar an gehebelten Long-Positionen liquidiert, Ethereum verlor rund 3 Prozent auf 2.619 Dollar, und heute Abend stehen die September-FOMC-Minutes als nächster Kurstreiber an.

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Das Wichtigste in Kürze:

  • Bitcoin fiel am Morgen des 7. Oktober 2026 auf 84.288 US-Dollar, nachdem ein erneuter Anstieg der Ölpreise, höhere US-Anleiherenditen und ein stärkerer Dollar die Risikobereitschaft dämpften — innerhalb von 20 Minuten wurden 403 Millionen US-Dollar an gehebelten Long-Positionen liquidiert.
  • Ethereum verlor am Mittwochmorgen rund 3,3 Prozent auf 2.619 US-Dollar — der stärkste Tagesrückgang unter den Large Caps; Cardano fiel um knapp 6 Prozent, Dogecoin um rund 4 Prozent.
  • Die Oktober-FOMC-Zinserhöhungs-Odds sind auf nur noch 20,5 Prozent gefallen — dennoch belasten steigende Anleiherenditen den Markt; heute Abend stehen die September-FOMC-Minutes an, die Warshs Haltung zur Dezember-Entscheidung näher beleuchten werden.

Der Kryptomarkt erlebt am Morgen des 7. Oktober 2026 einen scharfen Rücksetzer. Bitcoin notierte am 7. Oktober 2026 bei 84.288 US-Dollar, ein Minus von rund 1,5 Prozent gegenüber dem Vortag von 86.105 US-Dollar, nachdem der Kurs ein Tagestief von 83.648 US-Dollar erreicht hatte. Der Rückgang vollzog sich in ungewöhnlich kurzer Zeit: Innerhalb von 20 Minuten fiel Bitcoin um fast 2.000 US-Dollar, was 403 Millionen US-Dollar an gehebelten Long-Positionen in weniger als einer Stunde zur Liquidation zwang. Der Auslöser ist klar identifiziert: Steigende Ölpreise, höhere US-Staatsanleiherenditen und ein stärkerer US-Dollar verdrängten Händler aus riskanteren Vermögenswerten. Der Gesamtmarkt sank auf rund 2,91 Billionen US-Dollar, bei einer Bitcoin-Dominanz von 59 Prozent.

Steigende Renditen und Öl: Das vertraute Doppelsignal belastet erneut

Das makroökonomische Belastungsbild des 7. Oktober ist eine Wiederholung des September-Musters. Steigende US-Anleiherenditen erhöhen die Opportunitätskosten für nicht-verzinsliche Assets wie Bitcoin — wer festverzinsliche Anleihen zu hohen Renditen kaufen kann, hat weniger Anlass, in Krypto umzuschichten. Ein erneuter Anstieg der Ölpreise nährt gleichzeitig die Inflationserwartungen und erhöht den Druck auf die Fed, beim Dezember-FOMC die Zinsen erneut anzuheben. Dabei ist die aktuelle Marktlage bemerkenswert widersprüchlich: Die Oktober-FOMC-Zinserhöhungs-Odds lagen am 7. Oktober bei nur noch 20,5 Prozent — deutlich unter den 57 bis 87 Prozent der FOMC-Woche im September. Der Markt preist keine unmittelbare Erhöhung ein, reagiert aber trotzdem negativ auf makroökonomischen Druck. Santiment meldete unterdessen, dass 24.073 Bitcoin von Börsen abflossen und das börsenseitige Bitcoin-Angebot auf 6,5 Prozent fiel — ein Signal, dass langfristige Halter trotz des Rücksetzers nicht verkaufen.

Ethereum -3%, Altcoins unter stärkerem Druck

Ethereum notierte am Morgen des 7. Oktober 2026 bei rund 2.619 US-Dollar, ein Minus von rund 3,3 Prozent gegenüber dem Vortag von 2.713 US-Dollar — der stärkste Tagesrückgang unter den großen Krypto-Assets. Das Tagestief lag bei 2.684 US-Dollar, bevor die Abgaben auf den aktuellen Stand ausgedehnt wurden. Cardano verlor knapp 6 Prozent, Dogecoin rund 4 Prozent. Solana notierte am 7. Oktober 2026 bei rund 118,80 US-Dollar, ein Minus von rund 0,7 Prozent gegenüber dem Vortag von 120,00 US-Dollar — der vergleichsweise moderate Rücksetzer zeigt, dass Solana nach dem Fiserv-Start und den leichten SOL-ETF-Zuflüssen der Vorwoche relativer Stärke zeigt. XRP hielt sich bei rund 1,47 US-Dollar.

FOMC Minutes heute Abend: Warshs Dezember-Signal im Fokus

Heute Abend veröffentlicht die Federal Reserve die Protokolle des September-FOMC-Meetings — die sogenannten Minutes. Sie geben Aufschluss darüber, wie einig sich die 18 Mitglieder über den Dot Plot waren, der 16 Stimmen für mindestens einen weiteren Zinsschritt bis Jahresende gezeigt hatte, und ob Kevin Warsh in der Diskussion Signale für seine Dezember-Haltung gesetzt hat. Für Bitcoin sind die Minutes kein unmittelbarer Kurstreiber, aber ein Stimmungsindikator: Zeigen sie eine gespaltene Fed, steigen die Chancen auf eine Dezember-Pause; zeigen sie breiten Konsens für weitere Erhöhungen, würde das den aktuellen Abwärtsdruck verlängern. Nächster struktureller Datenpunkt bleibt der Oktober-CPI Mitte Oktober.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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