Kryptomarkt

Bitcoin startet mit rund 59.200 Dollar unter der Marke von 60.000 Dollar in den Mittwoch, nachdem die US-Spot-Bitcoin-ETFs den sechsten Handelstag in Folge Kapitalabflüsse verzeichneten. Die um 14:30 Uhr MEZ erwarteten PCE-Daten könnten maßgeblich beeinflussen, wie stark die Fed im Dezember die Zinsen anhebt.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notierte am 25. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 59.164,32 US-Dollar, ein Minus von 0,91 Prozent gegenüber dem Vortag, nachdem der Kurs in der Nacht bis auf 58.601 US-Dollar gefallen war; Ethereum fiel um 1,67 Prozent auf 1.647,99 US-Dollar, Solana um 2,27 Prozent auf 68,05 US-Dollar.

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag den sechsten Handelstag in Folge Nettoabflüsse, die sich laut Farside Investors auf 231,4 Millionen US-Dollar beliefen; im November summieren sich die Abflüsse inzwischen auf rund 4,94 Milliarden US-Dollar, womit der bisherige Negativrekord vom Juni bereits übertroffen wurde.

Heute um 14:30 Uhr MEZ erscheint der PCE-Preisindex für Oktober: Erwartet wird ein Anstieg der Jahresrate auf 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent im September und der Kernrate auf 3,2 Prozent nach 3,1 Prozent. Im Monatsvergleich dürften beide Indizes um jeweils 0,3 Prozent gestiegen sein.

Der Kryptomarkt wartet am Mittwochmorgen auf die PCE-Daten. Bitcoin notierte am 25. November 2026 um 09:41 Uhr MEZ bei 59.164,32 US-Dollar, ein Minus von 0,91 Prozent gegenüber dem Vortag, und blieb damit unter der Marke von 60.000 US-Dollar. In der Nacht war der Kurs bis auf 58.601 US-Dollar gefallen. Ethereum notierte bei 1.647,99 US-Dollar, ein Minus von 1,67 Prozent gegenüber dem Vortageswert von 1.675,93 US-Dollar. Solana gab um 2,27 Prozent von 69,63 auf 68,05 US-Dollar nach und blieb damit unter der Marke von 70 US-Dollar. Bitcoin Cash notierte unverändert bei 196,97 US-Dollar. Der Fear-and-Greed-Index von Alternative.me liegt bei 13 Punkten und damit weiterhin im Bereich extremer Angst.

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Sechster ETF-Abflusstag in Folge

Der Verkaufsdruck bei den US-Spot-Bitcoin-ETFs hält an. Nach Daten von Farside Investors verzeichneten die Fonds am Dienstag Nettoabflüsse in Höhe von 231,4 Millionen US-Dollar. Lookonchain hatte bereits am Dienstagmorgen Abflüsse von rund 10.200 Bitcoin im Gegenwert von rund 614 Millionen US-Dollar gemeldet. Aufgrund unterschiedlicher Erfassungszeiträume und Berechnungsmethoden sind die Angaben nicht unmittelbar vergleichbar. Für Montag hatte Farside Nettoabflüsse von 569,7 Millionen US-Dollar ausgewiesen. Im November summieren sich die Abflüsse inzwischen auf rund 4,94 Milliarden US-Dollar und übertreffen damit bereits den bisherigen Negativrekord vom Juni mit 4,51 Milliarden US-Dollar. In der vergangenen Woche hatten die Fonds Nettoabflüsse von rund 1,79 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Auch die On-Chain-Daten deuten auf anhaltenden Verkaufsdruck hin: Einer Auswertung von CryptoQuant zufolge realisierten langfristige Bitcoin-Halter am Montag durchschnittliche Verluste von rund 33 Prozent. Zunehmende Stablecoin-Rückgaben könnten die Erholung zusätzlich erschweren.

PCE heute um 14:30 Uhr: Letzte große Inflationsdaten vor der Fed-Sitzung

Um 14:30 Uhr MEZ veröffentlicht das Bureau of Economic Analysis (BEA), das dem US-Handelsministerium unterstellt ist, den PCE-Preisindex für Oktober, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Die Commerzbank erwartet einen Anstieg der Jahresrate auf 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent im September und der Kernrate ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise auf 3,2 Prozent nach 3,1 Prozent. Im Monatsvergleich rechnen Ökonomen bei beiden Indizes mit einem Plus von jeweils 0,3 Prozent. Im September war der Gesamtindex um 0,5 Prozent und der Kernindex um 0,3 Prozent gestiegen. Die PCE-Daten sind die letzten großen Inflationsdaten vor der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember. Ihnen kommt besondere Bedeutung zu, da aufgrund des Regierungsstillstands im Oktober 2025 für den Verbraucherpreisindex (CPI) keine offizielle Gesamtjahresrate für Oktober 2026 berechnet werden konnte. Gleichzeitig erscheinen die zweite Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts für das dritte Quartal, für das ein annualisiertes Wachstum von 3,6 Prozent erwartet wird, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Auftragseingänge für langlebige Güter. Am Abend um 20:00 Uhr MEZ folgt das Beige Book der Fed. Sollten die PCE-Daten höher als erwartet ausfallen, könnten die Erwartungen an einen größeren Zinsschritt zunehmen. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte sich bereits für eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember ausgesprochen, sofern die Notenbank keine schnelleren weiteren Zinserhöhungen in Aussicht stellt. Niedriger als erwartet ausfallende Inflationsdaten könnten Bitcoin hingegen kurzfristig entlasten.

Thanksgiving: Dünne Liquidität, Optionsverfall und wichtige Marken

Nach der Veröffentlichung der Konjunkturdaten steht in den USA die Thanksgiving-Pause an: Am Donnerstag, dem 26. November, bleiben die US-Aktienbörsen geschlossen, sodass auch kein regulärer Handel mit den US-Spot-Bitcoin-ETFs stattfindet. Am Freitag endet der Börsenhandel vorzeitig um 13:00 Uhr New Yorker Zeit beziehungsweise um 19:00 Uhr MEZ. Kryptowährungen werden hingegen rund um die Uhr gehandelt. Die geringere Liquidität während der Feiertage könnte zu stärkeren Kursausschlägen führen. Am Freitag steht zudem der monatliche Optionsverfall an. Nach Daten der Kryptoderivatebörse Deribit vom Montag laufen Bitcoin-Optionen auf rund 112.000 BTC mit einem damaligen Nominalwert von rund 6,8 Milliarden US-Dollar aus. Für Bitcoin dürfte zunächst die Rückeroberung der Marke von 60.524 US-Dollar von Bedeutung sein. Auf der Unterseite rücken das Nachttief bei 58.601 US-Dollar und das Wochenendtief bei rund 55.100 US-Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite liegt ein weiterer potenzieller Widerstand bei rund 64.500 US-Dollar. Auch wichtige gleitende Durchschnitte liegen weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Am 4. Dezember folgt der US-Arbeitsmarktbericht für November.

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Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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